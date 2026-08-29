Hiába számítana rá Unger Anna, Ligeti Miklós nem lehet az NVVH elnökhelyettese

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Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Ligeti Miklós semmilyen formában nem vehet részt a vagyonrekvirálási hivatal politikai munkájában.
Hiába jelezte az újonnan megválasztott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Unger Anna, hogy számítana Ligeti Miklósra a hivatal felállításában, a külföldről is finanszírozott Transparency International Magyarország jogi igazgatója a jelenlegi szabályok szerint egyik elnökhelyettesi posztot sem töltheti be.
Ennek nem politikai, hanem jogi oka van: Ligeti Miklós nem felel meg a még betöltetlen három elnökhelyettesi tisztség egyik törvényi feltételének sem.
Az NVVH elnöke mellett négy elnökhelyettes dolgozik: közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettes. Az Országgyűlés már megválasztotta a nyomozati elnökhelyettest: Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze kapta a tisztséget. A miniszterelnök korábban ezt nevezte a hivatal legfontosabb elnökhelyettesi posztjának. A másik három pozíció egyelőre üres. A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázatot a meghallgatásokat követően eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelési és a fellebbviteli pályázat már korábban sikertelenül zárult. Mindhárom tisztségre új pályázatot írtak ki.
Ligeti jogász, de nem ügyész. A most kiírt pályázatok ezt külön is rögzítik: a jelentkezés egyik alapfeltétele az ügyészségi szolgálati viszony.
A jogszabály szerint olyan személy választható meg, aki megfelelő felsőfokú végzettség mellett legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik az állami adóhatóság vagy a vámhatóság feladatkörébe tartozó területen.
Ligeti Miklós szakmai pályája elsősorban a korrupcióellenes küzdelemhez, a jogállamisághoz és az átláthatósághoz kapcsolódik. Nem ismert olyan, legalább 15 éves adó- vagy vámhatósági szakmai tapasztalata, amely megfelelne a törvényi követelménynek.
Mindez ugyanakkor nem jelenti azt – jegyzi meg a Reakció –, hogy Ligeti Miklós semmilyen formában nem vehet részt az új hivatal munkájában. Unger Anna ugyanis már megválasztása után jelezte, hogy számítana rá, és azt is írta: „Várom dr. Ligeti Miklóst a fedélzetre!”
A törvény tehát az elnökhelyettesi kinevezését kizárja, más szerepkörben azonban az új hivatal vezetése továbbra is bevonhatja a munkába.
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