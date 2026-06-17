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molnár áron loupe színházi társulás oszkó péter noár

Noár a visszavonulás után: „Remeg a kezem, remegnek a lábaim, tikkel az arcom”

2026. június 17. 23:10

A színész-aktivista nem bírta az iramot.

2026. június 17. 23:10
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Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, közös közleményben tudatta Molnár Áron „NoÁr” és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész-aktivista közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. Noár mentális és fizika állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését. Elmondása szerint szinte minden munkáját telefonról intézte, politikai podcastokra aludt el, reggelente pedig azonnal híreket olvasott és politikai tartalmakat gyártott, ám azóta már pszichológussal is konzultált.

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Most azonban felbukkant Oszkó Péter podcastjében, ahol megerősített: nagy árat fizetett a politikai aktivizmusért.

„Nagyon őszinte leszek veled, remeg a kezem, remegnek a lábaim, tikkel az arcom, 3-4 órákat alszom, most próbálok visszaélni. (...) Rémálmaim vannak. És ami nem volt eddig – bár ez a kézremegés meg lábremegés sem volt eddig –, de most elkezdtem érezni a szívemet. (...) Irdatlan, amit szerintem fizettem ezért a történetért” – vallotta be a podcastben Molnár Áron, amit az NLC szemlézett.

Nyitókép: Facebook/Noár

Összesen 5 komment

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Sorrend:
citromosParizer
2026. június 17. 23:45
nem baj, majd a román kamionsoron hamar erőre kap...
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1
0
NewWorldOrder
2026. június 17. 23:40
A te bajod, fiam, minek mentél bele. Jó vergõdést életed végéig.
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4
0
google-2
2026. június 17. 23:26
És a neheze még csak most jön - mindenhez is jó képet kell vágni.
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6
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. június 17. 23:24
én mondtam, hogyha orbán megy, akkor az a balos idegrendszereknek lesz a legrosszabb kormányozni kell, és nincs kit habzó szájjal okolni véget érő mézeshetek
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