Index: Magyar Péterrel egyeztethetett Csányi Sándor

Magyar Péter miniszterelnök és Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke a magyar labdarúgás finanszírozásáról és a közvetítési jogok jövőjéről tárgyalt egymással – értesült az Index.

Továbbra is kérdés, hogy hol láthatjuk a magyar NB I mérkőzéseit (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Mint ismert, az MLSZ április közepén írta ki a pályázatot a szervezésében zajló labdarúgó-versenysorozatok közvetítési jogaira a 2026–2027-es idénytől kezdődő időszakra. A csomag legértékesebb elemét természetesen az NB I mérkőzéseinek sugárzási joga jelenti, ám mivel továbbra sem született döntés, ezért a szövetség ismét meghosszabbította a pályázati folyamat határidejét, amivel már harmadik alkalommal tolódik a tender lezárása. A pályázók június 22-ig nyújthatják be ajánlataikat, így a feleknek szűk egy hónapjuk marad arra, hogy lezárják a tárgyalásokat, és megkössék a szerződést az NB I július 24-i rajtja előtt – összegzett az Index, amely hozzátette: a többszöri határidő-hosszabbítás arra utal, hogy az MLSZ ezúttal jóval nehezebben talál vevőt az általa elvárt feltételek mellett, és a sorok között olvasva az is jól kirajzolódik, hogy a szövetség az eddigi jogtulajdonos ajánlattételére várhat. A közmédia több mint egy évtizede közvetíti az NB I találkozóit, így a szükséges technikai háttérrel, infrastruktúrával és szakembergárdával is rendelkezik.