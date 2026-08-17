Íme a Sziget mérlege: 29 elfogás, 14 előállítás, 1489 taxi ellenőrizve

Idén nemcsak kitelepüléssel, de a fesztiválozók közé vegyülő civil ruhás nyomozókkal is dolgozott a rendőrség a Sziget fesztiválon. Mint a police.hu oldalon írják: a rendőrség szorosan együttműködött a szervező és a biztonsági céggel a fesztivál területének biztonsága érdekében. A fesztivál területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhás állományának tagjai gyalogosan és elektromos rollerrel járőröztek, munkájukat idén holland, francia, szlovák és brit rendőrök is segítették.

A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajója a nap 24 órájában cirkált a sziget körül, készen arra, hogy segítséget nyújtson a folyóban esetleg bajba jutott emberek számára. A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók dolgoztak.