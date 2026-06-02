Titkos tárgyalás eredményeként kaphatja meg állommelóját Robbie Keane – magyar „riválisával” együtt

Megjött a bejelentés: 14 év után újra magyar edzője van a Fradinak!
Borbély Balázs tavasszal bajnoki címet nyert a győri ETO-val.
Állítólag minden vágya a patinás szigetországi rekordbajnok kispadja. A sors fintoraként ráadásul Robbie Keane Skóciában akár az idén az orra alá borsot törő magyar válogatott kiválósággal is együtt dolgozhatna!
Azok után, hogy a Ferencváros hivatalosan is bejelentette Borbély Balázst Robbie Keane utódjaként, már csak az a kérdés, az ír szakember hol folytatja vezetőedzői pályafutását. A Fradit a mögöttünk hagyott szezonban Magyar Kupa-győzelemig, NB I-ezüstéremig és Európa-liga-nyolcaddöntőig vezető Keane állítólag bár kapott konkrét megkeresést például a Slovan Bratislavától, a szíve egészen másfelé húzná őt: „álommunkája” egykori patinás csapata irányítása lenne – ahol akár egy nemrég még riválisnak számító magyar játékossal is együtt dolgozhatna!
Természetesen a skót rekordbajnok Celticről van szó, ahol Robbie Keane anno játékosként roppant sikeres időszakot töltött el. 2010-ben a Tottenham kölcsönjátékosaként 16 skóciai mérkőzésén 12 gólt szerezve megválasztották az Év Celtic-játékosának, és a mai napig nagyon jó szívvel viseltet a glasgow-i klub iránt, amelyről úgy nyilatkozott,
visszaadta a futball iránt érzett szeretetét.”
Az ír szakembert az idény során többször is szóba hozták a sokáig szenvedő, végül azonban a megbízott edzőként beugró 74 éves Martin O'Neill vezetésével bajnoki és kupagyőzelemmel záró Celtickel, ám nemrég még úgy tűnt, nem lesz semmi a dologból. Csakhogy azóta Keane másik excsapata, a Tottenham hosszútávú szerződést kötött a Spurst a Premier League-ben benntartó Roberto De Zerbivel, míg egy további kiszemelt, az idáig a Motherwellt irányító Jens Berthel Askou időközben a Toulouse-hoz írt alá. Alan Nixon brit újságíró szerint így két főre szűkült a kör:
Nixon már azt is tudni véli, hogy Keane hétfő este egy „titkos helyszínen” ül le tárgyalni a Celtic menedzsmentjével, s ha a felek elképzelései találkoznak, a skót klub hivatalosan is felajánlja neki a vezetőedzői pozíciót. Ha ez valóban így történne, az már csak
azért is pikáns volna, mert sajtóértesülések szerint a most véget ért NB I-idényben a Fradi legnagyobb riválisának számító, a zöld-fehéreket a bajnoki trónról letaszító ETO csapatkapitánya, Vitális Milán is éppen a Celtichez tart
– ha tehát minden úgy alakulna, a legutóbb Magyarországon még egymás ellen küzdő felek nemsokára akár együtt dolgozhatnának Skóciában...
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert