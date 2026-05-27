Micsoda fordulat: Robbie Keane mégsem kell a Celticnek

A Fradi után Robbie Keane is megtörte a csendet – ezért mondott fel az ír tréner
Úgy látja, eljött az idő.
A skót Celtic vezetői azon dolgoznak, hogy Martin O'Neill maradjon a klub kispadján. Ha nem jön össze, akkor sem Robbie Keane a következő jelölt sajtóinformációk szerint.
Mint beszámoltunk róla, a múlt héten váratlanul lemondott a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról Robbie Keane. Az ír tréner távozásával kapcsolatban két főbb teória létezett: az egyik, hogy nem tetszett neki az elnök, Kubatov Gábor felvázolt projektje a következő idényre, míg a másik, hogy korábbi csapatának, a skót Celticnek a kispadjára tart.
Ez utóbbi pletyka nem újkeletű, hiszen többször is hírbe hozták az évad közben a végül bajnoki címet szerző skót csapattal, főleg, amikor Keane nagy menetelésben volt a Fradival az Európa-ligában. Az ír pedigréjén azonban biztosan sokat rontott, hogy a magyar csapattal végül nem védte meg bajnoki címét – 2018-ban fordult elő utoljára, hogy nem az FTC ünnepelhetett az NB I-es évad végén.
A footballinsider247.com most saját forrásaira hivatkozva arról ír:
bár Keane ott van még a kiszemeltek listáján, de több szakember is előtte helyezkedik el a sorban, így nem valószínű, hogy az ír le tud ülni a kispadra.
Miután a Celtic az idény végén a bajnokságot és a kupát is megnyerte Martin O'Neill irányításával, a klub vezetősége azon dolgozik elsősorban, hogy az északír tréner maradjon a kispadon.
„De forrásaink szerint vannak még más jelöltek is, akik jelenleg Keane előtt állnak a rangsorban” – írja a footballinsider247.com.
Bár Keane jelenleg új munkát keres a következő szezonra, sokkal valószínűbb, hogy máshol lesz vezetőedző, minthogy a játékospályafutása alatt eltöltött rövid időszaka után újra visszatér a Celtichez”
– jelentette ki az újságíró.
Sajtóhírek szerint egyébként a szlovák Slovan Bratislava az a klub, amelyik már ajánlatot is tett Robbie Keane-nek.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert