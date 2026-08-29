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tisza molnár áron ligeti miklós Vélemény Magyar Péter

Repedezik A TISZA-tábor? Úgy tűnik, nagyon gyorsan véget ért a politikai mézeshetek időszaka

2026. augusztus 29. 13:10

A kampányban könnyű volt egyetlen közös cél mögé felsorakoztatni egymástól nagyon különböző embereket. Kormányozni azonban már egészen más történet. Ott dönteni kell, a döntések pedig óhatatlanul csalódást okoznak azoknak, akik mást, gyorsabbat vagy radikálisabbat vártak.

2026. augusztus 29. 13:10
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Spilák Gergely
Spilák Gergely
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„Nocsak nocsak… Repedezik A TISZA-tábor? Úgy tűnik, nagyon gyorsan véget ért a politikai mézeshetek időszaka.

A korábbi támogatók és a kormányváltó oldal ismert arcai is sorra kritizálják Magyar Pétert. Az az érzésem, hogy elindult a lejtmenet, és sokaknál már fogy a türelem…

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Alig telt el 100 nap, és már egymás után szólalnak meg olyan ismert emberek, akik korábban Magyar Pétert, a TISZA-t vagy a kormányváltást támogatták – most viszont egyre keményebb kritikákat fogalmaznak meg.

Ez számomra nem meglepő. Szerintem sokan nem elsősorban a TISZA mellett, hanem Orbán Viktor és a korábbi rendszer ellen szavaztak. Aki pedig elsősorban valami ellen választ, az könnyen továbbállhat, amikor az új hatalom sem azt hozza, amit remélt. A politikai érdek és a csalódás gyorsan felülírhatja a tegnapi lelkesedést.

És éppen ezért érdekes, hogy most már nem a Fidesz vagy valamelyik jobboldali szereplő támadja Magyar Pétert: a kritika egyre inkább a saját politikai táborának közeléből érkezik.

1️⃣ Molnár Áron (NoÁr) 100 nap türelmi időt adott az új hatalomnak. Ez lejárt, és már azt kérdezi Magyar Péteréktől: „Miért féltek Ligeti Miklóstól?”

2️⃣ Herczeg Zoltán: „Én nem erre szavaztam áprilisban, nem, nem és NEM!!!”

3️⃣ Márki-Zay Péter: „Őszintén szólva ez nem az, amire áprilisban szavaztunk.”

4️⃣ Puzsér Róbert Magyar Péterék egyik parlamenti lépését „nagyon ártalmas, rossz gesztusnak” nevezte.

5️⃣ Csercsa Balázs, a TISZA korábbi szakpolitikai vezetője már távozott is: „A politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem.”

6️⃣ Hadházy Ákos pedig „felháborítónak és aggasztónak” nevezte a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetőjének kiválasztását.

7️⃣ Az „Égő Fáklya néniként” ismertté vált korábbi TISZA-aktivista pedig már odáig jutott, hogy kijelentette: csalódott Magyar Péterékben, eladja a tiszás cuccait, és aktivistaként sem folytatja tovább.

8️⃣ Ráadásul az Unger Anna-ügyben már a TISZA-frakción belül sem volt teljes egység: Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő a bizottságban nem szavazott Ungerre.

A kérdés már csak az: hányan gondolják ugyanezt azok közül, akik néhány hónapja még teljes erővel Magyar Péter mögött álltak? Mert ez már nem egyetlen elégedetlen hang. Különböző emberek, különböző ügyek – de a kritikus hangok egyre erősebbek.

A kampányban könnyű volt egyetlen közös cél mögé felsorakoztatni egymástól nagyon különböző embereket. Kormányozni azonban már egészen más történet. Ott dönteni kell, a döntések pedig óhatatlanul csalódást okoznak azoknak, akik mást, gyorsabbat vagy radikálisabbat vártak.

Ha 100 nap után itt tartanak, vajon mi lesz egy év múlva? Tik-tak, Petike…”

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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Agricola
2026. augusztus 29. 16:08
” Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el! Írják ki az üzletekben. Ha egy Tiszás szavazatát ez befolyásolta, nincs módja visszavonni szavazatát. Hofi énekelte: Én elszabtam, te elszabtad, ő elszabta, mi elszabtuk; ha elszabtuk, hát elszabtuk, utólag már szabhatjuk! A következő választásokig ott ülnek a Parlamentben a Tisza képviselői és törvénykeznek.
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nyugalom
2026. augusztus 29. 15:52
Ez a sztár vigyor, a beöltözés, a foto! Mint az ovodás kisfiú , anya nezd, anya nezd mar! Tiszalök? Ujabb vizfakasztás? Mar kamugeri is vizbe gazolt egy fotóert, csak ő magasabb, polos csak 150,5 cm.
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csulak
2026. augusztus 29. 14:27
hazugsagra nem lehet tartos hatalmat epiteni ezert akar AdolfPeter diktaturat Magyarorszagon !
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3
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lemez
2026. augusztus 29. 14:03
Még jönnek a keserü pirulák a pedotiszának.Az egészségügyi államtitkár tegnap mondta ,hogy kórházbezárásokra is szükség lesz.Láttuk már gyurcsánynál nagyszerü volt.Nem is értem Orbán 16 év alatt eggyet sem záratott be.
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