Hazudott a nemi erőszakkal vádolt játékos – már biztosan nem játszhat csapata első vb meccsén

A kanadai bevándorlási hivatal elutasította a világbajnokságra benevezett ghánai labdarúgó, Thomas Partey fellebbezését, amelyet az elutasított vízumkérelme miatt nyújtott be – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Foci vb 2026: Partey nem játszhat Ghána első meccsén (Fotó: Carlos Jasso/AFP)

Az indoklás szerint az eredeti vízumkérelme benyújtásakor, május 21-én nem nyilatkozott az Egyesült Királyságban ellene indított bűntetőeljárásról.