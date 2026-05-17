Nyilvánosságra került a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen történt tragédia felvétele (VIDEÓ)

Egy 29 éves férfi két hatalmas ökölcsapással végzett egy vendéggel tavaly ősszel a budapesti Morrison’s 2 klubban. A támadás után a férfi széttárt karokkal ünnepeltette magát, majd nyugodtan elment dohányozni, ügyet sem vetve az áldozatra, aki még élt.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt a férfi ellen emberölés miatt. A vádhatóság szerint a sértett az ütések következtében eszméletét vesztette, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és a feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozza, valamint azt, hogy a vádlott viselje a nyomozás költségeit.