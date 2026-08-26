Futóverseny miatt forgalomkorlátozás lesz a hétvégén Budapest négy kerületében

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Szombaton 6 órától vasárnap 5 óráig lezárják a IX. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szombaton és vasárnap a főváros I., II., V. és XI. kerületében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
Szombaton 6 órától vasárnap 5 óráig lezárják a IX. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
Hozzátették, hogy a rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárásokra is készülni kell, ezekről részletes információk a rendőrség honlapján találhatók.
2026. augusztus 29-én 6 órától augusztus 30-án 5 óráig a Budapest XI.,
Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
2026. augusztus 29-én 6 órától 12 óráig a Budapest I., II., V. és XI.,
Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és Margit híd között,
Halász utcát,
Bem rakpartot a Halász utca és a Jégverem utca között,
Jégverem utcát,
Fő utcát a Jégverem utca és a Clark Ádám tér között,
Clark Ádám teret,
Lánchidat,
Széchenyi István teret,
Eötvös teret,
Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Országház Látogatóközpont között.
2026. augusztus 29-én 18 órától augusztus 30-án 1 óráig a Budapest I., II. és XI.,
Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és Margit híd között.
2026. augusztus 29-én 20 órától augusztus 30-án 1 óráig a Budapest I., II., V. és XI.,
Halász utcát,
Bem rakpartot a Halász utca és a Clark Ádám tér között,
Jégverem utcát,
Fő utcát a Halász utca és a Clark Ádám tér között,
Clark Ádám teret,
Hunyadi János utat,
Palota utat,
Váralja utcát a Dózsa György tér és az Alagút között,
Alagutat,
Lánchidat,
Széchenyi István teret.
Nyitókép: Police.hu