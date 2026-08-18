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A Partizános interjúm után Bayer Zsolt írt egy hosszú cikket a Magyar Nemzetben, amiben relativizálta az abúzust, most az Eszenyi-Máté Gábor-ügyben te a Népszavában. Ugyanazok vagytok.
„Válasz Verebes Istvánnak.
A cikkedbe beleolvasva egy dolog jutott eszembe. Kétszer szólaltam fel markánsan az abúzus ellen, amit ellenem követtek el. Egyszer, amikor elmeséltem a Partizánban, hogy Frenkó Zsolt hogy abuzált engem tizenhét évesen és élt vissza a hatalmával, majd az Eszenyi-ügyben. A Partizános interjúm után Bayer Zsolt írt egy hosszú cikket a Magyar Nemzetben, amiben relativizálta az abúzust, most az Eszenyi-Máté Gábor-ügyben te a Népszavában. Ugyanazok vagytok. Mind a két alkalommal az elkövetők mellé áltatok, nem az áldozatok mellé.
Kapcsolódó vélemény
Máskor szellemesen kihívó sorozatod új opusát a minap így indítottad: „Hallom, neked is sikerült megfogalmazni a véleményed az Eszenyi-ügyben. Hú, de várom!”
Ahogy mondtam, ennek a világnak vége.
Senkivel kapcsolatban nem a művészi értékét, vagy kvalitását kérdőjeleztem meg, hanem arról beszéltem, hogy elfogadhatatlan a hatalommal való visszaélés és a következmények nélküliség.
A stílusról: aki relativizálja az abúzust és az elkövetők mellé áll, vagy maga is elkövető, lehet az NER-es, liberális, fideszes, nem fideszes, tök mindegy, nem érdemel más hangnemet. Te sem. Ezen nem finomítanunk kell, hanem még keményebben, még megingathatatlanabbul fogalmaznunk.
Ezért pattog nálatok a labda. Vagy változtattok a gondolkodásotokon, vagy, ahogy már mondtam, hallgassatok örökre. Nem miattam. Én bármelykőtökkel megharcolok. A jövő generáció biztonságáért és szabadságáért. Mert ennek a kerékkötői jelenleg ti is vagytok.
Részemről nincs más mondanivalóm nektek, mamutoknak. Most nagyon más ügy következik. Hankó nemsokára úgyis börtönben lesz és hosszú ideje készítem elő azt az ügyet, amit holnap hozok nyilvánosságra újra. Mert van itt egy dolog, ami elvarratlan maradt, az pedig az intézetis és gyermekotthonban élő gyerekek helyzete. Felkészül Páger Pál Attila, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatója.”
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