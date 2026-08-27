Olyat tett Ruszin-Szendi Romulusz, amiért bírság jár
„A törvények még egy tiszás honvédelmi miniszterre is vonatkoznak” – jegyezte meg az ügyet kiszúró Bohár Dániel.
Ezentúl sokkal figyelmesebb leszek, és a biztonsági övet mindig használni fogom.
„Na, akkor tegyük rendbe ezt a történetet.
Igen, tegnap nem volt bekötve a biztonsági övem. Hibáztam.
Nem kellett hozzá Bohár Dániel kommentárja, hogy ezt észrevegyem. Nem kellett hozzá politikai elemzés, hangos felháborodás vagy Facebook-bölcsesség sem.
Írtam a zuglói rendőrkapitánynak, elismertem a szabálysértést. Megérkezett ma a határozat, a bírságot pedig azonnal befizettem.
Ennyi. Nincs benne több.
A különbség talán csak annyi, hogy én nem magyarázkodom.
Hibáztam, elismertem, megfizettem.
Ezentúl sokkal figyelmesebb leszek, és a biztonsági övet mindig használni fogom.
Aki ennek ellenére továbbra is ezen szeretne politikai világmegváltást építeni, annak jó munkát kívánok hozzá.”
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„A törvények még egy tiszás honvédelmi miniszterre is vonatkoznak” – jegyezte meg az ügyet kiszúró Bohár Dániel.
Nyitókép: Facebook