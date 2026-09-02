Magyar Péter legszorosabb szövetségese: „Magyarország ellen szavaztam. Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor, hanem az egész ország ellen”
Az Európai Néppárt elnökének magyarellenes kirohanásait már Németországban sem tűrik el.
Manfred Weber elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.
„Az Európai Néppárt elnökét fogadtam Budapesten. Manfred Weberrel felidéztük, hogy mennyi minden változott Magyarországon, mióta már nincsenek közpénz milliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok Magyarországon.
Az elnök úr elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.
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Az Európai Néppárt elnökének magyarellenes kirohanásait már Németországban sem tűrik el.
Az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.
Elmondtam elnök úrnak továbbá, hogy a TISZA örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Hangsúlyoztam továbbá, hogy a TISZA-kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem adunk biankó csekket.
Ma este, a kormányülés után Budapesten fogadom António Costat, az Európai Tanács elnökét, akivel az Unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyalok.”
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