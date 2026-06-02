Nyugodtan visszavonulhatott egy kicsit pihenni noÁr, jócskán megugrottak a bevételei

Már érthető, mitől olyan feszült Molnár Áron: számok is bizonyítják, hogy nem volt jó éve
Bár nonprofit céget irányít a színész, nemcsak a kft. bevétele csappant meg, hanem az ő juttatása is alaposan visszaesett.
Molnár Áron cége, A noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft. 2025-ben csaknem megtízszerezte bevételét.
Több évnyi „pangás” után 2025-ben igencsak jó évet zárt Molnár Áron noÁr cége, A noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft.. Az E-beszámoló oldalon elérhető dokumentumból kiderült, hogy
a színész-aktivista tavaly mintegy 63,55 millió forintos bevételre tett szert, az adózott eredménye pedig 33,1 millió forint volt.
2024-ben ezzel szemben „csupán” 6,7 millió forintnyi bevételt könyvelhetett el.
Érdekesség, hogy a személyi jellegű ráfordításai is ugyancsak megugrottak noÁrnak, míg két éve csak 6,4 millió forintot szerepeltetett e soron, 2025-ben már kicsivel több mint 22 millió forintot írt be.
A színész-aktivista, – aki fontos szerepet vállalt a 2026-os országgyűlési kampányban –, nemrég a Loupe Színházi Társulással közös közleményben tudatta, hogy kiszáll a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából.
Döntését mentális és fizikai állapotával indokolta.
NoÁr pár napra rá egy videóüzenetet küldött követőinek, melyben kiégésről, alváshiányról és túlterheltségről írt. Molnár azt állította, hogy az elmúlt hónapok életvitele oda vezetett, hogy szervezete „jelzett”, ezért radikális változtatásokra kényszerült.
