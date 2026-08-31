A Népszabadságtól a Népszaván át – a Tisza megnevezte a jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe

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A párt szerint olyan szakembereket választottak, akik tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a média függetlenségének, szakmaiságának és sokszínűségének erősítéséhez. A Médiatanácsba a Tisza három nőt jelöl.
Nyilvánosságra hozta a Tisza Párt parlamenti frakciója, hogy kiket jelöl a Független Közmédia Testületbe, valamint a megújuló Médiatanácsba. A párt szerint olyan szakembereket választottak, akik tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a média függetlenségének, szakmaiságának és sokszínűségének erősítéséhez – számolt be róla Bujdosó Andrea Anna, a Tisza parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetője, országgyűlési képviselője a Pest 03-as választókerületben.
A bejelentés előzménye, hogy a múlt héten a Tisza kezdeményezésére elhalasztották az Országgyűlés művelődési bizottságának ülését, amelyen a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeit hallgatták volna meg. A párt akkor azzal indokolta a halasztást, hogy több szakmai szervezet kifogásolta a jelölési folyamatot, ezért szélesebb körű egyeztetést tartott szükségesnek.
A Független Közmédia Testületbe a Tisza
jelöli.
Szabó György 22 éven keresztül vezette a Sanoma Media Budapestet és jogelődjeit. A kiadóhoz olyan sajtótermékek és online szolgáltatások tartoztak, mint többek között a Nők Lapja, a Story, a Figyelő vagy a későbbi 24.hu elődjének számító FigyelőNet, illetve Hír24. Szabó 2014-ben távozott, amikor a finn Sanoma kivonult Magyarországról, a vállalatot pedig Varga Zoltán érdekeltsége vásárolta meg – ebből lett később a Central Médiacsoport. Szabó később több üzleti és tanácsadói pozíciót is betöltött. 2022-ben az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.-hez igazolt a nemzetközi szolgáltatásokért felelős vezetőként, majd pedig a Semmelweis Publishing & Media szakkiadó ügyvezetőjeként is tevékenykedett – jegyzi meg a Media 1.
A portál rámutat: Hargitai több mint három évtizede dolgozik újságíróként. Szakmai pályafutásának meghatározó része a Népszabadsághoz kötődik, amelynél 1994-ben kezdett dolgozni. Kezdetben főként környezetvédelmi, tudományos és technológiai témákkal foglalkozott, később pedig egyre inkább közéleti kérdésekkel is.
A Népszabadság 2016-os bezárása után a Népszavához került, amelynek munkatársa lett.
Később a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnökének választották, de megkapta a a Népszabadság Szólásszabadság-díját is.
Bálint Viktor újságíróként a Figyelőnél kezdte pályáját, később a FigyelőNetnél dolgozott rovatvezetőként és projektmenedzserként, majd a portál főszerkesztője lett. Ezt követően a Sanománál kiadói igazgatói pozíciója volt, amelynél több kiadványért és üzletfejlesztési feladatokért is felelt – idézi fel a Media 1.
A Független Közmédia Testület a közmédia felügyeletében kap fontos szerepet. Az új szervezet ellenőrzi a közszolgálati médiaszolgáltatás működését, a gazdálkodást, részt vesz a vezetők kiválasztásában, valamint tulajdonosi jogokat gyakorol a közmédia intézményei felett. Feladata ugyanakkor nem a műsorok tartalmi irányítása, hanem a független és kiegyensúlyozott működés biztosítása.
A Médiatanácsba a Tisza három médiaszakembert jelöl:
Bencsik korábban az ORTT és az NMHH jogi vezetőjeként dolgozott, Bodrogi médiajogász és emberi jogi ügyvéd, míg Nagy jogász, médiapedagógus és egyetemi oktató. A párt szerint mindhárman jelentős hatósági, kutatói és oktatási tapasztalattal rendelkeznek.
A kilenctagú FKT-t a júniusban elfogadott, júliusban hatályba lépő médiatörvény-módosítás hozta létre a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett. A testületbe három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki frakciók, hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.
A többi frakció és a szakmai szervezetek augusztus 23-i határidőig leadták a neveiket:
a Fidesz Siklósi Beatrixot, a KDNP Martí Zoltánt, a Mi Hazánk Moys Zoltánt jelölte, a szakmai szervezetek pedig Bayer Juditot, Sükösd Miklóst és Kollár Árpádot.
A Tisza jelöltjei viszont hiányoztak eddig – nemcsak az FKT-ba, hanem a Médiatanács tagjának és elnökének, valamint az eseti bizottságba sem –, emiatt a múlt heti bizottsági meghallgatás is elmaradt. Szentkirályi Alexandra, a Művelődési Bizottság fideszes elnöke ezt akkor élesen bírálta – emlékeztet cikkében a Portfolio.
A következő napokban a parlamenti bizottságok ismét napirendre vehetik a személyi kérdéseket. A Független Közmédia Testület és a megújuló Médiatanács pedig a kormányváltás után átalakított magyar médiarendszer két meghatározó intézményévé válhat.
Nyitókép: Bujdosó Andrea Anna Facebook-oldala