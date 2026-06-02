Borbély Balázs Robbie Keane eto Vitális Milán Celtic Ferencváros FTC

Titkos tárgyalás eredményeként kaphatja meg állommelóját Robbie Keane – magyar „riválisával” együtt

2026. június 02. 10:53

Állítólag minden vágya a patinás szigetországi rekordbajnok kispadja. A sors fintoraként ráadásul Robbie Keane Skóciában akár az idén az orra alá borsot törő magyar válogatott kiválósággal is együtt dolgozhatna!

2026. június 02. 10:53
null

Azok után, hogy a Ferencváros hivatalosan is bejelentette Borbély Balázst Robbie Keane utódjaként, már csak az a kérdés, az ír szakember hol folytatja vezetőedzői pályafutását. A Fradit a mögöttünk hagyott szezonban Magyar Kupa-győzelemig, NB I-ezüstéremig és Európa-liga-nyolcaddöntőig vezető Keane állítólag bár kapott konkrét megkeresést például a Slovan Bratislavától, a szíve egészen másfelé húzná őt: „álommunkája” egykori patinás csapata irányítása lenne – ahol akár egy nemrég még riválisnak számító magyar játékossal is együtt dolgozhatna!

Robbie Keane; BORBÉLY Balázs
A Fradinál Borbély Balázs lett Robbie Keane utódja – de vajon hol és kinek az utódja lesz Robbie Keane? (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Robbie Keane-nek a skót klub a szíve csücske

Természetesen a skót rekordbajnok Celticről van szó, ahol Robbie Keane anno játékosként roppant sikeres időszakot töltött el. 2010-ben a Tottenham kölcsönjátékosaként 16 skóciai mérkőzésén 12 gólt szerezve megválasztották az Év Celtic-játékosának, és a mai napig nagyon jó szívvel viseltet a glasgow-i klub iránt, amelyről úgy nyilatkozott, 

visszaadta a futball iránt érzett szeretetét.” 

Az ír szakembert az idény során többször is szóba hozták a sokáig szenvedő, végül azonban a megbízott edzőként beugró 74 éves Martin O'Neill vezetésével bajnoki és kupagyőzelemmel záró Celtickel, ám nemrég még úgy tűnt, nem lesz semmi a dologból. Csakhogy azóta Keane másik excsapata, a Tottenham hosszútávú szerződést kötött a Spurst a Premier League-ben benntartó Roberto De Zerbivel, míg egy további kiszemelt, az idáig a Motherwellt irányító Jens Berthel Askou időközben a Toulouse-hoz írt alá. Alan Nixon brit újságíró szerint így két főre szűkült a kör: 

  • a fantasztikus szezonhajrá és az ennek köszönhető duplázás miatt felvetődött, hogy a Celtic vezetése az eredeti tervekkel ellentétben mégis meghosszabbítja O'Neill szerződését, és vele folytatják, 
  • vagy pedig utódjaként Robbie Keane-t ültetnék le a kispadra, aki állítólag kijelentette, hogy ez lenne az „álommunkája.”

Hétfő este el is dől a sorsa?

Nixon már azt is tudni véli, hogy Keane hétfő este egy „titkos helyszínen” ül le tárgyalni a Celtic menedzsmentjével, s ha a felek elképzelései találkoznak, a skót klub hivatalosan is felajánlja neki a vezetőedzői pozíciót. Ha ez valóban így történne, az már csak 

azért is pikáns volna, mert sajtóértesülések szerint a most véget ért NB I-idényben a Fradi legnagyobb riválisának számító, a zöld-fehéreket a bajnoki trónról letaszító ETO csapatkapitánya, Vitális Milán is éppen a Celtichez tart

 – ha tehát minden úgy alakulna, a legutóbb Magyarországon még egymás ellen küzdő felek nemsokára akár együtt dolgozhatnának Skóciában...

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. június 02. 11:32
A riválisa betöltheti a tökéletes bűnbak szerepét a kupeceknél. (
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!