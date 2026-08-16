Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője, Csécsi Soma tájékoztatása szerint a rendőrség vasárnap nem sokkal délután egy óra után kapott bejelentést arról, hogy Erzsébetváros egyik társasházában egy férfit holtan találtak.

A helyszínen történtek alapján a hatóságok emberölés bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen. Az eset körülményeiről, az áldozat személyazonosságáról és az esetleges elkövetőről egyelőre nem közöltek további részleteket.