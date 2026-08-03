„Magyar Péter kirúgta a ma kinevezett új főszerkesztőt egy kommentben?

Mai hír, hogy az M1 új főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, aki még nekem is volt kollégám az Echo majd HírTV-ben.

Ezután a Mészáros-csoportnál dolgozott.

Miután ezt megírta a Telex, Magyar Péter egy kommentben jelezte, hogy ez nem lesz így.

Vagyis már ott tartunk, hogy a miniszterelnök kommentben üzen annak az embernek, akit amúgy az ő emberei neveztek ki.

Kezd egyre szánalmasabb lenni ez az egész.”