Nincs több kérdés: a Vasas az NB II bajnoka (VIDEÓ)

Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg az NB II zárókörét, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt. A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vezetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset, melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenlíteni már nem.