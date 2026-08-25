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bohár dániel ruszin - szendi romulusz bírság miniszter

Olyat tett Ruszin-Szendi Romulusz, amiért bírság jár

2026. augusztus 25. 11:01

„A törvények még egy tiszás honvédelmi miniszterre is vonatkoznak” – jegyezte meg az ügyet kiszúró Bohár Dániel.

2026. augusztus 25. 11:01
Ruszin-Szendi Romulusz

Saját videós bejelentkezéséből derül ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem csatolta be a biztonsági övét a mozgó autóban – vette észre Bohár Dániel politikai influenszer.

A videón látszik, ahogy a honvédelmi miniszter kedélyesen elcseveg a kamerát tartó kolléganőjével, mindeközben pedig egy cseppet sem zavarja, hogy közlekedési szabályszegést követ el.

Bohár Dániel rámutatott: 

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Ezért bírság jár, és a törvények még egy tiszás honvédelmi miniszterre is vonatkoznak”.

A hatályos jogszabályok szerint lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton és autópályán 40 ezer forintos bírságot eredményez az övhasználat elmulasztása. A legújabb szabályok értelmében ezért már a jármű üzembentartóját is büntethetik, ráadásul a bírság minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, tehát több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg. A Vezess.hu kalkulációja szerint ha egy négyfős társaság bekötetlen övvel közlekedik, és mindhárom útszakaszon (bel-, külterület, autópálya) készül róluk felvétel, akár 360 000 forintos büntetés is érkezhet. Azt viszont nem tudni, Ruszin-Szendin kívül más is öv nélkül utazott-e, ahogy azt sem, a honvédelmi miniszter mennyi ideig utazott így, és hogy közben milyen típusú területeken haladtak át.

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

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Összesen 37 komment

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Sorrend:
fitymafake
•••
2026. augusztus 25. 13:35 Szerkesztve
Az hagyján aki kamerázta az sem volt bekötve mert ebben a testhelyzetben ahonnan a felvétel készült nem lehet. Nyomozza ki a rendőrség ki készítette a felvételt, nem szabad annyiban hagyni, egy nyugodt pillanatunk nem lesz amíg ez ki nem derül.🤦‍♂️🤦‍♂️🤣😂😂😂Szabadság virágelvtárs.
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0
2
balatontihany-25
2026. augusztus 25. 13:35
És már megint nagy a tokája.,.. Készülhetnek a dokik a Honvéd Kórházban a zsírleszívásra!
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3
0
fitymafake
2026. augusztus 25. 13:32
Saját videós bejelentkezéséből derül ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem csatolta be a biztonsági övét a mozgó autóban – vette észre Bohár Dániel politikai influenszer." Brutál kemény.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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0
4
egyszeri
•••
2026. augusztus 25. 13:26 Szerkesztve
Megnyerték a választást, most már mindent lehet. Nekik!
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3
0
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