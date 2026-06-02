Heroikus küzdelemmel szabadították ki a romok alatt rekedt férfit Székesfehérváron – itt tart az ügy (VIDEÓ)

Drámai fotókon a székesfehérvári épületomlás: még mindig a romok alatt van egy ember
A mentőegységek jelenleg is nagy erőkkel küzdenek az épületomlás áldozatáért.
Az eset miatt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon – tudtuk meg a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától.
Mint ismert, hétfőn összeomlott egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek következtében egy ember a romok alá szorult. Az ügyben Cser-Palkovics András polgármester is tájékoztatást adott.
A székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett a HUNOR Mentőszervezet egyik alegysége, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kutyás szolgálata, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO), a Budapest Mentőszervezet, a Bakony Mentőcsoport, valamint a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat egységei is a helyszínre érkeztek.
A történtek kapcsán kedden megkerestük a rendőrséget. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától azt a választ kaptuk , hogy hétfőn az összeomló épület egy ott dolgozó 54 éves férfit temetett maga alá, akit
a társszervek közreműködésének köszönhetően a délutáni órákban sikerült kiemelni a romok alól, majd kórházba szállították.
A mentésről videó is készült, melyet ITT tekinthet meg.
Az esettel összefüggésben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon – írta a rendőrség.
Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala