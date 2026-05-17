Nincs több kérdés: a Vasas az NB II bajnoka (VIDEÓ)

„Nagy kárt tettünk, negatívan befolyásoltuk a további életünket” – Budafokon és Békéscsabán is gyászolnak
Hol vannak már a „régi” idők...?
A másik feljutó, a Honvéd vereséggel búcsúzik a másodosztálytól. A Vasas így bajnokként, a kispesti gárda ezüstérmesként jutott vissza az élvonalba.
A Vasas 2–1-re legyőzte a vendég Ajkát a labdarúgó Merkantil Liga vasárnapi zárófordulójában, ezzel bajnokként jutott fel az élvonalba.
Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg az NB II zárókörét, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt. A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vezetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset, melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenlíteni már nem.
A párhuzamosan zajló BVSC–Honvéd találkozón a már szintén feljutott kispestiek szereztek vezetést, de a házigazda még a szünet előtt fordított, majd a fordulás után fölényessé tette sikerét.
A lényegi kérdések már korábban eldőltek: a Vasas és a Honvéd kéz a kézben jutott vissza az NB I-be, míg a két nagy múltú klub, a Budafok és a Békéscsaba csak a harmadosztályban folytatja jövőre.
Erre legutóbb 2020–2021-ben, előtte pedig majd egy évtizede, a 2016–2017-es idényben volt példa.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor