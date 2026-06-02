Heroikus küzdelemmel szabadították ki a romok alatt rekedt férfit Székesfehérváron – itt tart az ügy (VIDEÓ)

Mint ismert, hétfőn összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek következtében egy ember a romok alá szorult. Az ügyben Cser-Palkovics András polgármester is tájékoztatást adott.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett a HUNOR Mentőszervezet egyik alegysége, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kutyás szolgálata, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO), a Budapest Mentőszervezet, a Bakony Mentőcsoport, valamint a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat egységei is a helyszínre érkeztek.