Egy kormányzati épületben az állam ellenőrzi, ki lép be, milyen technikai eszközök vannak jelen és milyen biztonsági körülmények között zajlik egy érzékeny tárgyalás. Egy működő luxushotel egészen más környezet: vendégek, alkalmazottak és szolgáltatók sokasága fordul meg benne, a helyszínt pedig nem a magyar állam üzemelteti.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy szállodai tárgyalást ne lehetne megfelelően biztosítani. De ha már rendelkezésre áll egy eleve védett kormányzati tárgyalási helyszín, felmerül a kérdés: miért kell helyette egy luxushotelt használni jelentős többletköltség mellett.

Magyar Péter politikai szimbólumot csinált a Karmelitából: májusban megnyitotta a látogatók előtt, és már áprilisban közölte, hogy nem ott lesz a miniszterelnöki irodája.