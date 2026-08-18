Fénnyel festik be az inotai hőerőművet

Különleges látványossággal készülnek az idei INOTA fesztivál szervezői: Spanyolországból, Németországból, Franciaországból és Romániából érkező fényinstallációk, egyedi műalkotások és speciális technikai eszközök érkeznek majd az eseményre. A közel 11 tonnányi különleges szállítmány célba juttatásáról, majd visszaszállításáról a fesztivál hivatalos logisztikai partnereként a Waberer's gondoskodik. A teljes logisztikai művelet oda-vissza közel 12 ezer kilométert jelent.

Az augusztus 27–30. között, az egykori Inotai Hőerőmű területén megrendezett audiovizuális fesztiválra több százmillió forint összértékű műalkotások, vetítéstechnikai berendezések, fényinstallációk és szerkezeti elemek érkeznek.

A több ütemben zajló projekt során több százmillió forint összértékű rakomány érkezik az egykori erőmű területére. A teljes művelet minden elemét összehangoltan kell megtervezni, és különleges odafigyelést igényel, hiszen sok esetben egyedi, pótolhatatlan műalkotásokról van szó, amelyeknél kiemelten fontos a megfelelő rögzítés, a rezgésvédelem és az időzítés.