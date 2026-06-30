Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
Tanulság: ne szólj szám, nem fáj fejem.
„A Hankó Balázst támadó Nagy Ervin és hasonszőrűek figyelmét az alábbi táblázat tanulmányozására hívjuk fel.
Baloldali művészek kulturális produkcióinak támogatásai (csak 2019 után!)
Alföldi Róbert: 2 milliárd 231 millió Ft
Molnár Áron (NoÁr): 461 millió Ft
Pintér Béla és Társulata: 296 millió Ft
Csáki Judit: 108 millió Ft
Nagy Ervin: 100 millió Ft
Bródy János: 16,5 millió Ft
Majka: 9,3 millió Ft
Geszti Péter és környezete: 7,5 millió Ft
Muhi András: 5,8 millió Ft
Péterfy Bori: 5,3 millió Ft
Fluor Tomi (Wellhello): 5 millió Ft
ByeAlex: 1,8 millió Ft
Tanulság: ne szólj szám, nem fáj fejem.”
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán