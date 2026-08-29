„Ez legalábbis olyan, amiben érdemes vizsgálódni” – ezt mondta Ligeti Miklós a tiszás korrupciógyanús mutyiról azelőtt, hogy végül nem ő lett a befutó a „vagyonvisszaszerzési hivatal” élére

„Ez a korrupciógyanút minimum kimeríti” – vetette fel az augusztus 20-i, tiszás állami rendezvények szervezése kapcsán felmerült aggályok nyomán Bohár Dániel riporter Ligeti Miklósnak abban a beszélgetésben, amelyet szombaton tettek közzé közösségi oldalakon.

„Ez legalábbis olyan, amiben érdemes vizsgálódni” – felelte azonnal a külföldről is finanszírozott Transparency International Magyarország vezetője,