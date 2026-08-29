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08. 29.
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Unger Anna augusztus 20-i rendezvények bohár dániel tisza párt korrupciógyanús ügy ligeti miklós Radnai Márk g7 Magyar Péter

„Ez legalábbis olyan, amiben érdemes vizsgálódni” – ezt mondta Ligeti Miklós a tiszás korrupciógyanús mutyiról azelőtt, hogy végül nem ő lett a befutó a „vagyonvisszaszerzési hivatal” élére

2026. augusztus 29. 11:49

Ligeti az interjúban azt mondta, hogy az augusztus 20-i, tiszás korrupciógyanús botrányt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal akár ki is vizsgálhatja, hiszen a vonatkozó törvény alapján ennek sem elvi, sem hatásköri akadálya nincs.

2026. augusztus 29. 11:49
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„Ez a korrupciógyanút minimum kimeríti” – vetette fel az augusztus 20-i, tiszás állami rendezvények szervezése kapcsán felmerült aggályok nyomán Bohár Dániel riporter Ligeti Miklósnak abban a beszélgetésben, amelyet szombaton tettek közzé közösségi oldalakon.

„Ez legalábbis olyan, amiben érdemes vizsgálódni” – felelte azonnal a külföldről is finanszírozott Transparency International Magyarország vezetője,

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aki Unger Anna mellett ugyancsak pályázott a vagyonrekvirálási hivatal (vagyis: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal [NVVH]) vezetői pozíciójára, de végül nem Ligeti lett a befutó, hanem Unger.

A kiválasztás és a jelöltek folyamata egyébként óriási vitát generált a Tisza Párt berkein és támogatói körein belül.

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Ligeti az interjúban kifejtette, amennyiben olyan magatartás gyanúja merül fel a tiszás állami augusztus 20-i rendezvényszervezés kapcsán is, ami a törvény értelmében ennek az új hivatalnak a hatáskörébe tartozik, vagy a közbeszerzés kapcsán a rekviráló hivatalra vonatkozó törvény közpénzügyi rendelkezései az irányadók, akkor ez a magatartás is beleesik az NVVH hatáskörébe.

Hangsúlyozta viszont, nem az az állítása, hogy ha ő lesz az NVVH vezetője, akkor a hivatal vizsgálja vagy nem vizsgálja az augusztus 20-i korrupciógyanús ügyet.

Ő csak abban tett állásfoglalást, hogy a tiszás állami hivatal hatásköre a törvény értelmében időben csak az elévülés által korlátozott. Nincs elvi akadálya annak, hogy 2026. évi magatartásokat vizsgáljon, hogyha azok az NVVH törvény szerinti hatókörébe tartoznak.

Bohár Dániel egyébként azt pedzegette az interjút követően, akár az augusztus 20-i korrupciógyanús botránynak (lásd lentebb) is köze lehet ahhoz, hogy az NVVH élére végül nem Ligeti lett a befutó. Egy nappal korábban pedig a Magyar Nemzet írt arról, hogy a Transparency International Magyarország korábban hatósági vizsgálatot kezdeményezett a Magyar Péter által aláírt diákhiteles szerződések miatt, ami ismét csak kellemetlen a Tisza Párt és az első embere számára.

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A háttérben zajló botrány

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az augusztus 20-i ünnepségsorozatra vonatkozó közbeszerzési eljárást megelőző levelezésekről közölt részletes cikket a G7. A lap által megismert dokumentumok alapján felmerülhet, hogy a későbbi nyertes már a közbeszerzés hivatalos kiírása előtt kapcsolatba lépett a rendezvény korábbi lebonyolítójával, illetve Tisza-közeli szereplőkkel. A G7 szerint a történetnek azért lehet kedvezőtlen az optikája, mert a levelezések alapján úgy tűnhet, hogy a későbbi tender nyertese már hetekkel a közbeszerzés meghirdetése előtt információkat gyűjtött a rendezvényről.

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A lap által megismert levelezés szerint június 16-án Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója megkereste Wolf Diát, a Lounge ügyvezetőjét. Zelcsényi többek között az augusztus 20-i rendezvény előlegeiről, programjáról és költségeiről kért adatokat. A Lounge akkor még szerződésben állt az állammal az augusztus 20-i ünnepségsorozat lebonyolítására. A hivatalos közbeszerzési kronológia szerint az új beszerzési igény felmérése csak a Lounge szerződésének felmondását követően kezdődött meg. A G7 által ismertetett levelezés azonban ennél korábbi kapcsolatfelvételre utal. Néhány nappal Zelcsényi megkeresése után Besnyő Dániel, a későbbi tenderben érintett Hardrock Kft. vezetője is bekapcsolódott az egyeztetésekbe. A lap szerint a Lounge munkatársaitól további információkat kért az augusztus 20-i rendezvény szakmai és technikai megvalósításáról.

A levelezések alapján tehát a rendezvény későbbi lebonyolításában érintett szereplők már a közbeszerzési eljárás hivatalos megindítása előtt kapcsolatban álltak a korábbi szolgáltatóval, és információkat kértek a rendezvény részleteiről. Az ügyben több szereplő vizsgálatot kezdeményezett, így a Belügyminisztérium is.

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Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 12 komment

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bagira004
2026. augusztus 29. 12:42
Tisza kormánynak Pötinek ezzel kellene foglalkozni , mert a nép asztaláról a kenyér eltűnik . Vagy azt akarják kiéheztetik . "Sorban nyitják meg az aszály miatt a pénzcsapokat Európában, a magyar gazdák erre hiába várnak. Görögország 160 millió euró kiegészítő támogatást jelentett be Románia külön, 54,4 millió eurós állami támogatási programot állított össze Portugália 20 millió eurós rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást különített el zlovénia 8,45 millió eurót biztosított a 2025-ös aszály miatt legalább 30 százalékos terméskiesést elszenvedő gazdaságoknak. Olaszországban az Európai Bizottság egy 500 millió eurós nemzeti támogatási programot engedélyezett Uniós pénz is érkezik, de nem ugyanaz, mint a nemzeti segítség, Pőti zelenszkij barátjának küldi titokban.
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Geza2
2026. augusztus 29. 12:16
Ja, akkor már értem, hogy miért nem Ligetit választották! :-)
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2
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Sándor
2026. augusztus 29. 12:11
Égő fáklya néni, ezekkel "... fosba léptem" ﻿🗣️A 100 nap után a közösségi média oldalán mélységes csalódottságának adott hangot, amiért 🗣️a köztársasági elnök után ﻿🗣️az új ÁVH vezetőjének kiválasztásakor is elfelejtették megkérdezni a több éve mentelmi jog mögött lapitó💩-házi össze vissza hazudozó ávósivadék telefont rabló bűnöző és kolásdoboz "rendszerváltók” véleményét. ﻿Égő fáklya néni: " ... f*sba léptem!" - eladom a méregdrágán rám sózott tiszaRos cuccokat🤮
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4
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Palatin
2026. augusztus 29. 12:05
Ligeti Miklós nyilván azért lett "kegyvesztett", mert feltenetöen ö Poloskát is elszámoltatta volna. Nagyon kilóg a lóláb, söt egy egész ménes lóg ki Poloska machinációi körül. Ez az elmebeteg azt hiszi, hogy tényleg meg tudja valósítani az abszolut diktatúrát. Nem lesz jó vége....
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