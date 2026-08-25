Olyat tett Ruszin-Szendi Romulusz, amiért bírság jár

A hatályos jogszabályok szerint lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton és autópályán 40 ezer forintos bírságot eredményez az övhasználat elmulasztása. A legújabb szabályok értelmében ezért már a jármű üzembentartóját is büntethetik, ráadásul a bírság minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, tehát több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg. A Vezess.hu kalkulációja szerint ha egy négyfős társaság bekötetlen övvel közlekedik, és mindhárom útszakaszon (bel-, külterület, autópálya) készül róluk felvétel, akár 360 000 forintos büntetés is érkezhet. Azt viszont nem tudni, Ruszin-Szendin kívül más is öv nélkül utazott-e, ahogy azt sem, a honvédelmi miniszter mennyi ideig utazott így, és hogy közben milyen típusú területeken haladtak át.