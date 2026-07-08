Jövőre Esztergomba költözik az EFOTT

Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte: tizenegy év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak – írja az MTI.

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