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hadházy ákos Magyar Péter miniszterelnök

Felháborodott kommentelők árasztották el Magyar Péter Facebook-oldalát, miután nekiment Hadházynak

2026. augusztus 28. 15:07

„Nem erre szavaztunk!” – 20 perc alatt csaknem 3 ezer hozzászólás érkezett a miniszterelnök provokatív posztjára.

2026. augusztus 28. 15:07
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Szinte követhetetlen tempóban pörögnek a kommentek magyar Péter miniszterelnök Facebook-posztja alatt – és úgy tűnik, ezúttal finoman fogalmazva is elmaradnak a megszokott, támogató jellegű hozzászólások. A Hadházy Ákost célzó szöveg láthatóan a tiszás tábort is alaposan megosztotta. 

A számtalan hozzászólás lényegében három pont körül sűrűsödött:

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1. nem szavaznék többé a Tiszára!”

Rengeteg, magát tiszásnak mondó kommentelő jelezte: a továbbiakban nem támogatja a kormánypártot, és megbánta már, hogy Magyar Péter pártjára voksolt áprilisban

„Az az állatorvos kezdhet párt alapításon gondolkodni, mert ilyen balfaszok vagytok. Lesz szavazója bőven, mert én se szavazok a tiszára többet, köszi!”

„HATALMAS CSALÓDÁS VAGY MAGYAR PÉTER, TE GÚNYOLÓDHATSZ MÁSOKON, DE TÉGED NE VEGYEN A SZÁJÁRA SENKI!”

„Szóval választanunk kell: MP vagy a állatorvos. Erős ellenzéket erőszakolsz ki!”

2. ez fideszes tempó volt!

„Magyarázkodás fidesz tempó pedig rád szavaztam még mindig hulyènek nezitek az embereket. Óriási bizalom vesztès”

„Ez egy fidesz stílusára hajazó metódus volt.”

„Hahó!!! Mindenkit átvertek!!! Úgy néz ki hogy ez a hosszútávú terv arra hogy Orbán és a sleppje soha nem lesz elszámoltatva!!!”

3. el a kezekkel Hadházytól!

„Hadházy taposta ki az utadat hosszú èvek alatt. Több tiszteletet!”

„Igen „csak” állatorvos, de az amatőr módszereivel is a leghitelesebb és legeredmémyesebb ellenzéki politikus volt sok-sok éven keresztül amikor Miniszterelnök Úr még csak Varga Judit férje volt!”

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

Összesen 36 komment

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Sorrend:
evass816
2026. augusztus 28. 16:23
Volt már sokszor szó arról, hogy bitang rossz lesz az ébredés. Pöti miért csodálkozik bármin, amit a szavazóitól kap? Hiszen büdösszájú agyhalott mind, nemde?
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2
0
trd127
2026. augusztus 28. 16:19
A Roncsfidesz fake news sajtója ugyanazt csinálja, amiért elvesztették a választást. A választás előtt is azt hazudták, fölényes Fidesz győzelem várható. Most azt hazudják, nem akarják a Tisza kormányt a szavazók. Érdemes lenne egyszer áttérni az újságírásra, de tudom, az nehéz munka.
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0
4
bizonytalanszavazo
2026. augusztus 28. 16:17
Volt lehetőség, hogy közszolgákat válasszatok magatoknak, de ti azt választottátok, hogy gazdáitok legyenek.
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7
0
turani
•••
2026. augusztus 28. 16:14 Szerkesztve
Már a választások után írtam, ha Orbán nincs börtönben nyár végéig, akkor Magyar Péternek bukta és a Tisza megy a levesbe. A legfontosabb választói elvárás volt a Tisza szavazók részéről a GYORS és KÖNYÖRTELEN leszámolás. Nem kapták meg az egyetlen okot, amiért Tisza-kormány van: ORBÁN NINCS SITTEN, HANEM NYARAL A STRÓMANJAIVAL. Alakul ez. A Tisza megy a Fidesz után a kukába egy fideszes nárcisztikus pszichopata köcsög miatt...
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0
2
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