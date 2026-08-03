Vagyis: de, nagyon is veszélyeztetik az ország energiaellátását, sőt, ha mi már gyertya mellett olvasunk a 35 fokos szobában, ők akkor is tolhatják a bulikát.

Na, most, amikor percente n+1 helyről bombázzák Átlag Bélát azzal, hogyan tegye nehezebbé, örömtelenebbé, akár még pokollá is a saját életét azért, hogy országos szinten akár még együttesen is mikroszkopikusan csökkentse a terhelést, akkor a szabad szemmel nagyon is látható fogyasztást produkáló Szigettől képesek kitolni egy ilyen közleményt. Hát, lófázis a seggetekbe!”