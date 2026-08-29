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A kampányban könnyű volt egyetlen közös cél mögé felsorakoztatni egymástól nagyon különböző embereket. Kormányozni azonban már egészen más történet. Ott dönteni kell, a döntések pedig óhatatlanul csalódást okoznak azoknak, akik mást, gyorsabbat vagy radikálisabbat vártak.
„Nocsak nocsak… Repedezik A TISZA-tábor? Úgy tűnik, nagyon gyorsan véget ért a politikai mézeshetek időszaka.
A korábbi támogatók és a kormányváltó oldal ismert arcai is sorra kritizálják Magyar Pétert. Az az érzésem, hogy elindult a lejtmenet, és sokaknál már fogy a türelem…
Alig telt el 100 nap, és már egymás után szólalnak meg olyan ismert emberek, akik korábban Magyar Pétert, a TISZA-t vagy a kormányváltást támogatták – most viszont egyre keményebb kritikákat fogalmaznak meg.
Ez számomra nem meglepő. Szerintem sokan nem elsősorban a TISZA mellett, hanem Orbán Viktor és a korábbi rendszer ellen szavaztak. Aki pedig elsősorban valami ellen választ, az könnyen továbbállhat, amikor az új hatalom sem azt hozza, amit remélt. A politikai érdek és a csalódás gyorsan felülírhatja a tegnapi lelkesedést.
És éppen ezért érdekes, hogy most már nem a Fidesz vagy valamelyik jobboldali szereplő támadja Magyar Pétert: a kritika egyre inkább a saját politikai táborának közeléből érkezik.
Molnár Áron (NoÁr) 100 nap türelmi időt adott az új hatalomnak. Ez lejárt, és már azt kérdezi Magyar Péteréktől: „Miért féltek Ligeti Miklóstól?”
Herczeg Zoltán: „Én nem erre szavaztam áprilisban, nem, nem és NEM!!!”
Márki-Zay Péter: „Őszintén szólva ez nem az, amire áprilisban szavaztunk.”
Puzsér Róbert Magyar Péterék egyik parlamenti lépését „nagyon ártalmas, rossz gesztusnak” nevezte.
Csercsa Balázs, a TISZA korábbi szakpolitikai vezetője már távozott is: „A politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem.”
Hadházy Ákos pedig „felháborítónak és aggasztónak” nevezte a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetőjének kiválasztását.
Az „Égő Fáklya néniként” ismertté vált korábbi TISZA-aktivista pedig már odáig jutott, hogy kijelentette: csalódott Magyar Péterékben, eladja a tiszás cuccait, és aktivistaként sem folytatja tovább.
Ráadásul az Unger Anna-ügyben már a TISZA-frakción belül sem volt teljes egység: Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő a bizottságban nem szavazott Ungerre.
A kérdés már csak az: hányan gondolják ugyanezt azok közül, akik néhány hónapja még teljes erővel Magyar Péter mögött álltak? Mert ez már nem egyetlen elégedetlen hang. Különböző emberek, különböző ügyek – de a kritikus hangok egyre erősebbek.
A kampányban könnyű volt egyetlen közös cél mögé felsorakoztatni egymástól nagyon különböző embereket. Kormányozni azonban már egészen más történet. Ott dönteni kell, a döntések pedig óhatatlanul csalódást okoznak azoknak, akik mást, gyorsabbat vagy radikálisabbat vártak.
Ha 100 nap után itt tartanak, vajon mi lesz egy év múlva? Tik-tak, Petike…”
Nyitókép forrása: Facebook