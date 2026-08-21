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vásárosnamény Országos Mentőszolgálat kisbusz baleset

Lezárták az M3-ast: árokba borult egy kisbusz

2026. augusztus 21. 09:52

Árokba borult egy kisbusz az M3-ason, Nyíregyházánál, mentőhelikopter a helyszínen, a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták az autópályát.

2026. augusztus 21. 09:52
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Árokba csapódott egy kisbusz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométerszelvénynél. A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett, helyszíni információink szerint összesen két súlyos sérültet szállítanak el, a kisbuszban összesen 8 fő utazott. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Nyitókép: Facebook / Országos Mentőszolgálat

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