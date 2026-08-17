Íme a Sziget mérlege: 29 elfogás, 14 előállítás, 1489 taxi ellenőrizve

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A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiadta a hétvégén véget ért fesztivál rendőrségi statisztikáit.
Idén nemcsak kitelepüléssel, de a fesztiválozók közé vegyülő civil ruhás nyomozókkal is dolgozott a rendőrség a Sziget fesztiválon. Mint a police.hu oldalon írják: a rendőrség szorosan együttműködött a szervező és a biztonsági céggel a fesztivál területének biztonsága érdekében. A fesztivál területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhás állományának tagjai gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek, munkájukat idén holland, francia, szlovák és brit rendőrök is segítették.
A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajója a nap 24 órájában cirkált a sziget körül, készen arra, hogy segítséget nyújtson a folyóban esetleg bajba jutott emberek számára. A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók dolgoztak.
A fesztivállal összefüggésben a rendőrök huszonkilenc embert elfogtak és további tizennégy főt pedig előállítottak. Többek között kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása, garázdaság, lopás és kifosztás gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés keretében a rendőrök hét ember orvosi ellátásáról intézkedtek.
A Sziget környékén a közúti- és hajóforgalmat is ellenőrizték, ennek keretében leginkább közlekedési szabálysértések miatt szabtak ki helyszíni bírságot vagy szabálysértési feljelentéssel éltek a fővárosi rendőrök.
A személyszállítással kapcsolatos visszaélésék elkerülése érdekében a Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve 1489 taxit ellenőriztek, melynek során 183 esetben tártak fel szabálytalanságot.
Nyitókép: police.hu