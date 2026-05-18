Máthé Zsuzsa: A boszorkányüldözés korába lépve mindannyiunk legfőbb feladata, hogy összetartsunk

Az új időszak kezdetén szükséges kijelölni azt a testtartást, amely alapértékeinkből, hitünkből, hazaszeretetünkből és ellenzéki helyzetünk adottságaiból következik. Mindezt egy olyan helyzetben, amelyben

a kormányra kerülő erők látható célja, hogy eltöröljék, bűnös feketére fessék az ország- és nemzetépítés megszámlálhatatlan nagyszerű, közös eredményt hozó másfél évtizedes korszakát,

és a bosszúra szomjazó, évek óta erre kondicionált híveiknek látványos megtorlásokkal szolgáljanak. Annál inkább is érdeke ez a nagy felhatalmazással hatalomra kerülő közösségnek, mert a vele szemben támasztott választói és nemzetközi elvárások egymással ellentétes sokaságát kellene teljesítse, s az országunk előtt álló kihívásokra válaszokat adni egy rutinos és egységes kormány számára is nehezen megugorható feladat volna. Különösképp igaz ez egy értékrendjét tekintve inhomogén, pályakezdő politikusokból álló kormányzatra.