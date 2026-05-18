Máthé Zsuzsa: A boszorkányüldözés korába lépve mindannyiunk legfőbb feladata, hogy összetartsunk

A „miként tovább?” kérdésén immár a KDNP-frakció országgyűlési képviselőjeként is gondolkozva számomra a mérték és a tartás fogalma jelöli ki a közéleti cselekvés és a közbeszédben való megszólalás keskeny, de hitelesen járható, önazonos ösvényét.
Ugyanis a mértéktelenség korát éljük.
Az egymásra licitáló, végtelenített üzemmódban az éterbe dobált, gyorsan inflálódó nagy és még nagyobb szavak, a látványos és tartalmatlan gesztusok, a szélsőséges, emberi méltóságot semmibe vevő és magamutogató, kivagyi viselkedésminták, valamint a folyamatos verbális erőszak korszakában különösen fontosnak érzem a mértékletességre épülő politizálást. A stílusos, polgári értékrendet tükröző közéleti szerepvállalást. Az Országgyűlés padsoraiban ülve ugyanúgy, mint a közösségépítés feladatát végezve vagy személyes kapcsolatokban.