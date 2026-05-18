mérték tartás emberi tartás országgyűlés közéleti szerepvállalás

Máthé Zsuzsa: A boszorkányüldözés korába lépve mindannyiunk legfőbb feladata, hogy összetartsunk

2026. május 18. 05:48

A választási vereség traumájának feldolgozása, az odavezető okok elemzése és politikai közösségünk megtisztulása időigényes, nélkülözhetetlen folyamat, de lassan el kell kezdeni a jövő felé is tekinteni.

Máthé Zsuzsa
Az új időszak kezdetén szükséges kijelölni azt a testtartást, amely alapértékeinkből, hitünkből, hazaszeretetünkből és ellenzéki helyzetünk adottságaiból következik. Mindezt egy olyan helyzetben, amelyben

a kormányra kerülő erők látható célja, hogy eltöröljék, bűnös feketére fessék az ország- és nemzetépítés megszámlálhatatlan nagyszerű, közös eredményt hozó másfél évtizedes korszakát,

és a bosszúra szomjazó, évek óta erre kondicionált híveiknek látványos megtorlásokkal szolgáljanak. Annál inkább is érdeke ez a nagy felhatalmazással hatalomra kerülő közösségnek, mert a vele szemben támasztott választói és nemzetközi elvárások egymással ellentétes sokaságát kellene teljesítse, s az országunk előtt álló kihívásokra válaszokat adni egy rutinos és egységes kormány számára is nehezen megugorható feladat volna. Különösképp igaz ez egy értékrendjét tekintve inhomogén, pályakezdő politikusokból álló kormányzatra. 

A „miként tovább?” kérdésén immár a KDNP-frakció országgyűlési képviselőjeként is gondolkozva számomra a mérték és a tartás fogalma jelöli ki a közéleti cselekvés és a közbeszédben való megszólalás keskeny, de hitelesen járható, önazonos ösvényét.

Ugyanis a mértéktelenség korát éljük.

Az egymásra licitáló, végtelenített üzemmódban az éterbe dobált, gyorsan inflálódó nagy és még nagyobb szavak, a látványos és tartalmatlan gesztusok, a szélsőséges, emberi méltóságot semmibe vevő és magamutogató, kivagyi viselkedésminták, valamint a folyamatos verbális erőszak korszakában különösen fontosnak érzem a mértékletességre épülő politizálást. A stílusos, polgári értékrendet tükröző közéleti szerepvállalást. Az Országgyűlés padsoraiban ülve ugyanúgy, mint a közösségépítés feladatát végezve vagy személyes kapcsolatokban. 

Ahogy egy jó pedagógus is teljes személyiségével tanít és nevel, a közéleti szereplő is csak teljes önmagát adva tudja hitelesen képviselni nemzete érdekeit, a magyar emberek ügyét.

Nincs több színpad, ahol párhuzamosan különböző szerepeket játszunk. Ahogy nem lehet a családok megerősítéséről hitelesen úgy értekezni, hogy közben zilált családi kapcsolatokban él valaki; ugyanúgy nem lehet a nemzeti érdekek képviseletéről költőket idézve szónokolni, ha a nagyközönségnek eladható kormányzás ára zárt ajtók mögött szuverenitásunk lebontása vagy a nepotizmus. 

A mértékletességből következik az is, hogy a parlamenti patkó ellenzéki padsoraiban ülve – ellentétben korábbi időszakok értelmetlen és agresszív vagdalkozásaival, méltatlan viselkedésével –

együtt leszünk majd képesek örülni annak, ami a magyar embereknek jó és üdvös.

Ha pedig nem ilyen döntések születnek, feladatunk lesz a határozott ellentartás. És máris itt a másik fogalom: a tartásé. Az erkölcsi és emberi tartás és a közéleti szerepvállalásra hívó eszmények felé való folyamatos céltartás segíthet e helyzetben is újrakezdeni. Mindezt kitartással és a helytelennek ítélt döntéseknek ellentartva. 

A boszorkányüldözés korába lépve mindannyiunk legfőbb feladata és a következő időszak legfontosabb célja, hogy a szétdobálás erőit feltartóztatva összetartsunk. Ehhez rengeteg beszélgetésre, személyes találkozásra van szükség:

újrarendezni a több mint két éve tartó választási kampány során meglazult családi, baráti kapcsolatainkat, kisebb és nagyobb közösségeinket.

És sebeinket kötözgetve soha ne feledjük: minden nehézségben ott bújik sarjadásra készen az időről időre természetből kötelező, valódi megújulás ígérete.

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lofejazagyban-2
2026. május 18. 08:14
T. Máthé Zsuzsa, ne nekünk adjon feladatokat. A maguk feladata, hogy betartsanak, tökös ellenzék legyen. Ennek jelenleg semmi nyoma.
buktoragyufaarus
2026. május 18. 08:13 Szerkesztve
Propagandista lett a propagandista,még ilyet.Mindenki menekül a bukott fidesztől.
pollip
2026. május 18. 08:11
Jól mondta Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy a médiumok keresik S hangjukat. Az index találta meg leghamarabb, már a választás másnapján. Erre jó példa Nótin Tamás agresszív, kifejezetten ellenséges hangvételű interjúja Sulyok Tamással. Pont olyan propagandista oldal lett, mint a HVG, telex, 444, 24.hu és a többiek.
buktoragyufaarus
•••
2026. május 18. 08:10 Szerkesztve
a kormányra kerülő erők látható célja, hogy eltöröljék, bűnös feketére fessék az ország- és nemzetépítés megszámlálhatatlan nagyszerű, közös eredményt hozó másfél évtizedes korszakát," Milyen eredményre gondol a költő?A rengeteg plakátra amiből balásy az ország egyik leggazdagabb miffiózója lett ,és sírva ment színt vallania tv be?Vagy a 3.3 milliárd mága zoltán világhírű oboásnak?Vagy fási zsülimücinek a 101 millájára érdemei elismerése képpen?De említhetjük dopemant versírásra 5 milláér ,pataky 200 millája ufóüldözésre,stb stb .Ezt szeretnék feketére festeni ??
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!