Olyat tett Ruszin-Szendi Romulusz, amiért bírság jár

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„A törvények még egy tiszás honvédelmi miniszterre is vonatkoznak” – jegyezte meg az ügyet kiszúró Bohár Dániel.
Saját videós bejelentkezéséből derül ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem csatolta be a biztonsági övét a mozgó autóban – vette észre Bohár Dániel politikai influenszer.
A videón látszik, ahogy a honvédelmi miniszter kedélyesen elcseveg a kamerát tartó kolléganőjével, mindeközben pedig egy cseppet sem zavarja, hogy közlekedési szabályszegést követ el.
Bohár Dániel rámutatott:
Ezért bírság jár, és a törvények még egy tiszás honvédelmi miniszterre is vonatkoznak”.
A hatályos jogszabályok szerint lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton és autópályán 40 ezer forintos bírságot eredményez az övhasználat elmulasztása. A legújabb szabályok értelmében ezért már a jármű üzembentartóját is büntethetik, ráadásul a bírság minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, tehát több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg. A Vezess.hu kalkulációja szerint ha egy négyfős társaság bekötetlen övvel közlekedik, és mindhárom útszakaszon (bel-, külterület, autópálya) készül róluk felvétel, akár 360 000 forintos büntetés is érkezhet. Azt viszont nem tudni, Ruszin-Szendin kívül más is öv nélkül utazott-e, ahogy azt sem, a honvédelmi miniszter mennyi ideig utazott így, és hogy közben milyen típusú területeken haladtak át.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala