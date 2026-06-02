cser - palkovics andrás fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság székesfehérvári rendőrkapitányság rom dolgozó székesfehérvár

Heroikus küzdelemmel szabadították ki a romok alatt rekedt férfit Székesfehérváron – itt tart az ügy (VIDEÓ)

2026. június 02. 12:44

Az eset miatt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon – tudtuk meg a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától.

Mint ismert, hétfőn összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek következtében egy ember a romok alá szorult. Az ügyben Cser-Palkovics András polgármester is tájékoztatást adott.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett a HUNOR Mentőszervezet egyik alegysége, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kutyás szolgálata, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO), a Budapest Mentőszervezet, a Bakony Mentőcsoport, valamint a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat egységei is a helyszínre érkeztek.

Büntetőeljárás indult a történtek miatt

A történtek kapcsán kedden megkerestük a rendőrséget. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától azt a választ kaptuk , hogy hétfőn az összeomló épület egy ott dolgozó 54 éves férfit temetett maga alá, akit 

a társszervek közreműködésének köszönhetően a délutáni órákban sikerült kiemelni a romok alól, majd kórházba szállították.

A mentésről videó is készült, melyet ITT tekinthet meg.

Az esettel összefüggésben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon – írta a rendőrség.

Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala

