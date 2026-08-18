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magyar nemzet bayer zsolt verebes istván válasz ügy

Válasz Verebes Istvánnak: a cikkedbe beleolvasva egy dolog jutott eszembe

2026. augusztus 18. 17:41

A Partizános interjúm után Bayer Zsolt írt egy hosszú cikket a Magyar Nemzetben, amiben relativizálta az abúzust, most az Eszenyi-Máté Gábor-ügyben te a Népszavában. Ugyanazok vagytok.

2026. augusztus 18. 17:41
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Molnár Áron noÁr
Molnár Áron noÁr
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„Válasz Verebes Istvánnak. 

A cikkedbe beleolvasva egy dolog jutott eszembe. Kétszer szólaltam fel markánsan az abúzus ellen, amit ellenem követtek el. Egyszer, amikor elmeséltem a Partizánban, hogy Frenkó Zsolt hogy abuzált engem tizenhét évesen és élt vissza a hatalmával, majd az Eszenyi-ügyben. A Partizános interjúm után Bayer Zsolt írt egy hosszú cikket a Magyar Nemzetben, amiben relativizálta az abúzust, most az Eszenyi-Máté Gábor-ügyben te a Népszavában. Ugyanazok vagytok. Mind a két alkalommal az elkövetők mellé áltatok, nem az áldozatok mellé. 

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Idézőjel

Áron! Molnár Áron! Szíja!!!

Máskor szellemesen kihívó sorozatod új opusát a minap így indítottad: „Hallom, neked is sikerült megfogalmazni a véleményed az Eszenyi-ügyben. Hú, de várom!”

Ahogy mondtam, ennek a világnak vége. 

Senkivel kapcsolatban nem a művészi értékét, vagy kvalitását kérdőjeleztem meg, hanem arról beszéltem, hogy elfogadhatatlan a hatalommal való visszaélés és a következmények nélküliség.

A stílusról: aki relativizálja az abúzust és az elkövetők mellé áll, vagy maga is elkövető, lehet az NER-es, liberális, fideszes, nem fideszes, tök mindegy, nem érdemel más hangnemet. Te sem. Ezen nem finomítanunk kell, hanem még keményebben, még megingathatatlanabbul fogalmaznunk. 

Ezért pattog nálatok a labda. Vagy változtattok a gondolkodásotokon, vagy, ahogy már mondtam, hallgassatok örökre. Nem miattam. Én bármelykőtökkel megharcolok. A jövő generáció biztonságáért és szabadságáért. Mert ennek a kerékkötői jelenleg ti is vagytok. 

Részemről nincs más mondanivalóm nektek, mamutoknak. Most nagyon más ügy következik. Hankó nemsokára úgyis börtönben lesz és hosszú ideje készítem elő azt az ügyet, amit holnap hozok nyilvánosságra újra. Mert van itt egy dolog, ami elvarratlan maradt, az pedig az intézetis és gyermekotthonban élő gyerekek helyzete. Felkészül Páger Pál Attila, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatója.”

Nyitókép: képernyőkép

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Összesen 41 komment

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lynx
2026. augusztus 18. 19:57
Azért tud valamit ez a 160 cm magas max 50 kg súlyú Eszenyi, hogy ezek a nagydarab pasik így rettegnek tőle. Legalább elfutottak volna előle, de nem, csak abuzáltak. Egész nap abuzáltak. Jól abuzálhat, ha ilyen sokan eltűrték. Abuzáltak lettek, most meg fanyalognak.
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Majdmegmondom
2026. augusztus 18. 19:46
Noár, mint áldozat... Akkor bezzeg élvezted...
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0
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Amerigo
2026. augusztus 18. 19:38
Szánalmas az a prosti aki kiáll a kocsisorra és csodálkozik, ha elkapják! Majd az iparági inzultusuk után elkezd rinyálni, és áldozatpózba vágja magát, mártirrá kivánja magát felavatni. Úgy tünik nem kell a rovar úrnak, ezért a hiszti?
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ed02222
2026. augusztus 18. 19:32
Ripacs.
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