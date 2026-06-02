24.hu: Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az óbudai korrupciós ügyben

Összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre kedden a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az úgynevezett óbudai korrupciós ügyhöz kapcsolódó, több önkormányzatot is érintő büntetőeljárásban. A nyomozás vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik.

A főügyészség az MTI-vel azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt zajló nyomozás keretében jelenleg számos helyszínen, köztük önkormányzatoknál is végeznek eljárási cselekményeket.