Felháborodott kommentelők árasztották el Magyar Péter Facebook-oldalát, miután nekiment Hadházynak

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„Nem erre szavaztunk!” – 20 perc alatt csaknem 3 ezer hozzászólás érkezett a miniszterelnök provokatív posztjára.
Szinte követhetetlen tempóban pörögnek a kommentek magyar Péter miniszterelnök Facebook-posztja alatt – és úgy tűnik, ezúttal finoman fogalmazva is elmaradnak a megszokott, támogató jellegű hozzászólások. A Hadházy Ákost célzó szöveg láthatóan a tiszás tábort is alaposan megosztotta.
A számtalan hozzászólás lényegében három pont körül sűrűsödött:
Rengeteg, magát tiszásnak mondó kommentelő jelezte: a továbbiakban nem támogatja a kormánypártot, és megbánta már, hogy Magyar Péter pártjára voksolt áprilisban
„Az az állatorvos kezdhet párt alapításon gondolkodni, mert ilyen balfaszok vagytok. Lesz szavazója bőven, mert én se szavazok a tiszára többet, köszi!”
„HATALMAS CSALÓDÁS VAGY MAGYAR PÉTER, TE GÚNYOLÓDHATSZ MÁSOKON, DE TÉGED NE VEGYEN A SZÁJÁRA SENKI!”
„Szóval választanunk kell: MP vagy a állatorvos. Erős ellenzéket erőszakolsz ki!”
„Magyarázkodás fidesz tempó pedig rád szavaztam még mindig hulyènek nezitek az embereket. Óriási bizalom vesztès”
„Ez egy fidesz stílusára hajazó metódus volt.”
„Hahó!!! Mindenkit átvertek!!! Úgy néz ki hogy ez a hosszútávú terv arra hogy Orbán és a sleppje soha nem lesz elszámoltatva!!!”
„Hadházy taposta ki az utadat hosszú èvek alatt. Több tiszteletet!”
„Igen „csak” állatorvos, de az amatőr módszereivel is a leghitelesebb és legeredmémyesebb ellenzéki politikus volt sok-sok éven keresztül amikor Miniszterelnök Úr még csak Varga Judit férje volt!”
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP