Futóverseny miatt forgalomkorlátozás lesz a hétvégén Budapest négy kerületében

Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szombaton és vasárnap a főváros I., II., V. és XI. kerületében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Szombaton 6 órától vasárnap 5 óráig lezárják a IX. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.