Fájdalmas búcsú az EFOTT fesztiváltól

Egy idegenforgalomból élő térség szerencsés esetben több lábon áll: minőségi, magas kategóriájú szállodákra ugyanúgy szükség van, mint olcsóbb kempingekre, ifjúsági táborokra, komolyzenei rendezvényekre és laza, sok vendéget vonzó nyári fesztiválokra, múzeumokra, kiállítóhelyekre, ajándékboltokra, ha pedig a táj megengedi, hangulatos pincékre, borászatokra. Mindezek néha átmeneti kellemetlenséget okoznak azoknak, akik nem nyaralni vagy egy hétvégi kiruccanásra mennek az ilyen térségekbe: a megnövekedett zaj, a tömeg, a hosszabb sorok a boltokban, a kereszteződésekben, a vasúti átkelőkben, az orvosi ügyeleteken mind-mind ilyenek. Ám a közvetett haszon, a települések megugró adóbevételei miatt a terheket azoknak is érdemes elfogadniuk, akik nem közvetlenül a turisztikai ágazatból élő vállalkozók vagy munkavállalók. Ráadásul jó esetben egy fesztivál, egy nyári színház, egy színvonalas tárlat nemcsak a turistáknak, hanem a helyieknek is vonzó kínálatot nyújthat.

Szinte mindegyikre találunk példát a Velencei-tó térségében, ezért is rettenetesen káros az a propaganda, amely szerint a tó rendkívül alacsony vízszintje miatt nem érdemes a desztinációba utazni. Ugyanis a tóban való fürdésen és a hajókázáson kívül még ezer dolog várja a látogatókat a Velencei-tónál az agárdi termálfürdőtől a Fischer Emil Múzeumig, a pákozdi arborétumtól a Bence-hegyi kilátóig. Miközben elengedhetetlenül fontos a vízgazdálkodás – évek óta hiába várt – korszerűsítése, a tó „megmentése”, a sok károgónak is fel kellene ismernie, ennek a megoldása hosszú évekbe fog telni a szándékát egyértelműen kinyilvánító új kormánynak, és a térségnek addig is boldogulnia, élnie, fejlődni kellene. Ha azt is elfogadjuk, hogy a mi szikesedésre hajlamos tavunk változása egy természetes, évmilliók óta létező ciklikus folyamat része, akkor könnyebb belátni, hogy a cselekvési tervnek nem pusztán a vízügyi megoldásokról kellene szólnia, s a tóról a nyilvánosságban megjelenő híreknek a sok-sok értéket is fel kellene mutatniuk, nem elüldözve, hanem minimum megtartva a látogatókat.