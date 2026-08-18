Ipsos: Mélyponton Trump támogatottsága, 33 százalékra esett vissza az elnök népszerűsége

A népszerűségvesztés nemcsak a független szavazókat érinti, hanem Trump saját pártbázisát is kikezdte. A hagyományosan elkötelezett republikánus szavazók körében is mérhetően csökkent a lelkesedés, ami figyelmeztető jelzés a pártvezetés számára. A belső elégedetlenség felerősíti a kormányzaton belüli feszültségeket, miközben a demokraták pozíciói erősödnek – írja a Reuters.

Elemzők szerint ez a mélypont kritikus időszakban érte a kormányzó pártot, mivel a közelgő félidős választásokon a képviselőházi és szenátusi többség a tét. Ha a trendet nem sikerül megfordítani, a Republikánus Párt súlyos vereséget szenvedhet, ami teljesen megbéníthatja Trump törvényhozási terveit elnöksége hátralévő részében.

Fotó: Donald Trump X-oldala