Felháborodott kommentelők árasztották el Magyar Péter Facebook-oldalát, miután nekiment Hadházynak

1. nem szavaznék többé a Tiszára!”

Rengeteg, magát tiszásnak mondó kommentelő jelezte: a továbbiakban nem támogatja a kormánypártot, és megbánta már, hogy Magyar Péter pártjára voksolt áprilisban

„Az az állatorvos kezdhet párt alapításon gondolkodni, mert ilyen balfaszok vagytok. Lesz szavazója bőven, mert én se szavazok a tiszára többet, köszi!”