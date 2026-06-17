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labdarúgás ghána foci vb 2026 Thomas Partey világbajnokság Kanada

Hazudott a nemi erőszakkal vádolt játékos – már biztosan nem játszhat csapata első vb meccsén

2026. június 17. 11:03

Újra elutasították a ghánai játékos kanadai vízumkérelmét. Partey most már biztosan nem játszhat az első mérkőzésen.

2026. június 17. 11:03
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A kanadai bevándorlási hivatal elutasította a világbajnokságra benevezett ghánai labdarúgó, Thomas Partey fellebbezését, amelyet az elutasított vízumkérelme miatt nyújtott be – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Foci vb 2026: Partey nem játszhat Ghána első meccsén
Foci vb 2026: Partey nem játszhat Ghána első meccsén (Fotó: Carlos Jasso/AFP)

Az indoklás szerint az eredeti vízumkérelme benyújtásakor, május 21-én nem nyilatkozott az Egyesült Királyságban ellene indított bűntetőeljárásról.

Arra a kérdésre, hogy elkövetett-e bűncselekményt, letartóztatták-e, vádolták-e vagy elítélték-e valaha bűncselekményért bármely országban, a válasza „Nem” volt.

A bevándorlási hivatal ráadásul május 25-én értesítette Partey-t, miszerint aggályosnak tartja, hogy vízumkérelme megfelel-e az „igaz válaszadás” követelményének, mert félrevezetés esetén ideiglenes tartózkodási vízumot sem kaphat.

A fellebbviteli eljárását lefolytató bíróság megállapította, a vízumkérelmet megtagadó tiszt nem követett el jogi hibát azzal, hogy a megtagadásról szóló döntést egy bizonyítatlan bűncselekményre alapozta.

A Villarreal jelenlegi játékosa – aki korábban az Arsenal középpályása volt – jövőre Angliában nemi erőszak vádjával áll bíróság elé. Partey tagadja a vádakat, amelyeket négy különböző nő 2020 és 2022 között tett vallomásaira alapoznak.

Az elutasított bevándorlási engedély miatt a ghánai külügyminiszter tiltakozó jegyzéket küldött az illetékes kanadai hatóságoknak.

Ghána magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdi meg vb-szereplését Panama ellen Torontóban, Partey nélkül, ám mivel a játékosnak van amerikai vízuma, az Anglia elleni jövő keddi, bostoni találkozón pályára léphet.

Foci vb 2026: bajban Partey

Ahogyan megírtuk, a londoni rendőrség 2025 júliusában öt rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális zaklatással vádolta meg. Szeptemberben ártatlannak vallotta magát, de idén februárban újabb két rendbeli nemi erőszakkal vádolták meg, amikben áprilisban szintén ártatlannak mondta magát.

A The Athletic szerint Partey tárgyalását eredetileg novemberre tűzték ki, de már elképzelhető, hogy 2027 elejére halasztják.

Az első hat vád, amely három nőhöz kapcsolódik, a feltételezések szerint 2021-ben és 2022-ben történt. A londoni rendőrség nyomozói 2022 februárjában indítottak vizsgálatot Partey ellen, miután bejelentést kaptak feltételezett nemi erőszakról. A további két vád egy negyedik nőhöz kapcsolódik, ezeket elméletileg még 2020-ban követte el, de csak 2025 augusztusában jelentették be, és azóta vizsgálják.

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Nyitókép: Khaled Desouki/AFP

 

Összesen 1 komment

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astracf
2026. június 17. 11:46
Mocskos bűnöző véglény fekaszar.
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