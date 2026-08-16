Új szereplő érkezhet a közmédia irányításába

Új szereplőkkel bővülhet a magyar közmédia irányítása: a parlamenti pártok mellett médiaszakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat a Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testületbe. A kilenctagú testületbe a szakmai szervezetek jelöltjei közül a Közszolgálati Tanács három személyt javasolhat az Országgyűlés illetékes bizottságának.

A jelöltek között szerepel Bakonyi Péter is, akit a konzervatív Magyar Nemzeti Médiaszövetség támogat – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.