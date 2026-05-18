iszlám dzsihád hezbollah benjámin netanjahu légicsapás Libanon izraeli hadsereg

Izraeli eufória: megölték a palesztin Iszlám Dzsihád vezetőjét Libanonban

2026. május 18. 06:19

A Hezbollah libanoni síita szervezet csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izraelre.

Izraeli légicsapásban megölték Libanonban az Iszlám Dzsihád palesztin terrorszervezet egyik vezetőjét – jelentette vasárnap este az ANI libanoni hírügynökség.

Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légicsapásokat Libanon déli és keleti részén. A keleti Baalbekben 

rakétacsapás ért egy lakást, amelyben az Iszlám Dzsihád vezetői közé tartozó Vael Abdel Halim és lánya tartózkodott, 

mindketten meghaltak.

A déli légicsapásokban a libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint öten haltak meg, köztük két gyermek, és 15-en megsebesültek.

Az izraeli hadsereg korábban az érintett térség elhagyására szólította fel a helyieket. 

A kormányzat a határ közelében fekvő izraeli települések védelmével indokolja a támadásokat – ezt Benjámin Netanjahu miniszterelnök a hét végén tartott kormányülés elején is megerősítette.

Az izraeli hadsereg egyik illetékese elmondta, hogy 

a Hezbollah libanoni síita szervezet – amely az Iszlám Dzsihád egyik szövetségese – csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izrael területére, 

illetve a Libanonban tartózkodó izraeli katonákra.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Abir Szultan

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
MerivaD
2026. május 18. 07:16
Hmm. Különös, hogy mindig találnak egy újabb terrorista vezért.
Vermacska
2026. május 18. 06:56
Egyik kutya, másik eb.
UpSalute
2026. május 18. 06:54
Jó!! Hullik a férgese!
Héja
2026. május 18. 06:32
A terrorvezérek pusztuljanak.
