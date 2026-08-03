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Magyar Péter kirúgta a ma kinevezett új főszerkesztőt egy kommentben?

2026. augusztus 03. 22:03

Kezd egyre szánalmasabb lenni ez az egész.

2026. augusztus 03. 22:03
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Bohár Dániel
Bohár Dániel
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„Magyar Péter kirúgta a ma kinevezett új főszerkesztőt egy kommentben?
Mai hír, hogy az M1 új főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, aki még nekem is volt kollégám az Echo majd HírTV-ben.
Ezután a Mészáros-csoportnál dolgozott. 
Miután ezt megírta a Telex, Magyar Péter egy kommentben jelezte, hogy ez nem lesz így.
Vagyis már ott tartunk, hogy a miniszterelnök kommentben üzen annak az embernek, akit amúgy az ő emberei neveztek ki.
Kezd egyre szánalmasabb lenni ez az egész.”

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Idézőjel

Nincs szükség a Fidesz-oligarchák volt kommunikációsaira az új közmédiában!

Az talán egy kicsit erős, amit a 24 éppen megírt, hogy Mészáros Lőrinc cégének még az elmúlt időszakban is kommunikációsa lesz a köztévé híradójának új főszerkesztője.

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
kobi40
2026. augusztus 03. 23:12
Íme, a FÜGGETLEN közmédia.
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5
0
pollip
2026. augusztus 03. 22:59
Minden tiszás elhiszi, hogy az új közmédia független lesz:-)))))) Pedig Tisza tv és Tisza rádió lesz az!
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4
0
Galerida
2026. augusztus 03. 22:22
Ha péternek eljut a tudatáig, hogy nem is olyan régen lelkesen próbálta magát benyalni Mészárosnál néhány potya millióért, saját magát is kirúgja? Feltehetően ezért szeretik a hívei...egy közülük...
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