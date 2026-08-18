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légikatasztrófa turisztikai Görögország baleset

Többen meghaltak egy görögországi légibalesetben

2026. augusztus 18. 06:52

A tragédia a népszerű turisztikai szigeten történt

2026. augusztus 18. 06:52
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Három ember vesztette életét abban a helikopterbalesetben, ami hétfőn történt Görögországban. Az Euronews beszámolója szerint 

a magánhelikopter Szifnoszon,  a népszerű turisztikai szigeten – a Kükládok szigetcsoportjához tartozó – Tholos régiójában, házak közelében zuhant le, ahol kigyulladt. 

A görög tűzoltóság tájékoztatása szerint a hatóságokat röviddel 18:15 óra után értesítették a balesetről, és a mentőegységekkel együtt a helyszínre siettek.

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A jelentések szerint 

a balesetben egy görög pilóta és egy frissen házasodott brit pár vesztette életét. 

A baleset oka egyelőre nem tisztázott. 

A Reuters szerint a helyi sajtóban megjelent felvételeken a lezuhant helikopter füstölgő roncsait lehetett látni egy száraz domboldalon, a baleset egy kisebb tüzet is okozott.

Nyitókép: Illusztráció (Facebook)

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Összesen 2 komment

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mikehlz
2026. augusztus 18. 13:08
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buzizsido2-2
2026. augusztus 18. 11:36
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