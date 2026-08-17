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budapesti rendőr - főkapitányság fesztivál sziget

Íme a Sziget mérlege: 29 elfogás, 14 előállítás, 1489 taxi ellenőrizve

2026. augusztus 17. 14:33

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiadta a hétvégén véget ért fesztivál rendőrségi statisztikáit.

2026. augusztus 17. 14:33
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Idén nemcsak kitelepüléssel, de a fesztiválozók közé vegyülő civil ruhás nyomozókkal is dolgozott a rendőrség a Sziget fesztiválon. Mint a police.hu oldalon írják: a rendőrség szorosan együttműködött a szervező és a biztonsági céggel a fesztivál területének biztonsága érdekében. A fesztivál területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhás állományának tagjai gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek, munkájukat idén holland, francia, szlovák és brit rendőrök is segítették. 

A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajója a nap 24 órájában cirkált a sziget körül, készen arra, hogy segítséget nyújtson a folyóban esetleg bajba jutott emberek számára. A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók dolgoztak. 

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A fesztivállal összefüggésben a rendőrök huszonkilenc embert elfogtak és további tizennégy főt pedig előállítottak. Többek között kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása, garázdaság, lopás és kifosztás gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés keretében a rendőrök hét ember orvosi ellátásáról intézkedtek.

A Sziget környékén a közúti- és hajóforgalmat is ellenőrizték, ennek keretében leginkább közlekedési szabálysértések miatt szabtak ki helyszíni bírságot vagy szabálysértési feljelentéssel éltek a fővárosi rendőrök.

A személyszállítással kapcsolatos visszaélésék elkerülése érdekében a Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve 1489 taxit ellenőriztek, melynek során 183 esetben tártak fel szabálytalanságot.

Nyitókép: police.hu

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
lanygyongyfulbevaloval
2026. augusztus 17. 18:21
én azt érzékeltem hogy a Sziget amolyan Pride meghosszabbbítás lett... és ez sokunknak nem tetszett... èg veled Sziget....
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0
0
sagirdilsiz-2
2026. augusztus 17. 15:44
Kilowattot és a vízre köbméter fogyasztást tudja valaki?
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7
0
auditorium
•••
2026. augusztus 17. 15:36 Szerkesztve
Többen is olvasnánk szivesen egy leltárt arról, megéri-e a Sziget -Fesztival ? KIADÁS a biztonságra, tisztaságra és a buli utáni tisztitásra , szállitásra, jogi beavatkozásra, technikai felszerelésekre, szinpadokra, énekesek gázsijára, egészségügyi ellátás, orvosi ügyelet, villanyfogyasztás ? Mennyibe került ? BEVÉTEL: belépőjegyekből, eladott italok-ételekből (számlaadással, azaz adózással) ?
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7
0
Horst_Tappert
•••
2026. augusztus 17. 15:29 Szerkesztve
Mennyibe fájt nekünk, adófizetőknek ez az 1 hetes kis dzsembori? Így az energiaválság kellős közepén?
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9
0
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