24.hu: Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az óbudai korrupciós ügyben

A portál szerint a volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és a II. kerületi polgármestert kedd délután hallgathatják ki.
Összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre kedden a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az úgynevezett óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó, több önkormányzatot is érintő büntetőeljárásban. A nyomozás vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik.
A főügyészség az MTI-vel azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt zajló nyomozás keretében jelenleg számos helyszínen, köztük önkormányzatoknál is végeznek eljárási cselekményeket.
Az összehangolt akcióban több mint hetven hivatalos személy vesz részt. Az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is közreműködnek, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség látja el.
A nagyszabású akció során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, emellett több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek, köztük
Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Őrsi Gergely II. kerületi polgármester esetében is.
A 24.hu egybehangzó, hivatalosan azonban egyelőre meg nem erősített információi szerint a politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor, és az ügyben további közéleti szereplők érintettsége sem zárható ki.
A KNYF közlése szerint az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények befejezése és értékelése után, várhatóan a hét második felében adnak.
