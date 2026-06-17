Noár a visszavonulás után: „Remeg a kezem, remegnek a lábaim, tikkel az arcom”

„Nagyon őszinte leszek veled, remeg a kezem, remegnek a lábaim, tikkel az arcom, 3-4 órákat alszom, most próbálok visszaélni. (...) Rémálmaim vannak. És ami nem volt eddig – bár ez a kézremegés meg lábremegés sem volt eddig –, de most elkezdtem érezni a szívemet. (...) Irdatlan, amit szerintem fizettem ezért a történetért” – vallotta be a podcastben Molnár Áron, amit az NLC szemlézett.

Nyitókép: Facebook/Noár