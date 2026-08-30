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budapesti közművek fővárosi cégek bkv karácsony gergely bkk budapest

Karácsony Gergely: Szeptember 1-jétől visszatér a megszokott rend Budapesten

2026. augusztus 30. 10:31

A hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak.

2026. augusztus 30. 10:31
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Szeptember 1-jétől ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik – közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében.

Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak.

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Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást, ideiglenesen a fővárosi díszvilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a gellérthegyi vízeséssel együtt – sorolta az intézkedéseket.

Szerinte mindez megmutatja azt, hogy Budapest képes összefogva, felelősen reagálni a klímaváltozás egyre szélsőségesebb következményeire.

A Főpolgármesteri Hivatal Városkommunikációs Irodájának az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek. Ez a villamoságazatban összesen több mint 661, a metróknál több mint 355 megawattóra energiamegtakarítást eredményezett.

A BKK amellett, hogy csökkentette a metróállomások mozgólépcsőinek energiafelhasználását, irodaházának villamosenergia-felhasználását is mintegy 20 százalékkal szorította vissza. A Budapesti Közművek (BKM) a főváros teljes díszvilágításának szüneteltetésével csaknem 20 megawattórányi energiát takarított meg.

A BKM-nél a csúcsidőszaki villamosenergia-igény is csaknem 4 megawattal csökkent, az energiamegtakarítás pedig - egy paksi gépegység félórás teljes termelésének megfelelő energiát – a 120 megawattórát is meghaladta. A BKM évről évre napelemes rendszereket telepít és az év végére várhatóan eléri az 1 megawatt beépített termelőkapacitást – közölték.

A Főkert a szökőkutak átmeneti leállításával mintegy 25 ezer köbméter vizet spórolt meg – közölték.

Ismertették azt is, hogy a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet működtető MOHU Budapest Zrt.-vel folyamatosak az egyeztetések az időszakosan csökkenthető hőátvételről is. Ezzel a villamosenergia-rendszer kritikus időszakaiban további többlet-betáplálást biztosíthatnak az országos áramrendszer számára.

Nyitókép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Összesen 36 komment

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Meduza99
2026. augusztus 30. 15:03
Megszokott rend???? Ez nevetséges! Se meg nem szoktuk, se rend nem volt.
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cccatch
2026. augusztus 30. 14:59
Eddig úgy gondoltam, hogy Karácsony a legnagyobb hazudozó. Aztán rájöttem, Magyarnál nagyobb hazug ember nem létezik.
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0
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H3NY3_B-Oroszlan
2026. augusztus 30. 13:39
Magyarul keddtől megint a megszokhatatlan káosz várható. Rákosrendezetlen? Csődeljárás?
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2
0
fernandvix
2026. augusztus 30. 13:18
Szuperszig 2026. augusztus 30. 12:43 Ismét végtelen dugók egész nap? Köszi! Kedden garantáltan lesznek dugók. Iskolakezdés.
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1
0
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