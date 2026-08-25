Gripen-baleset: kedden műtik a pilótát

Kedd délelőtt 11 és 14 óra között műtét vár arra a magyar vadászpilótára, aki hétfőn szenvedett balesetet a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépével Szolnok térségében. A gép a baleset idején teljes harci felszereléssel, éles rakétákkal, lőszerrel és egy feltöltött póttartállyal repült. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Retro Rádióban elmondta, hogy a pilóta mindent megtett a milliárdos technika megmentéséért, és a jelenlegi adatok szerint sikerült is letennie a Gripent a szolnoki repülőtér betonjára. A repülőgép vélhetően már a földet érést követően csúszott ki a pályáról.