Ipsos: Mélyponton Trump támogatottsága, 33 százalékra esett vissza az elnök népszerűsége

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A drasztikus visszaesés mögött elsősorban a feszült iráni konfliktus, valamint a lakosság mindennapjait közvetlenül érintő, hirtelen megugró üzemanyagárak állnak.
Donald Trump amerikai elnök támogatottsága elnökségének eddigi legalacsonyabb szintjére, 33 százalékra süllyedt a legfrissebb Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint. A választók kétharmada elégedetlen a Fehér Ház teljesítményével – írja a Reuters.
A felmérés eredményei szerint a megkérdezett amerikai felnőttek mindössze egyharmada helyesli az elnök munkáját, míg 64 százalékuk kifejezetten elégedetlen az adminisztráció irányvonalával. A drasztikus visszaesés mögött elsősorban a feszült iráni konfliktus, valamint a lakosság mindennapjait közvetlenül érintő, hirtelen megugró üzemanyagárak állnak.
A választók egyre borúlátóbbak az ország gazdasági és külpolitikai stabilitásával kapcsolatban.
A népszerűségvesztés nemcsak a független szavazókat érinti, hanem Trump saját pártbázisát is kikezdte. A hagyományosan elkötelezett republikánus szavazók körében is mérhetően csökkent a lelkesedés, ami figyelmeztető jelzés a pártvezetés számára. A belső elégedetlenség felerősíti a kormányzaton belüli feszültségeket, miközben a demokraták pozíciói erősödnek – írja a Reuters.
Elemzők szerint ez a mélypont kritikus időszakban érte a kormányzó pártot, mivel a közelgő félidős választásokon a képviselőházi és szenátusi többség a tét. Ha a trendet nem sikerül megfordítani, a Republikánus Párt súlyos vereséget szenvedhet, ami teljesen megbéníthatja Trump törvényhozási terveit elnöksége hátralévő részében.
Fotó: Donald Trump X-oldala