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Jövőre Esztergomba költözik az EFOTT

2026. július 08. 16:30

Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.

2026. július 08. 16:30
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Klein Ron

Jövőre Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), a szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei-tó partján tartanak.

Radnai Márk, a Tisza alelnöke a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona, ami üzenetértékkel is bír: Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.

Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.

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Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte: tizenegy év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak – írja az MTI.

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 2 komment

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za-firka
2026. július 08. 18:04
Azért lesz esztergomban az EFOTT mert a Velencei-tó északi partján lévő 70 hektáros területet befektetőnek eladták.
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cint04
2026. július 08. 17:58
Majd Egomban is ez lesz a politikai háborúság oka ahogy Velencén volt. Nincs olyan rendezvény, vagy bármi ami a komcsiknak jó lenne max ha szétlophatják.
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