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központi nyomozó főügyészség transparency international magyarország ligeti miklós unger anna országgyűlés

Hiába számítana rá Unger Anna, Ligeti Miklós nem lehet az NVVH elnökhelyettese

2026. augusztus 29. 07:54

Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Ligeti Miklós semmilyen formában nem vehet részt a vagyonrekvirálási hivatal politikai munkájában.

2026. augusztus 29. 07:54
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Hiába jelezte az újonnan megválasztott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Unger Anna, hogy számítana Ligeti Miklósra a hivatal felállításában, a külföldről is finanszírozott Transparency International Magyarország jogi igazgatója a jelenlegi szabályok szerint egyik elnökhelyettesi posztot sem töltheti be.

Ennek nem politikai, hanem jogi oka van: Ligeti Miklós nem felel meg a még betöltetlen három elnökhelyettesi tisztség egyik törvényi feltételének sem.

Az NVVH elnöke mellett négy elnökhelyettes dolgozik: közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettes. Az Országgyűlés már megválasztotta a nyomozati elnökhelyettest: Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze kapta a tisztséget. A miniszterelnök korábban ezt nevezte a hivatal legfontosabb elnökhelyettesi posztjának. A másik három pozíció egyelőre üres. A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázatot a meghallgatásokat követően eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelési és a fellebbviteli pályázat már korábban sikertelenül zárult. Mindhárom tisztségre új pályázatot írtak ki.

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  • Ligeti Miklós számára a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztség eleve nem jöhet szóba. Az NVVH-ról szóló törvény alapján ugyanis ezeket a pozíciókat kizárólag ügyészségi szolgálati viszonyban álló ügyész töltheti be.

Ligeti jogász, de nem ügyész. A most kiírt pályázatok ezt külön is rögzítik: a jelentkezés egyik alapfeltétele az ügyészségi szolgálati viszony.

  • Elméletben a közpénzügyi elnökhelyettesi tisztség jöhetne szóba, ehhez ugyanis nem szükséges ügyészi jogviszony. A törvény azonban itt is szigorú szakmai feltételt határoz meg.

A jogszabály szerint olyan személy választható meg, aki megfelelő felsőfokú végzettség mellett legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik az állami adóhatóság vagy a vámhatóság feladatkörébe tartozó területen.

Ligeti Miklós szakmai pályája elsősorban a korrupcióellenes küzdelemhez, a jogállamisághoz és az átláthatósághoz kapcsolódik. Nem ismert olyan, legalább 15 éves adó- vagy vámhatósági szakmai tapasztalata, amely megfelelne a törvényi követelménynek.

Mindez ugyanakkor nem jelenti azt – jegyzi meg a Reakció –, hogy Ligeti Miklós semmilyen formában nem vehet részt az új hivatal munkájában. Unger Anna ugyanis már megválasztása után jelezte, hogy számítana rá, és azt is írta: „Várom dr. Ligeti Miklóst a fedélzetre!”

A törvény tehát az elnökhelyettesi kinevezését kizárja, más szerepkörben azonban az új hivatal vezetése továbbra is bevonhatja a munkába.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Darthvader
2026. augusztus 29. 08:21
Hülye lenne ehhez a dilettáns káoszhoz a nevet adni!
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. augusztus 29. 08:20
"Hiába számítana rá Unger Anna, Ligeti Miklós nem lehet az NVVH elnökhelyettese" Sajnálatosan nem lesz elég három nap, hogy a folyamatosan hergelt, manipulált közvélemény lenyugodjék..! Kimondható; a média szerepe, felelőssége a meghatározó..! A média létszükséglete a botrány, a botrányokon keresztül tudja eladni magát..! -vagyis a botránygerjesztésben első helyen érintett... -ugyanakkor média nélkül nem lehetünk..! Beláthatjuk, szükségünk van rá..! -a botrányokra kevésbé..! Úgy vélem, a jelen körülmények közt feloldhatatlan az ellentét... Továbbra is az várható, hogy a botrányok tömkelegével látnak el bennünket, hogy kapkodhassuk a fejünket...
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1
0
hernadvolgyi-2
•••
2026. augusztus 29. 08:08 Szerkesztve
"A másik három pozíció egyelőre üres. A közpénzügyi elnökhelyettesi pályázatot a meghallgatásokat követően eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelési és a fellebbviteli pályázat már korábban sikertelenül zárult. Mindhárom tisztségre új pályázatot írtak ki." Magasan volt a léc, lejjebb veszik.
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2
0
kohe
2026. augusztus 29. 08:02
Teljes káosz, káderhiány és ad-hoc ötletelés folyik kormányzati munka helyett.
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4
0
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