Te Máté Gábort hívod tetemre véleményéért, és nem vitatkozol, hanem tapintatlanul minősítesz, élből ítéletet mondasz egy generáció fölött.

Amit állítasz, hogy »eddig, és ne tovább«, azt nem a szakma mondta, hanem csak ti, a sértettek. Szakma egyelőre még mindig nincs, csak egymást kiközösítő tenyészetek vannak, és nem csak tizenhat éve. Ezért áll a helyzet úgy, hogy ami történt, az »nem elég«, és ami lehetne, az nincs. Ahogy te állítod, úgy nem igaz, hogy nem lettek következményei az ügynek, csak egy közös szakmának morális intézménye híján olyanok a fejlemények, amilyenek: ideiglenesen rögtönzöttek. Vagyis az elégedetlenséged helyénvaló, az ügyben eljárók valóban adósai a nyilvánosságnak, de a te kapva kapott, Máté Gábor másféle értelmezése kapcsán háborgó végső monológod semmi mást nem gerjeszt, mint a további széthúzást.

»Vége ennek a világnak, Gábor« címezed ezt nagy mellénnyel Máténak. Nem. Áron, soha nincs semmilyen világnak vége.