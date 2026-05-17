Nyilvánosságra került a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen történt tragédia felvétele (VIDEÓ)

Leütötték a szórakozóhelyen, azonnal meghalt: kiszivárgott a jegyzőkönyv, ez okozta a fiatal halálát
Lezárult a halottszemle, és a dokumentumokat a halott férfi családtagjai megkapták.
A támadó széttárt karokkal ünnepeltette magát.
Egy 29 éves férfi két hatalmas ökölcsapással végzett egy vendéggel tavaly ősszel a budapesti Morrison’s 2 klubban. A támadás után a férfi széttárt karokkal ünnepeltette magát, majd nyugodtan elment dohányozni, ügyet sem vetve az áldozatra, aki még élt.
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt a férfi ellen emberölés miatt. A vádhatóság szerint a sértett az ütések következtében eszméletét vesztette, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és a feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozza, valamint azt, hogy a vádlott viselje a nyomozás költségeit.
Az RTL Híradó megszerezte a verekedésről készült biztonsági kamerafelvételt. Ebből kiderül, hogy a konfliktus egy ártalmatlannak tűnő poén miatt robbant ki: az elkövető meghallotta, hogy egy lánynak kiment a bokája, mert félrelépett, és ezen kezdett viccelődni.
A későbbi áldozat megkérte, hogy hagyja abba a poénkodást.
Néhány pillanattal később a férfi két ütést mért rá, amelyek végzetesnek bizonyultak. Az áldozat családja szerint a fiukat „kivégezték”. Az édesapa az RTL-nek azt mondta: minden tárgyalásra elmegy, és személyesen akarja megkérdezni a vádlottól, miért tette ezt. Reméli, hogy a férfi súlyos büntetést kap, de megbocsátani nem tud neki.
A család ügyvédje szerint az áldozat úgynevezett ostorcsapás-sérülést szenvedett, ami a nyakcsigolyánál a fő verőér szakadását okozta.
Az ügyvéd szerint a vád két súlyosító minősítéssel is kiegészülhet:
Ha ezt a bíróság elfogadja, a férfi akár életfogytiglan szabadságvesztést is kaphat. Jelenleg emberölés a hivatalos vád.
