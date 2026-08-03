Új vezetés az M1-nél: A főszerkesztő Mészáros Lőrinctől, egy műsorvezető a régi M1-ről érkezik
Kiderült az is, mikor lesznek újra hírek az M1-en.
Kezd egyre szánalmasabb lenni ez az egész.
„Magyar Péter kirúgta a ma kinevezett új főszerkesztőt egy kommentben?
Mai hír, hogy az M1 új főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, aki még nekem is volt kollégám az Echo majd HírTV-ben.
Ezután a Mészáros-csoportnál dolgozott.
Miután ezt megírta a Telex, Magyar Péter egy kommentben jelezte, hogy ez nem lesz így.
Vagyis már ott tartunk, hogy a miniszterelnök kommentben üzen annak az embernek, akit amúgy az ő emberei neveztek ki.
Kezd egyre szánalmasabb lenni ez az egész.”
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Az talán egy kicsit erős, amit a 24 éppen megírt, hogy Mészáros Lőrinc cégének még az elmúlt időszakban is kommunikációsa lesz a köztévé híradójának új főszerkesztője.
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Kiderült az is, mikor lesznek újra hírek az M1-en.
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