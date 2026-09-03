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európai tanács four seasons karmelita Magyar Péter luxusszálloda

Szimbolikus fotó: Magyar Péter egy arab tulajdonú luxusszállodában fogadja a külföldi vendégeit

2026. szeptember 03. 14:24

A háttérben üresen áll az e célra létrehozott magyar állami tulajdonú Karmelita!

2026. szeptember 03. 14:24
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„Két napja esténként a budapesti Four Seasons előtt áll Magyar Péter konvoja: ebben az arab tulajdonú luxushitelben fogadta az Európai Tanács elnökét, akinek azzal dicsekedett, hogy egy nappal korábban Manfred Weberrel is ugyanitt találkozott.

A helyszín egy ötcsillagos luxusszálloda a Gresham-palotában, amely ománi állami befektetési érdekeltséghez tartozik. Az Oman Investment Authority saját oldalán is budapesti Four Seasons-befektetésként tünteti fel az ingatlant.

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Önmagában persze semmi probléma nem lenne azzal, ha egy miniszterelnök időnként egy szállodában tárgyalna. 

Csakhogy közben ott van a Karmelita.

Egy magyar állami tulajdonú épület, amelyet kifejezetten a miniszterelnöki és kormányzati működésre alakítottak ki, fogadóhelyiségekkel és komoly állandó biztonsági infrastruktúrával. A Karmelitát korábban a Készenléti Rendőrség külön egysége őrizte, elektronikus beléptetőrendszer és biztonságtechnikai rendszer működött benne, és még a TEK számára is külön zárt helyiségeket alakítottak ki.

Ennek nemcsak reprezentációs, hanem nemzetbiztonsági és információvédelmi jelentősége is van.

Egy kormányzati épületben az állam ellenőrzi, ki lép be, milyen technikai eszközök vannak jelen és milyen biztonsági körülmények között zajlik egy érzékeny tárgyalás. Egy működő luxushotel egészen más környezet: vendégek, alkalmazottak és szolgáltatók sokasága fordul meg benne, a helyszínt pedig nem a magyar állam üzemelteti.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy szállodai tárgyalást ne lehetne megfelelően biztosítani. De ha már rendelkezésre áll egy eleve védett kormányzati tárgyalási helyszín, felmerül a kérdés: miért kell helyette egy luxushotelt használni jelentős többletköltség mellett.

Magyar Péter politikai szimbólumot csinált a Karmelitából: májusban megnyitotta a látogatók előtt, és már áprilisban közölte, hogy nem ott lesz a miniszterelnöki irodája.

Most ennek a politikai döntésnek látszik a furcsa következménye: a magyar állam saját, erre a célra kialakított és védett reprezentációs épülete nem tölti be korábbi funkcióját, miközben Magyarország miniszterelnöke egy ománi állami tulajdonban lévő ötcsillagos luxusszállodában fogadja Európa vezető politikusait.

Ennek már nemcsak gyakorlati, hanem nagyon erős szimbolikus üzenete is van.”

Nyitókép: Facebook

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Összesen 45 komment

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2026. szeptember 03. 16:48 Szerkesztve
"Magyar Péter egy arab tulajdonú luxusszállodában fogadja a külföldi vendégeit" Ez egy téves értelmezés. A valóság, az hogy a páviánt fogadták a gazdái, és ő mint a provincia helytartója járult eléjük jelentést tenni a szálláshelyükön.
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6
0
bbojfriend
2026. szeptember 03. 16:46
Remélem jól seggbe is verték egymást szárazon.
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2
0
mostar2222
2026. szeptember 03. 16:37
Ennyi téma jutott neked?
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0
6
google-2
2026. szeptember 03. 16:27
Miért ne fizetnénk az ománi szállodatulajdonosnak is, ha Péter ott akarja fogadni a magyarok ellenségét? Lehet, hogy szobára mentek, hogy intim kettesben legyenek? Más szórakozás, más pénzek!
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