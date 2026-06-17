Index: Magyar Péterrel egyeztethetett Csányi Sándor

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Magyar Péter Csányi Sándorral egyeztethetett. Úgy tudni, a megbeszélés egyik témája a magyar labdarúgás finanszírozása és a közvetítési jogok jövője volt.
Magyar Péter miniszterelnök és Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke a magyar labdarúgás finanszírozásáról és a közvetítési jogok jövőjéről tárgyalt egymással – értesült az Index.
Mint ismert, az MLSZ április közepén írta ki a pályázatot a szervezésében zajló labdarúgó-versenysorozatok közvetítési jogaira a 2026–2027-es idénytől kezdődő időszakra. A csomag legértékesebb elemét természetesen az NB I mérkőzéseinek sugárzási joga jelenti, ám mivel továbbra sem született döntés, ezért a szövetség ismét meghosszabbította a pályázati folyamat határidejét, amivel már harmadik alkalommal tolódik a tender lezárása. A pályázók június 22-ig nyújthatják be ajánlataikat, így a feleknek szűk egy hónapjuk marad arra, hogy lezárják a tárgyalásokat, és megkössék a szerződést az NB I július 24-i rajtja előtt – összegzett az Index, amely hozzátette: a többszöri határidő-hosszabbítás arra utal, hogy az MLSZ ezúttal jóval nehezebben talál vevőt az általa elvárt feltételek mellett, és a sorok között olvasva az is jól kirajzolódik, hogy a szövetség az eddigi jogtulajdonos ajánlattételére várhat. A közmédia több mint egy évtizede közvetíti az NB I találkozóit, így a szükséges technikai háttérrel, infrastruktúrával és szakembergárdával is rendelkezik.
A cikk szerint a problémát az jelenti, hogy míg korábban a közszolgálati televízió, az M4 Sport gyakorlatilag biztos szereplője volt a folyamatnak, egyelőre nem látszik olyan piaci szereplő, amely hajlandó lenne megfizetni azt az összeget, amelyet a szövetség a csomagért remél.
Az MLSZ továbbra is évi 10 milliárd forint körüli bevételt szeretne elérni a közvetítési jogok értékesítéséből, nagyjából annyit, amennyit az elmúlt ciklusban az M4 Sport fizetett.
„A háttérben azonban nemcsak gazdasági, hanem politikai változások is szerepet játszanak. A kormányváltás után a közmédia várhatóan szigorúbb költségvetési keretek között működik, ezért sokan arra számítanak, hogy a következő ciklusban a közvetítési jogokért fizetett összeg érdemben alacsonyabb lehet.
Úgy tudjuk, az új kormánynak egyáltalán nem célja kivéreztetni a magyar futballt, ugyanakkor a korábbi évekhez képest racionálisabb, piaci alapú finanszírozási modell kialakítására törekszik. Hogy ez pontosan milyen összeget jelent majd az NB I közvetítési jogainál, egyelőre nyitott kérdés”
– fogalmazott az Index, és hozzáfűzte:
A téma a magyar futball jövője szempontjából annyira fontos, hogy a budapesti Bajnokok Ligája-döntő alkalmával is napirendre került. Információink szerint az eseményen egyeztetett egymással Csányi Sándor, az MLSZ elnöke és Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés egyik témája éppen a magyar labdarúgás finanszírozása, illetve a közvetítési jogok jövője volt.”
A jogok iránt az M4 Sport mellett a Sport TV is érdeklődik, de „iparági források szerint a csatorna számára nehezen lenne kigazdálkodható egy 10 milliárd forinthoz közeli ajánlat”. Korábban az RTL neve is felvetődött a lehetséges pályázók között, azonban a társaság elsősorban streamingalapú terjesztésben gondolkodott.
„És itt még mindig nincs vége a sornak, ugyanis információink szerint a Network4 Media Group is bejelentkezett a közvetítési jogokért, így egyelőre az sem kizárt, hogy az Arena4-en és a Match4-en lássuk a hazai bajnokság mérkőzéseit – írta az Index. – Értesülésünk szerint a Sport TV – így tulajdonosa, az AMC – e pillanatban »nincs tárgyalási fázisban« a közvetítési jogokért. Úgy tudjuk, a csatorna beadta pályázatát a tender első körében, majd azt az értesítést kapta, hogy nem lépett tovább.
Ennek alapján a legnagyobb esély az MTVA sikerét feltételezi, bár forrásaink nem vetették el azt az elképzelést sem, amely szerint a végső döntésnél »piaci szereplőt« is bevonnak a közpénzből működtetett MTVA mellé.”
A kérdés egyébként messze túlmutat a televíziós társaságokon, mivel a jogdíjak esetleges csökkenése közvetlenül érintheti a magyar klubfutball gazdasági helyzetét.
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Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA