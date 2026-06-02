Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció molnár zsolt központi nyomozó főügyészség őrsi gergely

24.hu: Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az óbudai korrupciós ügyben

2026. június 02. 12:52

A portál szerint a volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és a II. kerületi polgármestert kedd délután hallgathatják ki.

2026. június 02. 12:52
null

Összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre kedden a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az úgynevezett óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó, több önkormányzatot is érintő büntetőeljárásban. A nyomozás vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik.

A főügyészség az MTI-vel azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt zajló nyomozás keretében jelenleg számos helyszínen, köztük önkormányzatoknál is végeznek eljárási cselekményeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az összehangolt akcióban több mint hetven hivatalos személy vesz részt. Az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is közreműködnek, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség látja el.

A nagyszabású akció során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, emellett több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek, köztük 

Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Őrsi Gergely II. kerületi polgármester esetében is.

A 24.hu egybehangzó, hivatalosan azonban egyelőre meg nem erősített információi szerint a politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor, és az ügyben további közéleti szereplők érintettsége sem zárható ki. 

A KNYF közlése szerint az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények befejezése és értékelése után, várhatóan a hét második felében adnak.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 02. 14:53
Ilyen ez a popszakma.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. június 02. 14:30
antoniosalazar 2026. június 02. 13:38 pot_ember 2026. június 02. 13:37 A tiszások tényleg olyanok mint a kommunisták a leszámolást a saját szövetségeseikkel kezdik. Értem már!!!!!!!!!!! Ezért nem indult semmilyen eljárás Matolcsyék ellen. mennyi pénzt tolt bele a kampányotokba a matolcsi gyerek? az ukránok mellett ?
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. június 02. 14:29
antoniosalazar 2026. június 02. 13:39 europész 2026. június 02. 13:30 Hát barátom ezek sem fideszesek voltak. Molnár Zsolt politikai hermafrodita. Apád fajtatársa... vagy anyádé 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. június 02. 14:28
Jó sokára jutottak el ezekhez a patkányokhoz!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!