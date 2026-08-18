Fénnyel festik be az inotai hőerőművet

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A Waberer’s közreműködésével érkezik Magyarországra többek között Romániából Alexandru Papuc nagyméretű plexi installációja, amely a Turbinacsarnokban egy különleges fénylénnyé alakul át.
Különleges látványossággal készülnek az idei INOTA fesztivál szervezői: Spanyolországból, Németországból, Franciaországból és Romániából érkező fényinstallációk, egyedi műalkotások és speciális technikai eszközök érkeznek majd az eseményre. A közel 11 tonnányi különleges szállítmány célba juttatásáról, majd visszaszállításáról a fesztivál hivatalos logisztikai partnereként a Waberer's gondoskodik. A teljes logisztikai művelet oda-vissza közel 12 ezer kilométert jelent.
Az augusztus 27–30. között, az egykori Inotai Hőerőmű területén megrendezett audiovizuális fesztiválra több százmillió forint összértékű műalkotások, vetítéstechnikai berendezések, fényinstallációk és szerkezeti elemek érkeznek.
A több ütemben zajló projekt során több százmillió forint összértékű rakomány érkezik az egykori erőmű területére. A teljes művelet minden elemét összehangoltan kell megtervezni, és különleges odafigyelést igényel, hiszen sok esetben egyedi, pótolhatatlan műalkotásokról van szó, amelyeknél kiemelten fontos a megfelelő rögzítés, a rezgésvédelem és az időzítés.
A Waberer’s közreműködésével érkezik Magyarországra többek között Romániából Alexandru Papuc nagyméretű plexi installációja, amely a Turbinacsarnokban egy különleges fénylénnyé alakul át. Berlinből érkezik Sven Sauer több száz törött üvegdarabból és modellvasút-elemekből épülő installációja, míg Spanyolországból a Radiante Light Art Studio lézerinstallációját láthatja majd a közönség.
„Egy fényinstalláció esetében a közönség már csak a kész alkotást látja. A háttérben azonban több országot összekötő, közel 12 ezer kilométer, több száz alkatrész és sok ember összehangolt munkája áll. Különösen értékesnek gondolom a logisztika szerepét egy ilyen esetben is, amikor az alkotói vízió a fizikai valóságban is pontosan oda és akkor érkezik meg, ahol és amikor szükség van rá. Ezért szeretjük az ilyen együttműködéseket, mert kicsi közelebb hozzák az emberekhez, megmutatják, hogy a logisztika nem pusztán háttérmunka, hanem a kulturális élmény létrejöttének egyik fontos eleme.” – mondta Varga Dorottya, a Waberer's kommunikációs igazgatója.
Nyitókép: Waberer's