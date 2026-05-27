Egészségkárosító olajszennyezés miatt visszahív egy rizs fajtát a fogyasztóvédelem

A szennyeződés a gyártás során használt gépi kenőanyagokból vagy a csomagolóanyagokból kerültek az élelmiszerbe.
Ásványolaj-szennyezettség gyanúja miatt azonnali hatállyal kivonják a kereskedelmi forgalomból a Sunclad márkájú, 2027. április 4-ig szavatos Shinode Original Premium Sushi rizst Magyarországon – írja az NKHF.
A hatóságok a fogyasztók biztonsága érdekében arra kérnek mindenkit, hogy a kifogásolt terméket ne használják fel.
Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett jelzés alapján a termékben a határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki úgynevezett ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogéneket (MOAH). Ezek a szennyeződések általában a gyártás során használt gépi kenőanyagokból vagy a csomagolóanyagokból kerülhetnek az élelmiszerbe.
A szakhatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a MOAH-vegyületek esetében a genotoxikus – vagyis a DNS-t potenciálisan károsító – hatás miatt nem zárhatók ki az egészségügyi kockázatok, ezért fogyasztásuk nem biztonságos.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság már felvette a kapcsolatot a forgalmazókkal, akik megkezdték a rizs visszagyűjtését és megsemmisítését. A hatóság nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben vásároltak a fenti lejárati idejű rizsből, azt semmilyen körülmények között ne fogyasszák el.
