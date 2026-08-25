Gripen-baleset: kedden műtik a pilótát

Lezuhant a Honvédség egyik Gripenje Szolnok mellett
A pilóta sikeresen katapultált.
Saját életét kockáztatva az utolsó pillanatig küzdött a vadászgépéért az a magyar pilóta, aki hétfőn katapultált a szolnoki bázison, miután repülőgépének monitorja teljesen elsötétült.
Kedd délelőtt 11 és 14 óra között műtét vár arra a magyar vadászpilótára, aki hétfőn szenvedett balesetet a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépével Szolnok térségében. A gép a baleset idején teljes harci felszereléssel, éles rakétákkal, lőszerrel és egy feltöltött póttartállyal repült. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Retro Rádióban elmondta, hogy a pilóta mindent megtett a milliárdos technika megmentéséért, és a jelenlegi adatok szerint sikerült is letennie a Gripent a szolnoki repülőtér betonjára. A repülőgép vélhetően már a földet érést követően csúszott ki a pályáról.
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A pilóta sikeresen katapultált.
A pilóta végül a kifutópálya betonjáról hajtotta végre a katapultálást, amivel közvetlenül a saját életét is kockára tette. Ez járult hozzá a súlyosabb sérüléseihez.
A kényszerhelyzet során a kötelékben mellette haladó kísérő pilóta nyújtott segítséget a navigációban, miután a pórul járt gép monitorja teljesen elsötétült. A baleset után a sérültet mentőhelikopterrel szállították a fővárosi Honvédkórházba. A légi jármű rádiózásából kiderült, hogy a kecskeméti és a ferihegyi repülőtér is folyamatosan koordinálta a sérült katona mielőbbi célba juttatását.
A katasztrófa pontos okait egyelőre homály fedi, a vizsgálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak. A magyar szervek nem egyedül dolgoznak az ügyön: Svédországból speciális szakemberek érkeznek a helyszínre, akik a rendelkezésre álló adatok és a roncsok alapján igyekeznek majd pontosan rekonstruálni, mi vezetett a Gripen meghibásodásához és a becsapódáshoz. A honvédelmi miniszter nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a szakértői munka lezárultáig nincs értelme találgatásokba bocsátkozni a műszaki hiba jellegéről.