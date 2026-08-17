„A kormány annyira a szívén viseli nemzeti ünnepünk sorsát, hogy úgy gondolták, az a legjobb, ha a hagyományos események mellé szerveznek egy vadonatúj elemet is. Egy családi napot a Margitszigetre. Itt, a hivatalos közlés szerint gyerekprogramok, élménysziget és koncertek várják nemzetünk kisebb és nagyobb polgárait.

Gondolhatnánk, a sziget elég nagy. Ennek a gondolatnak a jegyében cselekedhettek a TISZA aktivistái, amikor TELJESEN VÉLETLENÜL pont a Margitszigetre, ott is a Nagyrétre szervezték a Tisza-szigetek első országos találkozóját. Szintén augusztus 20-án, 11 és 17 óra között. Ráadásul, VÉLETLENÜL pont a hivatalban lévő miniszterelnök jelentette be a Tisza-szigetek országos találkozójának helyszínét is. Amennyi dolga van szegénynek, biztosan nem vette észre, hogy VÉLETLENÜL pont oda, ahol a Hardrock Kft. (vagy inkább Centrum Production?) szervezésében már családi napot tartanak.