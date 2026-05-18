Izraeli eufória: megölték a palesztin Iszlám Dzsihád vezetőjét Libanonban

Mi ez az Iszlám Dzsihád, amely állítólag kilőtte a gázai kórházat?
Bemutatjuk a palesztin terrorszervezetet, amely a Hamásznál is radikálisabb.
A Hezbollah libanoni síita szervezet csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izraelre.
Izraeli légicsapásban megölték Libanonban az Iszlám Dzsihád palesztin terrorszervezet egyik vezetőjét – jelentette vasárnap este az ANI libanoni hírügynökség.
Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légicsapásokat Libanon déli és keleti részén. A keleti Baalbekben
rakétacsapás ért egy lakást, amelyben az Iszlám Dzsihád vezetői közé tartozó Vael Abdel Halim és lánya tartózkodott,
mindketten meghaltak.
A déli légicsapásokban a libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint öten haltak meg, köztük két gyermek, és 15-en megsebesültek.
Az izraeli hadsereg korábban az érintett térség elhagyására szólította fel a helyieket.
A kormányzat a határ közelében fekvő izraeli települések védelmével indokolja a támadásokat – ezt Benjámin Netanjahu miniszterelnök a hét végén tartott kormányülés elején is megerősítette.
Az izraeli hadsereg egyik illetékese elmondta, hogy
a Hezbollah libanoni síita szervezet – amely az Iszlám Dzsihád egyik szövetségese – csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izrael területére,
illetve a Libanonban tartózkodó izraeli katonákra.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Bemutatjuk a palesztin terrorszervezetet, amely a Hamásznál is radikálisabb.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Abir Szultan
Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.
A kivonást gyorsan és összehangoltan hajtották végre a szövetséges erők.
Százezer tartalékost mozgósított a zsidó állam.
Kommunikációban erősek, hadrafoghatóságban gyengék: a Halandók Koalíciója üres raktárakkal és létszámhiánnyal indulna neki Ukrajnának.