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margitsziget tisza - sziget sziget

Margitsziget: Tisza-sziget?

2026. augusztus 17. 08:30

Hogy is volt az a kampányban a párt és az állam szétválasztásáról, a tiszta, korrupciómentes Magyarországról?

2026. augusztus 17. 08:30
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„A kormány annyira a szívén viseli nemzeti ünnepünk sorsát, hogy úgy gondolták, az a legjobb, ha a hagyományos események mellé szerveznek egy vadonatúj elemet is. Egy családi napot a Margitszigetre. Itt, a hivatalos közlés szerint gyerekprogramok, élménysziget és koncertek várják nemzetünk kisebb és nagyobb polgárait.

Gondolhatnánk, a sziget elég nagy. Ennek a gondolatnak a jegyében cselekedhettek a TISZA aktivistái, amikor TELJESEN VÉLETLENÜL pont a Margitszigetre, ott is a Nagyrétre szervezték a Tisza-szigetek első országos találkozóját. Szintén augusztus 20-án, 11 és 17 óra között. Ráadásul, VÉLETLENÜL pont a hivatalban lévő miniszterelnök jelentette be a Tisza-szigetek országos találkozójának helyszínét is. Amennyi dolga van szegénynek, biztosan nem vette észre, hogy VÉLETLENÜL pont oda, ahol a Hardrock Kft. (vagy inkább Centrum Production?) szervezésében már családi napot tartanak.

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Nyilvánvalóan nem lesz átfedés az állami és a pártprogramok között, ugye? A finanszírozásban is nyilván kínosan kerülik majd annak a látszatát is, hogy állami forrásokból esetleg pártpolitikai rendezvényt finanszíroznának, ugye?

Hogy is volt az a kampányban a párt és az állam szétválasztásáról, a tiszta, korrupciómentes Magyarországról?”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 17. 09:58
Jó meglátás mértéktartó polgári stílusban. Szerethető ez a gondolkodásmód😊
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1
0
elektronelektor
2026. augusztus 17. 09:47
Ritka undorító képződmény ez az állampárt, élén a drogfüggő, bugris, tolvaj pszichopatával.
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2
0
statiszta
2026. augusztus 17. 09:29
Ja a rezsi számlákig jól fog működni, utána kevésbé. A júniusi időközi alapján meg addig sem. 💩💩💩💩💩
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3
0
Gintonic68
2026. augusztus 17. 09:12
Pítőr már oda is kommentelt, Navracsics bejegyzése alá.. 🤣😂🤣🍆🍆
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5
0
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