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Lófázis a seggetekbe!
„Kedves Sziget! Lófázis a seggetekbe!
»A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő« – nyugtatnak meg mindenkit a rendezvény szervezői »a Sziget nem veszélyezteti az ország energiaellátását« című közleményükben.
Túl azon, hogy ez mennyire hihető és életszerű (nem igazán), ez a fenti két mondat logikailag azt jelenti, hogy ha »esetleges áramkimaradás« történik, vagyis, ha az elektromos hálózat MÁR elhasalt, akkor a Sziget átállHAT önellátásra, de addig ők is a közös konnektorból szedik a delejt.
Vagyis: de, nagyon is veszélyeztetik az ország energiaellátását, sőt, ha mi már gyertya mellett olvasunk a 35 fokos szobában, ők akkor is tolhatják a bulikát.
Na, most, amikor percente n+1 helyről bombázzák Átlag Bélát azzal, hogyan tegye nehezebbé, örömtelenebbé, akár még pokollá is a saját életét azért, hogy országos szinten akár még együttesen is mikroszkopikusan csökkentse a terhelést, akkor a szabad szemmel nagyon is látható fogyasztást produkáló Szigettől képesek kitolni egy ilyen közleményt. Hát, lófázis a seggetekbe!”