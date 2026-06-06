A románok elcsábították az NB I-es klub mesterét – új edző után nézhet a Magyar Kupa-döntős

Nuno Campos távozik a labdarúgó NB I-ben legutóbb ötödik helyezett Zalaegerszegi TE FC vezetőedzői posztjáról, és a román Dinamo Bucuresti irányítását veszi át – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Campos csupán egy idényt töltött el az NB I-es zalai klub élén (Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg/Facebook)

A zalai klub szombat este a honlapján közölte, hogy a portugál szakember kérésére megállapodásra jutott vele és a román élvonalban szereplő bukarestiekkel a „távozásának és szerződésében foglalt kiválási feltételeinek rendezéséről”. A közlemény szerint Campos mellett segítői, Goncalo Gil Da Silva Cruz és Joao Pedro Pereira Machado Bagao is elhagyják a gárdát.