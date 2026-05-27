Robbie Keane Celtic FTC

Micsoda fordulat: Robbie Keane mégsem kell a Celticnek

2026. május 27. 14:03

A skót Celtic vezetői azon dolgoznak, hogy Martin O'Neill maradjon a klub kispadján. Ha nem jön össze, akkor sem Robbie Keane a következő jelölt sajtóinformációk szerint.

Mint beszámoltunk róla, a múlt héten váratlanul lemondott a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról Robbie Keane. Az ír tréner távozásával kapcsolatban két főbb teória létezett: az egyik, hogy nem tetszett neki az elnök, Kubatov Gábor felvázolt projektje a következő idényre, míg a másik, hogy korábbi csapatának, a skót Celticnek a kispadjára tart. 

Robbie Keane
A Celtic Robbie Keane kinevezése helyett Martin O'Neillt szeretné megtartani. Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

Mégsem kell a Celticnek Robbie Keane

A footballinsider247.com most saját forrásaira hivatkozva arról ír: 

bár Keane ott van még a kiszemeltek listáján, de több szakember is előtte helyezkedik el a sorban, így nem valószínű, hogy az ír le tud ülni a kispadra.

Miután a Celtic az idény végén a bajnokságot és a kupát is megnyerte Martin O'Neill irányításával, a klub vezetősége azon dolgozik elsősorban, hogy az északír tréner maradjon a kispadon. 

„De forrásaink szerint vannak még más jelöltek is, akik jelenleg Keane előtt állnak a rangsorban” – írja a footballinsider247.com.

Bár Keane jelenleg új munkát keres a következő szezonra, sokkal valószínűbb, hogy máshol lesz vezetőedző, minthogy a játékospályafutása alatt eltöltött rövid időszaka után újra visszatér a Celtichez”

– jelentette ki az újságíró.

Sajtóhírek szerint egyébként a szlovák Slovan Bratislava az a klub, amelyik már ajánlatot is tett Robbie Keane-nek.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dunhill67
2026. május 27. 17:04
akkor ez az a bizonyos "két szék" effektus?....így járt
smokey-eye
2026. május 27. 15:49
Két szék közé . Na, a Szlopák Ratyiszlava ! 😅🤣😂
zakar zoltán béla
2026. május 27. 14:16
nbé 7.
