Jövőre Esztergomba költözik az EFOTT

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Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.
Jövőre Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), a szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei-tó partján tartanak.
Radnai Márk, a Tisza alelnöke a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona, ami üzenetértékkel is bír: Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.
Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.
Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte: tizenegy év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak – írja az MTI.
Nyitókép: Facebook