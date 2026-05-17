05. 17.
vasárnap
morrison ’ s emberölés verekedés

Nyilvánosságra került a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen történt tragédia felvétele (VIDEÓ)

2026. május 17. 22:37

A támadó széttárt karokkal ünnepeltette magát.

2026. május 17. 22:37
Egy 29 éves férfi két hatalmas ökölcsapással végzett egy vendéggel tavaly ősszel a budapesti Morrison’s 2 klubban. A támadás után a férfi széttárt karokkal ünnepeltette magát, majd nyugodtan elment dohányozni, ügyet sem vetve az áldozatra, aki még élt.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt a férfi ellen emberölés miatt. A vádhatóság szerint a sértett az ütések következtében eszméletét vesztette, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és a feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozza, valamint azt, hogy a vádlott viselje a nyomozás költségeit.

Az RTL Híradó megszerezte a verekedésről készült biztonsági kamerafelvételt. Ebből kiderül, hogy a konfliktus egy ártalmatlannak tűnő poén miatt robbant ki: az elkövető meghallotta, hogy egy lánynak kiment a bokája, mert félrelépett, és ezen kezdett viccelődni.

A későbbi áldozat megkérte, hogy hagyja abba a poénkodást.

Néhány pillanattal később a férfi két ütést mért rá, amelyek végzetesnek bizonyultak. Az áldozat családja szerint a fiukat „kivégezték”. Az édesapa az RTL-nek azt mondta: minden tárgyalásra elmegy, és személyesen akarja megkérdezni a vádlottól, miért tette ezt. Reméli, hogy a férfi súlyos büntetést kap, de megbocsátani nem tud neki.

A család ügyvédje szerint az áldozat úgynevezett ostorcsapás-sérülést szenvedett, ami a nyakcsigolyánál a fő verőér szakadását okozta.

Az ügyvéd szerint a vád két súlyosító minősítéssel is kiegészülhet:

  • az előre kiterveltség
  • és a különös kegyetlenség.

Ha ezt a bíróság elfogadja, a férfi akár életfogytiglan szabadságvesztést is kaphat. Jelenleg emberölés a hivatalos vád.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
astracf
2026. május 17. 23:20
A rohadt románnak a sitten kéne megdöglenie!
Mátyás01
2026. május 17. 23:08
Családostul áthúzni a hajótat alatt.
h040183
2026. május 17. 22:46
A neo-SZDSZ-es bírók nem ítélik el...majd a Tiszát képviseli az EU-s parlamentben!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!