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fehér ház ipsos reuters donald trump

Ipsos: Mélyponton Trump támogatottsága, 33 százalékra esett vissza az elnök népszerűsége

2026. augusztus 18. 06:54

A drasztikus visszaesés mögött elsősorban a feszült iráni konfliktus, valamint a lakosság mindennapjait közvetlenül érintő, hirtelen megugró üzemanyagárak állnak.

2026. augusztus 18. 06:54
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Donald Trump amerikai elnök támogatottsága elnökségének eddigi legalacsonyabb szintjére, 33 százalékra süllyedt a legfrissebb Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint. A választók kétharmada elégedetlen a Fehér Ház teljesítményével – írja a Reuters.

A felmérés eredményei szerint a megkérdezett amerikai felnőttek mindössze egyharmada helyesli az elnök munkáját, míg 64 százalékuk kifejezetten elégedetlen az adminisztráció irányvonalával. A drasztikus visszaesés mögött elsősorban a feszült iráni konfliktus, valamint a lakosság mindennapjait közvetlenül érintő, hirtelen megugró üzemanyagárak állnak.

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A választók egyre borúlátóbbak az ország gazdasági és külpolitikai stabilitásával kapcsolatban.

A népszerűségvesztés nemcsak a független szavazókat érinti, hanem Trump saját pártbázisát is kikezdte. A hagyományosan elkötelezett republikánus szavazók körében is mérhetően csökkent a lelkesedés, ami figyelmeztető jelzés a pártvezetés számára. A belső elégedetlenség felerősíti a kormányzaton belüli feszültségeket, miközben a demokraták pozíciói erősödnek – írja a Reuters.

Elemzők szerint ez a mélypont kritikus időszakban érte a kormányzó pártot, mivel a közelgő félidős választásokon a képviselőházi és szenátusi többség a tét. Ha a trendet nem sikerül megfordítani, a Republikánus Párt súlyos vereséget szenvedhet, ami teljesen megbéníthatja Trump törvényhozási terveit elnöksége hátralévő részében.

Fotó: Donald Trump X-oldala

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Összesen 17 komment

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Geezer
2026. augusztus 18. 13:22
Orbán barátság ide vagy oda, valljuk be őszintén, hogy Trump külpolitikája egy nagy sz*r.
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0
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Nasi12
2026. augusztus 18. 11:42
Iránnal Bibi bepalizta.
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1
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lucasko
2026. augusztus 18. 11:02
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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1
Irgum-burgum
•••
2026. augusztus 18. 10:58 Szerkesztve
Lesz ez még durvább is. Az Epstein-botrány előli menekülés újabb és újabb blamákat eredményez. Trumpnak vérében van az önsorsrontás.
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