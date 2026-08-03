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fesztivál sziget ország

Kedves Sziget!

2026. augusztus 03. 06:06

Lófázis a seggetekbe!

2026. augusztus 03. 06:06
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Balogh Gábor
Balogh Gábor
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„Kedves Sziget! Lófázis a seggetekbe!

»A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő« – nyugtatnak meg mindenkit a rendezvény szervezői »a Sziget nem veszélyezteti az ország energiaellátását« című közleményükben. 

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Túl azon, hogy ez mennyire hihető és életszerű (nem igazán), ez a fenti két mondat logikailag azt jelenti, hogy ha »esetleges áramkimaradás« történik, vagyis, ha az elektromos hálózat MÁR elhasalt, akkor a Sziget átállHAT önellátásra, de addig ők is a közös konnektorból szedik a delejt.

Vagyis: de, nagyon is veszélyeztetik az ország energiaellátását, sőt, ha mi már gyertya mellett olvasunk a 35 fokos szobában, ők akkor is tolhatják a bulikát. 

Na, most, amikor percente n+1 helyről bombázzák Átlag Bélát azzal, hogyan tegye nehezebbé, örömtelenebbé, akár még pokollá is a saját életét azért, hogy országos szinten akár még együttesen is mikroszkopikusan csökkentse a terhelést, akkor a szabad szemmel nagyon is látható fogyasztást produkáló Szigettől képesek kitolni egy ilyen közleményt. Hát, lófázis a seggetekbe!”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
Leskelődő
2026. augusztus 03. 09:13
Borzalmasan aggódom Azariahért. Ilyen melegben nem lesz könnyű neki a toy toyok környékén tevékenykedni - nem kéne neki valami légkondicionált mellékhelyiséget bizosítani? Ekkora tételnél az már igazán nem osztana, szorzana.
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barang-2
2026. augusztus 03. 09:10
mielőtt lófaszozunk nem kéne megnézni, hogy miről is van szó? sztem a sziget energiafogyasztása max ezerlékes nagyságrendű az ország fogyasztásához képest, miért is kellene nekik harakirit elkövetniük? mert olyan szépen mutatna Petike államférfi lovasszobrához?
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bszakonyi
2026. augusztus 03. 09:03
Kifizető hely az olyan mocskok számára mint majka meg a többi szemétláda. Kábszereseknek is kell egy kis plusz bevétel hiszen olyan meggyózéssel nyomták a macskás fadiszt. És a faék gondolkozású tiszás ifjak? Hengergőzzenek a saját mocskukban abban érzi magát jobban.
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3
0
nyugalom
•••
2026. augusztus 03. 08:47 Szerkesztve
Igy igaz! Tiltakozzunk! Az a xokezres tömeg mivel közlekedik - jaratok süritese -, vasarlas, stb?
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