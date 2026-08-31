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Bujdosó Andrea Tisza-jelöltek Tisza médiatanács közmédia

A Népszabadságtól a Népszaván át – a Tisza megnevezte a jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe

2026. augusztus 31. 21:58

A párt szerint olyan szakembereket választottak, akik tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a média függetlenségének, szakmaiságának és sokszínűségének erősítéséhez. A Médiatanácsba a Tisza három nőt jelöl.

2026. augusztus 31. 21:58
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Nyilvánosságra hozta a Tisza Párt parlamenti frakciója, hogy kiket jelöl a Független Közmédia Testületbe, valamint a megújuló Médiatanácsba. A párt szerint olyan szakembereket választottak, akik tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a média függetlenségének, szakmaiságának és sokszínűségének erősítéséhez – számolt be róla Bujdosó Andrea Anna, a Tisza parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetője, országgyűlési képviselője a Pest 03-as választókerületben.

A bejelentés előzménye, hogy a múlt héten a Tisza kezdeményezésére elhalasztották az Országgyűlés művelődési bizottságának ülését, amelyen a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeit hallgatták volna meg. A párt akkor azzal indokolta a halasztást, hogy több szakmai szervezet kifogásolta a jelölési folyamatot, ezért szélesebb körű egyeztetést tartott szükségesnek. 

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A Független Közmédia Testületbe a Tisza 

  • Szabó György médiamenedzsert, 
  • Hargitai Miklós újságírót és 
  • Bálint Viktor közgazdászt 

jelöli. 

Szabó György 22 éven keresztül vezette a Sanoma Media Budapestet és jogelődjeit. A kiadóhoz olyan sajtótermékek és online szolgáltatások tartoztak, mint többek között a Nők Lapja, a Story, a Figyelő vagy a későbbi 24.hu elődjének számító FigyelőNet, illetve Hír24. Szabó 2014-ben távozott, amikor a finn Sanoma kivonult Magyarországról, a vállalatot pedig Varga Zoltán érdekeltsége vásárolta meg – ebből lett később a Central Médiacsoport. Szabó később több üzleti és tanácsadói pozíciót is betöltött. 2022-ben az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.-hez igazolt a nemzetközi szolgáltatásokért felelős vezetőként, majd pedig a Semmelweis Publishing & Media szakkiadó ügyvezetőjeként is tevékenykedett – jegyzi meg a Media 1. 

A portál rámutat: Hargitai több mint három évtizede dolgozik újságíróként. Szakmai pályafutásának meghatározó része a Népszabadsághoz kötődik, amelynél 1994-ben kezdett dolgozni. Kezdetben főként környezetvédelmi, tudományos és technológiai témákkal foglalkozott, később pedig egyre inkább közéleti kérdésekkel is. 

A Népszabadság 2016-os bezárása után a Népszavához került, amelynek munkatársa lett.

Később a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnökének választották, de megkapta a a Népszabadság Szólásszabadság-díját is. 

Bálint Viktor újságíróként a Figyelőnél kezdte pályáját, később a FigyelőNetnél dolgozott rovatvezetőként és projektmenedzserként, majd a portál főszerkesztője lett. Ezt követően a Sanománál kiadói igazgatói pozíciója volt, amelynél több kiadványért és üzletfejlesztési feladatokért is felelt – idézi fel a Media 1. 

A Független Közmédia Testület a közmédia felügyeletében kap fontos szerepet. Az új szervezet ellenőrzi a közszolgálati médiaszolgáltatás működését, a gazdálkodást, részt vesz a vezetők kiválasztásában, valamint tulajdonosi jogokat gyakorol a közmédia intézményei felett. Feladata ugyanakkor nem a műsorok tartalmi irányítása, hanem a független és kiegyensúlyozott működés biztosítása. 

A Médiatanácsba a Tisza három médiaszakembert jelöl:

  • Bencsik Mártát, 
  • Bodrogi Bea Juditot és 
  • Nagy Krisztinát. 

Bencsik korábban az ORTT és az NMHH jogi vezetőjeként dolgozott, Bodrogi médiajogász és emberi jogi ügyvéd, míg Nagy jogász, médiapedagógus és egyetemi oktató. A párt szerint mindhárman jelentős hatósági, kutatói és oktatási tapasztalattal rendelkeznek. 

A kilenctagú FKT-t a júniusban elfogadott, júliusban hatályba lépő médiatörvény-módosítás hozta létre a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett. A testületbe három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki frakciók, hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek.

A többi frakció és a szakmai szervezetek augusztus 23-i határidőig leadták a neveiket: 

a Fidesz Siklósi Beatrixot, a KDNP Martí Zoltánt, a Mi Hazánk Moys Zoltánt jelölte, a szakmai szervezetek pedig Bayer Juditot, Sükösd Miklóst és Kollár Árpádot.

A Tisza jelöltjei viszont hiányoztak eddig – nemcsak az FKT-ba, hanem a Médiatanács tagjának és elnökének, valamint az eseti bizottságba sem –, emiatt a múlt heti bizottsági meghallgatás is elmaradt. Szentkirályi Alexandra, a Művelődési Bizottság fideszes elnöke ezt akkor élesen bírálta – emlékeztet cikkében a Portfolio. 

A következő napokban a parlamenti bizottságok ismét napirendre vehetik a személyi kérdéseket. A Független Közmédia Testület és a megújuló Médiatanács pedig a kormányváltás után átalakított magyar médiarendszer két meghatározó intézményévé válhat.

Nyitókép: Bujdosó Andrea Anna Facebook-oldala

 

Összesen 20 komment

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europész
2026. szeptember 01. 00:04
Valóban mindenkitől függetlenek csak a tiszától nem.
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0
0
ZaZaZa
2026. augusztus 31. 23:43
amúgy vannak durva dolgok az mhm kollaboránsok által is megszavazott médiatörvényben - aminek egyébként része is ez hogy a komcsik küldenek 7 embert min (ugye mhm+tiszások küldenek+a komcsik ngo-k) - olyan mint a sajtóalap ténykedése és ez teljesen alkalmas lesz arra hogy kivéreztesse teszem a hír tv-t, kapnak egy vastag cenzúrát hiszen jogszabályok betűje szerint magát a hírműsorok sugárzását vagy a cikkek megírását közvetlenül nem tiltják be, de a gyakorlatban pontosan az a helyzet áll elő mert politikai reklámot egy 4 éves választási ciklusból (ami 1460 nap) szigorúan csak a hivatalos kampány 50 napja alatt lehet a tévékben és újságokban közölni a megrendelők (pl. CÖF) az 1460 napból 1410 napig nem adhatnak fel hirdetést, a tévék és újságok elveszítik a bevételeik 95 százalékát és a maradék 50 napban, amikor elméletileg jöhetne pénz reklámokból, a törvény betiltja azokat a videókat és újsághirdetéseket, amelyek "ellenségképet alakítanak ki" vagy "manipulált képeket" használnak
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0
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formaegy-2
2026. augusztus 31. 23:20
"függetlenség, szakmaiság és sokszínűség" Na ebből egy igaz. Sokszínűség. A ballibsi egyveleg, mint a koldusszar.
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tidal-wave-is-back
2026. augusztus 31. 22:55
Vissza az ORTT időkbe. Az is többpárti volt, mégse tudta garantálni, hogy a közmédia kiegyensúlyozott legyen. Az mindig is a kormány szócsöve volt, és az is lesz...
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