Hiába számítana rá Unger Anna, Ligeti Miklós nem lehet az NVVH elnökhelyettese

Hiába jelezte az újonnan megválasztott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Unger Anna, hogy számítana Ligeti Miklósra a hivatal felállításában, a külföldről is finanszírozott Transparency International Magyarország jogi igazgatója a jelenlegi szabályok szerint egyik elnökhelyettesi posztot sem töltheti be.

Ennek nem politikai, hanem jogi oka van: Ligeti Miklós nem felel meg a még betöltetlen három elnökhelyettesi tisztség egyik törvényi feltételének sem.

Az NVVH elnöke mellett négy elnökhelyettes dolgozik: közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettes. Az Országgyűlés már megválasztotta a nyomozati elnökhelyettest: Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze kapta a tisztséget. A miniszterelnök korábban ezt nevezte a hivatal legfontosabb elnökhelyettesi posztjának. A másik három pozíció egyelőre üres. A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázatot a meghallgatásokat követően eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelési és a fellebbviteli pályázat már korábban sikertelenül zárult. Mindhárom tisztségre új pályázatot írtak ki.