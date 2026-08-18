Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
08. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
inotai hőerőmű waberer ' s fesztivál

Fénnyel festik be az inotai hőerőművet

2026. augusztus 18. 12:21

A Waberer’s közreműködésével érkezik Magyarországra többek között Romániából Alexandru Papuc nagyméretű plexi installációja, amely a Turbinacsarnokban egy különleges fénylénnyé alakul át.

2026. augusztus 18. 12:21
null

Különleges látványossággal készülnek az idei INOTA fesztivál szervezői: Spanyolországból, Németországból, Franciaországból és Romániából érkező fényinstallációk, egyedi műalkotások és speciális technikai eszközök érkeznek majd az eseményre. A közel 11 tonnányi különleges szállítmány célba juttatásáról, majd visszaszállításáról a fesztivál hivatalos logisztikai partnereként a Waberer's gondoskodik. A teljes logisztikai művelet oda-vissza közel 12 ezer kilométert jelent.

Az augusztus 27–30. között, az egykori Inotai Hőerőmű területén megrendezett audiovizuális fesztiválra több százmillió forint összértékű műalkotások, vetítéstechnikai berendezések, fényinstallációk és szerkezeti elemek érkeznek. 

A több ütemben zajló projekt során több százmillió forint összértékű rakomány érkezik az egykori erőmű területére. A teljes művelet minden elemét összehangoltan kell megtervezni, és különleges odafigyelést igényel, hiszen sok esetben egyedi, pótolhatatlan műalkotásokról van szó, amelyeknél kiemelten fontos a megfelelő rögzítés, a rezgésvédelem és az időzítés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Waberer’s közreműködésével érkezik Magyarországra többek között Romániából Alexandru Papuc nagyméretű plexi installációja, amely a Turbinacsarnokban egy különleges fénylénnyé alakul át. Berlinből érkezik Sven Sauer több száz törött üvegdarabból és modellvasút-elemekből épülő installációja, míg Spanyolországból a Radiante Light Art Studio lézerinstallációját láthatja majd a közönség.

„Egy fényinstalláció esetében a közönség már csak a kész alkotást látja. A háttérben azonban több országot összekötő, közel 12 ezer kilométer, több száz alkatrész és sok ember összehangolt munkája áll. Különösen értékesnek gondolom a logisztika szerepét egy ilyen esetben is, amikor az alkotói vízió a fizikai valóságban is pontosan oda és akkor érkezik meg, ahol és amikor szükség van rá. Ezért szeretjük az ilyen együttműködéseket, mert kicsi közelebb hozzák az emberekhez, megmutatják, hogy a logisztika nem pusztán háttérmunka, hanem a kulturális élmény létrejöttének egyik fontos eleme.” – mondta Varga Dorottya, a Waberer's kommunikációs igazgatója.

Nyitókép: Waberer's

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Anyu
2026. augusztus 18. 13:48
Az energiaválság közepén?
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. augusztus 18. 13:43
A dolgozók hazamennek, kapcsolják LE a KLÍMÁT, NE FŐZZENEK? VASALJANAK, de Inotát ki kell világítani. Kicsin GRÉTA mit mond, 11 tonna felszerelés Spanyolországból... Romániából mekkora CO2 kibocsátást eredményez. Ez kb. Olyan, mint amikor Demszky/Karácsony befüvezte a Szabadsághidat, illetve Dunavizet csorgatott az Erzsébet hídról a Dunába. A ma embere úgy látszik, csak ostobaságot tud művelni. Egy dolgon csodálkozom. Ha már Romániából jön egy része a rakománynak, miért nem Kék, arany, piros lesz a lornyok színe.....
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. augusztus 18. 13:38
ha már ennyi pénzt belebasznak legalább a Kárpát Medence Géniuszának szobrát belkomponálhatták volna
Válasz erre
1
0
ittésmost
2026. augusztus 18. 13:30
A szép, egyköpenyű forgás hiperboloidok - színesek lesznek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!