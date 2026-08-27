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08. 27.
csütörtök
bohár dániel biztonsági övem övem hibáztam

Nem volt bekötve a biztonsági övem. Hibáztam

2026. augusztus 27. 14:33

Ezentúl sokkal figyelmesebb leszek, és a biztonsági övet mindig használni fogom.

2026. augusztus 27. 14:33
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Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz
Facebook

„Na, akkor tegyük rendbe ezt a történetet.

Igen, tegnap nem volt bekötve a biztonsági övem. Hibáztam.

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Nem kellett hozzá Bohár Dániel kommentárja, hogy ezt észrevegyem. Nem kellett hozzá politikai elemzés, hangos felháborodás vagy Facebook-bölcsesség sem.

Írtam a zuglói rendőrkapitánynak, elismertem a szabálysértést. Megérkezett ma a határozat, a bírságot pedig azonnal befizettem.

Ennyi. Nincs benne több.

A különbség talán csak annyi, hogy én nem magyarázkodom.

Hibáztam, elismertem, megfizettem.

Ezentúl sokkal figyelmesebb leszek, és a biztonsági övet mindig használni fogom.

Aki ennek ellenére továbbra is ezen szeretne politikai világmegváltást építeni, annak jó munkát kívánok hozzá.”

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Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 33 komment

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Sorrend:
rasdi1
2026. augusztus 27. 17:02
PR, PR és PR. Még azt is el tudom képzelni, hogy ennek a befizetésnek a közzététele érdekében nem volt bekötve az a fránya bizt. öv. Vegyék észre a nyilvánvalót, és nagyon jól lehet majd "mea culpázni". (Vagy ennyit azért ne nézzünk ki belőlük?)
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0
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martens
2026. augusztus 27. 16:57
A múltkor sem figyelt és véletlen leszívatta a tokáját.
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3
0
londonbaby
•••
2026. augusztus 27. 16:45 Szerkesztve
NA EZT NEM !!!! NEM TE HIBÁZTÁL .. . SAJNOS ORBÁN VIKTOR HIBÁZOTT !!!! HOGY MINT HAZAÁRULÓ TETVES UKRÁN PICSANYALÓ ROHADÉK NEM AZT KAPTAD AMI A HAZAÁRULÓKNAK JÁR ... KÖTELET !!!!! MERT MINT HADIPARASZT MÉG A GOLYÓT SEM ÉRDEMLED MEG ÁRULÓ TAKONY.. . ÁLL A PÖCSÖD MÁR HOGY VAN FEGYVERED ??? ... . TE MOSLÉK !!! MÉG 1X HOGY MEGÉRTSD !!!! :-NEM TE HIBÁZTÁL !!!!! HANEM ORBÁN VIKTOR... VISSZAÉLTÉL AZZAL HOGY ÉLNI HAGYTAK !!!!!!
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2
0
laurahann
2026. augusztus 27. 16:16
De megható, te hülye fasz.
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3
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