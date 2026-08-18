Többen meghaltak egy görögországi légibalesetben

Három ember vesztette életét abban a helikopterbalesetben, ami hétfőn történt Görögországban. Az Euronews beszámolója szerint

a magánhelikopter Szifnoszon, a népszerű turisztikai szigeten – a Kükládok szigetcsoportjához tartozó – Tholos régiójában, házak közelében zuhant le, ahol kigyulladt.

A görög tűzoltóság tájékoztatása szerint a hatóságokat röviddel 18:15 óra után értesítették a balesetről, és a mentőegységekkel együtt a helyszínre siettek.