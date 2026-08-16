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budapesti rendőr - főkapitányság csécsi soma rendőrség nyomozás gyilkosság erzsébetváros budapest

Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban

2026. augusztus 16. 20:48

Holtan találtak egy férfit vasárnap egy Budapest VII. kerületében található társasházi lakásban. A rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást.

2026. augusztus 16. 20:48
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője, Csécsi Soma tájékoztatása szerint a rendőrség vasárnap nem sokkal délután egy óra után kapott bejelentést arról, hogy Erzsébetváros egyik társasházában egy férfit holtan találtak.

A helyszínen történtek alapján a hatóságok emberölés bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen. Az eset körülményeiről, az áldozat személyazonosságáról és az esetleges elkövetőről egyelőre nem közöltek további részleteket.

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A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

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Összesen 3 komment

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fitymafake
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2026. augusztus 16. 20:58 Szerkesztve
""Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban"" HA ORBÁN LESZ ÖRÜLÜNK.😁👏👏👏
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