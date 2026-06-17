Noár a visszavonulás után: „Remeg a kezem, remegnek a lábaim, tikkel az arcom”

NoÁr megtörte a csendet és mindenkit megnyugtatott: a héten már elmegy pszichológushoz
Ismert, a színész mentális és fizika állapotára hivatkozva nemrég bejelentette: távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából.
A színész-aktivista nem bírta az iramot.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, közös közleményben tudatta Molnár Áron „NoÁr” és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész-aktivista közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. Noár mentális és fizika állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését. Elmondása szerint szinte minden munkáját telefonról intézte, politikai podcastokra aludt el, reggelente pedig azonnal híreket olvasott és politikai tartalmakat gyártott, ám azóta már pszichológussal is konzultált.
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Ismert, a színész mentális és fizika állapotára hivatkozva nemrég bejelentette: távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából.
Most azonban felbukkant Oszkó Péter podcastjében, ahol megerősített: nagy árat fizetett a politikai aktivizmusért.
„Nagyon őszinte leszek veled, remeg a kezem, remegnek a lábaim, tikkel az arcom, 3-4 órákat alszom, most próbálok visszaélni. (...) Rémálmaim vannak. És ami nem volt eddig – bár ez a kézremegés meg lábremegés sem volt eddig –, de most elkezdtem érezni a szívemet. (...) Irdatlan, amit szerintem fizettem ezért a történetért” – vallotta be a podcastben Molnár Áron, amit az NLC szemlézett.
Nyitókép: Facebook/Noár