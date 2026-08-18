Többen meghaltak egy görögországi légibalesetben

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A tragédia a népszerű turisztikai szigeten történt
Három ember vesztette életét abban a helikopterbalesetben, ami hétfőn történt Görögországban. Az Euronews beszámolója szerint
a magánhelikopter Szifnoszon, a népszerű turisztikai szigeten – a Kükládok szigetcsoportjához tartozó – Tholos régiójában, házak közelében zuhant le, ahol kigyulladt.
A görög tűzoltóság tájékoztatása szerint a hatóságokat röviddel 18:15 óra után értesítették a balesetről, és a mentőegységekkel együtt a helyszínre siettek.
A jelentések szerint
a balesetben egy görög pilóta és egy frissen házasodott brit pár vesztette életét.
A baleset oka egyelőre nem tisztázott.
A Reuters szerint a helyi sajtóban megjelent felvételeken a lezuhant helikopter füstölgő roncsait lehetett látni egy száraz domboldalon, a baleset egy kisebb tüzet is okozott.
Nyitókép: Illusztráció (Facebook)