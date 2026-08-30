„Rájöttem, hogy a sokszor már Kun Bélára emlékeztető Molnár Áron tulajdonképpen egy szelep. Jó, lehet ez nem nagy felfedezés. Posztjai, videói alatt kidühöngheti magát mindenki, aztán minden mehet tovább. A színházakban és a közéletben. Viszont stílusával és szabadon eresztett dühével kielégít egy széles réteget: a magát mindig elnyomottnak érző, internet-függő értelmiségi prolit.

Ha a nép lincselésre is vágyó részének a hangja korábban Puzsér volt, egy ideje már NoÁr az. Nem tudom, mit fog szólni, ha észreveszi a sapkájához kötött bábzsinórt. Vagy a fene tudja, talán tud róla. Puzsér legalább valódi munka nélkül, tulajdonképpen a hőbörgésből, az értelmiségi prolik hájjal kenegetéséből megtollasodott. Molnár viszont jó színész (a pszicho-szerepet legalábbis nagyon jól hozza), nem értem, miért nem arra fókuszál. Vagy saját magára: vajon honnan ered ez a mérhetetlen düh és gyűlölet?

Sokszor beszélt fontos témákról (például bántalmazás), de agresszív stílusával azokat segíti, akik ellen harcol.

Persze politikailag hasznos. A politikusok mindent mérnek. Ne gondoljuk azt, hogy nem mérték, szondázták, hogy hogyan reagál a magyar társadalom a gyűlöletvonat zakatolására. Így lehetett felépíteni a Tisza elég egyszerű, de nagyon is sikeres kampányát (amit megsegített a Fideszt felfaló NER romlottsága, hübrisze és kevélysége). Ruffék és Tarrék jól tudják, hogy az elszámoltatás ígérete egyben egy fejük fölött lebegő kard is. Vajon meddig bírják ki a legszélsőségesebb és leghangosabb Tisza-szavazók, hogy még elő sem vették a guillotine-t?

Nos, ezért hasznos NoÁr.

•K*rvára elegem van abból, hogy azt nézem, hogy Orbán hogyan tesped Horvátországban egy jachton, hogy Hankó hogy mosolyog a parlamentben, hogy Kubatov és az emberei még mindig szabadlábon vannak, hogy a Matolcsy klán pénzügyi tanácsokat osztogat online, hogy Szijjártó a BYD-hoz igazol, hogy Mészáros, Szijj, Tiborcz és a többi oligarcha nyaral, miközben én a peremre készülök, ahol előbb ülök a vádlottak padján, mint ezek közül bárki – fogalmazott [a költő]•

Ha újraindulna a Szomszédok, én adnék neki egy szerepet. Ő lehetne a Furkó Árpi, aki még Lenke néninek is leordítja a fejét a túladagolt párizsija miatt, aztán feljelenti az ÁVH-nál Gábor Gábort a Bécsből becsempészett hajvágó miatt, hogy végül részegen nekiessen a Gazdagréti Batmannek, aki csak Góliát segítségével tudná ártalmatlanítani, megígérve neki, hogyha lejön a cuccról, ő is beléphet Ferivel, meg Julcsival az újjáalakult Munkásőrségbe.”

Nyitókép forrása: Molnár Áron Facebook-oldala