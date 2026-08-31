A Népszabadságtól a Népszaván át – a Tisza megnevezte a jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe

Nyilvánosságra hozta a Tisza Párt parlamenti frakciója, hogy kiket jelöl a Független Közmédia Testületbe, valamint a megújuló Médiatanácsba. A párt szerint olyan szakembereket választottak, akik tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a média függetlenségének, szakmaiságának és sokszínűségének erősítéséhez – számolt be róla Bujdosó Andrea Anna, a Tisza parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetője, országgyűlési képviselője a Pest 03-as választókerületben.

A bejelentés előzménye, hogy a múlt héten a Tisza kezdeményezésére elhalasztották az Országgyűlés művelődési bizottságának ülését, amelyen a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeit hallgatták volna meg. A párt akkor azzal indokolta a halasztást, hogy több szakmai szervezet kifogásolta a jelölési folyamatot, ezért szélesebb körű egyeztetést tartott szükségesnek.