Kiderült: elmebeteg az olaszországi tömeges gázolás elkövetője

Elmebetegségben szenved az a férfi, aki az észak-olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt – erősítette meg a rendőrség vasárnap. Nyolcra emelkedett a sérültek száma, akik közül négyen súlyos állapotban vannak.

Az életéért küzd egy nő, akinek amputálni kellett mindkét lábát, miután az óránként csaknem száz kilométeres sebességgel száguldó jármű nekihajtott, és nekinyomta egy épület falának.

A Modena kórházában ápolt sérülteket Sergio Mattarella államfő és Giorgia Meloni kormányfő is meglátogatta vasárnap. Azokkal is találkoztak, akik feltartóztatták az elkövetőt.