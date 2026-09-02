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európai tanács manfred weber magyarország európai néppárt budapest orbán viktor

Az Európai Néppárt elnökét fogadtam Budapesten

2026. szeptember 02. 07:38

Manfred Weber elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.

2026. szeptember 02. 07:38
Manfred Weber
Magyar Péter
Magyar Péter
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„Az Európai Néppárt elnökét fogadtam Budapesten. Manfred Weberrel felidéztük, hogy mennyi minden változott Magyarországon, mióta már nincsenek közpénz milliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok Magyarországon.

Az elnök úr elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.

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Az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. 

Elmondtam elnök úrnak továbbá, hogy a TISZA örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Hangsúlyoztam továbbá, hogy a TISZA-kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem adunk biankó csekket.

Ma este, a kormányülés után Budapesten fogadom António Costat, az Európai Tanács elnökét, akivel az Unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyalok.”

Nyitókép: X

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Összesen 67 komment

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nyafika
2026. szeptember 02. 10:31
Még most is Orbántól vagytok beszarva!
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. szeptember 02. 10:29
Píár, magamutogatás, szelfizés...az megy! Kormányzás az nuku!
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2
0
nyafika
2026. szeptember 02. 10:28
Figyu buzigyerek! Nem kell neked itt fogadnod az ejrópai csicskaszarokat! Elég hozzá kistoppolni brüsszelbe magángépen pezsgőzve. Ezzel a húzással még a legalja moslék szektád előtt sem lettél nagyobb!
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2
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Color
2026. szeptember 02. 10:26
A képen Magyarország két sírásója.
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0
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