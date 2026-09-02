Az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.

Elmondtam elnök úrnak továbbá, hogy a TISZA örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Hangsúlyoztam továbbá, hogy a TISZA-kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem adunk biankó csekket.

Ma este, a kormányülés után Budapesten fogadom António Costat, az Európai Tanács elnökét, akivel az Unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyalok.”