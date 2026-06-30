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molnár áron majka hankó balázs nagy ervin bródy jános fidesz noár

A Fidesz kiáll Hankó Balázs mellett – lássuk a számokat!

2026. június 30. 20:11

Tanulság: ne szólj szám, nem fáj fejem.

2026. június 30. 20:11
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Fidesz Magyarország
Fidesz Magyarország
MTI

„A Hankó Balázst támadó Nagy Ervin és hasonszőrűek figyelmét az alábbi táblázat tanulmányozására hívjuk fel.

Baloldali művészek kulturális produkcióinak támogatásai (csak 2019 után!)

Alföldi Róbert: 2 milliárd 231 millió Ft

Molnár Áron (NoÁr): 461 millió Ft

Pintér Béla és Társulata: 296 millió Ft

Csáki Judit: 108 millió Ft

Nagy Ervin: 100 millió Ft

Bródy János: 16,5 millió Ft

Majka: 9,3 millió Ft

Geszti Péter és környezete: 7,5 millió Ft

Muhi András: 5,8 millió Ft

Péterfy Bori: 5,3 millió Ft

Fluor Tomi (Wellhello): 5 millió Ft

ByeAlex: 1,8 millió Ft

Tanulság: ne szólj szám, nem fáj fejem.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 3 komment

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kozarek
2026. június 30. 20:18
Csáki Judit mi a geci anyjára kapta a százmillát? A fogatlan fideszezésért?
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kozarek
2026. június 30. 20:16
Na hülye fasz fidesz ! Miért is kaptak mindezek ennyit? Értitek már, mért húzzon a fidesz a büdös gecis kurva annya picsájába?
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frozen-tiger608
2026. június 30. 20:13
Hankó Balázsnak minden törvénytelenül kiutalt kulturális támogatással el kell számolnia. Ha nem tud, mehet a börtönbe hűtlen kezelésért vagy sikkasztásért.
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