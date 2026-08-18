Ahogy mondtam, ennek a világnak vége.

Senkivel kapcsolatban nem a művészi értékét, vagy kvalitását kérdőjeleztem meg, hanem arról beszéltem, hogy elfogadhatatlan a hatalommal való visszaélés és a következmények nélküliség.

A stílusról: aki relativizálja az abúzust és az elkövetők mellé áll, vagy maga is elkövető, lehet az NER-es, liberális, fideszes, nem fideszes, tök mindegy, nem érdemel más hangnemet. Te sem. Ezen nem finomítanunk kell, hanem még keményebben, még megingathatatlanabbul fogalmaznunk.