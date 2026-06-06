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ZTE FC Zalaegerszeg NB I Dinamo Bucuresti

A románok elcsábították az NB I-es klub mesterét – új edző után nézhet a Magyar Kupa-döntős

2026. június 06. 21:51

Nuno Campos elhagyja a Zalaegerszeget. Az NB I-es csapat vezetőedzője Romániában folytatja karrierjét.

2026. június 06. 21:51
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Nuno Campos távozik a labdarúgó NB I-ben legutóbb ötödik helyezett Zalaegerszegi TE FC vezetőedzői posztjáról, és a román Dinamo Bucuresti irányítását veszi át – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Campos csupán egy idényt töltött el az NB I-es zalai klub élén
Campos csupán egy idényt töltött el az NB I-es zalai klub élén (Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg/Facebook)

A zalai klub szombat este a honlapján közölte, hogy a portugál szakember kérésére megállapodásra jutott vele és a román élvonalban szereplő bukarestiekkel a „távozásának és szerződésében foglalt kiválási feltételeinek rendezéséről”. A közlemény szerint Campos mellett segítői, Goncalo Gil Da Silva Cruz és Joao Pedro Pereira Machado Bagao is elhagyják a gárdát.

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Az NB I-ben és a Magyar Kupában is jól szerepelt a ZTE

Nuno Campos 2025. nyarán érkezett Zalaegerszegre és bajnoki ötödik hely mellett a Magyar Kupában a döntőig vezette az együttest, amely hosszabbításban 1–0-ra kapott ki a Ferencvárosi TC-től. A klub megköszönte a szakmai stáb munkáját, külön hangsúlyozva, hogy „a játékosok egyéni fejlődésében, valamint a csapat előrelépésében végzett munkájuk eredményessége vitathatatlan”.

„Új vezetőedzőnk és stábja kinevezésével kapcsolatban kérjük, kísérjék figyelemmel hivatalos csatornáinkat” – áll a közlemény végén.

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Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

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