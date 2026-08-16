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magyar nemzet független közmédia testület közmédia

Új szereplő érkezhet a közmédia irányításába

2026. augusztus 16. 14:27

A parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe.

2026. augusztus 16. 14:27
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Új szereplőkkel bővülhet a magyar közmédia irányítása: a parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe. A kilenctagú testületbe a szakmai szervezetek jelöltjei közül a Közszolgálati Tanács három személyt javasolhat az Országgyűlés illetékes bizottságának.

A jelöltek között szerepel Bakonyi Péter is, akit a konzervatív Magyar Nemzeti Médiaszövetség támogat – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

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A médiaszakember szerint az új testület létrehozása indokolt és működőképes megoldás lehet, önmagában azonban nem szavatolja a közmédia függetlenségét.

Bakonyi szerint a testületnek elsősorban tulajdonosi és stratégiai feladatokat kellene ellátnia, miközben távol kell maradnia a napi szerkesztői döntésektől.

Nem szólhatna például arról, hogy ki szerepeljen egy műsorban vagy milyen sorrendben jelenjenek meg a hírek, ugyanakkor ellenőriznie kellene az átlátható gazdálkodást, a szakmai felelősség érvényesülését és a közszolgálati célok teljesítését.

A jelölt szerint az átalakításnak nem a jelenlegi rendszer teljes felszámolásáról kellene szólnia.

Meg kellene őrizni a jól működő műhelyeket, műsorokat, szakmai tapasztalatot és infrastruktúrát, ugyanakkor változtatni kellene mindazon, ami nem fér össze egy korszerű és független közmédiával.

Bakonyi egyik legfontosabb céljaként azt emelte ki, hogy egy esetleges kormányváltás után se válhasson a közmédia politikai zsákmánnyá.

A szakember szerint a jelöltek kiválasztásakor nem feltétlenül annak kellene elsőbbséget élveznie, akit a legtöbb szervezet támogat. Azt is figyelembe kell venni, hogy az adott jelölő szervezet mekkora és mennyire sokszínű szakmai közösséget képvisel.

Saját esélyeit reálisnak tartja, és előnyként értékeli, hogy korábban vezetői pozícióban dolgozott a közmédiában, miközben az új médiaplatformok és az AI-alapú tartalomgyártás területén is rendelkezik tapasztalattal.

Megválasztása esetén Bakonyi egyik fő feladatának a közmédia digitalizációját és korszerűsítését tekintené.

Szerinte nem az a megoldás, hogy a fiatalokat megpróbálják visszacsábítani a hagyományos televízió és rádió világába. Ehelyett a közmédiának kell megjelennie azokon a platformokon, amelyeket a fiatalok ténylegesen használnak: a streamingfelületeken, a YouTube-on, a podcastokban és a közösségi médiában.

Ehhez szerinte kisebb, gyorsabban reagáló és rugalmasabb tartalomgyártásra lenne szükség, kevesebb nagy apparátussal és több, a megváltozott médiafogyasztási szokásokhoz igazodó formátummal. Emellett nagyobb figyelmet fordítana a vidéki, valamint a határon túli magyar közösségek megjelenésére is.

Bakonyi szerint a közmédiának nem újabb politikai fordulatra, hanem szakmai korszakváltásra van szüksége. Ennek része lehetne a magyar médiapolitikát szerinte régóta jellemző „bosszú- és ellenbosszú-logika” meghaladása, valamint egy olyan rendszer kialakítása, amely politikai változásoktól függetlenül is képes megőrizni szakmai autonómiáját.

Nyitókép forrása: MN

 

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
zabszem
2026. augusztus 16. 20:48
FOSmédia
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0
0
cccatch
2026. augusztus 16. 17:34
"Független Közmédia Testület" Ez az újabb tiszás kamu.
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3
0
elégia
2026. augusztus 16. 16:31
Tisza-közmédia: híg fos.
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3
0
europész
2026. augusztus 16. 16:31
Teszek az új közmédiára.Pontosan tudom mikor fogom újra nèzni vagy hallgatni.Egyenlőre minden eszközzel elkerülöm,gogy bármelyik műsorszórójukkal találkozzam.Jó szar lett az egész nincs sava-borsa.Nézzék a tiszaprolik.
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3
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