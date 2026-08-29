Ez számomra nem meglepő. Szerintem sokan nem elsősorban a TISZA mellett, hanem Orbán Viktor és a korábbi rendszer ellen szavaztak. Aki pedig elsősorban valami ellen választ, az könnyen továbbállhat, amikor az új hatalom sem azt hozza, amit remélt. A politikai érdek és a csalódás gyorsan felülírhatja a tegnapi lelkesedést.

És éppen ezért érdekes, hogy most már nem a Fidesz vagy valamelyik jobboldali szereplő támadja Magyar Pétert: a kritika egyre inkább a saját politikai táborának közeléből érkezik.

Molnár Áron (NoÁr) 100 nap türelmi időt adott az új hatalomnak. Ez lejárt, és már azt kérdezi Magyar Péteréktől: „Miért féltek Ligeti Miklóstól?”