Zelenszkij kirúgta Ukrajna washingtoni nagykövetét

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Még nem világos, ki válthatja.
Felmentette Ukrajna washingtoni nagykövetét, Olha Sztefanyisinát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – jelenti az AFP.
A döntésre már számítani lehetett, miután a nemrégiben lezajlott kormányátalakítás után sokan Julija Szviridenko leváltott miniszterelnököt várták a washingtoni nagyköveti székbe.
Sztefanyisina ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy leváltása „a saját döntése” következtében történt, melyet „személyes körülményei diktáltak”, s a washingtoni nagyköveti szolgálat „élete legnagyobb megtiszteltetése” volt. A személyes körülményeknek lehet némi közük ahhoz, hogy ukrán sajtóértesülések szerint Sztefanyisina ellen nyomoz az ukrán korrupcióellenes hatóság.
Sztefanyisina korábban Ukrajna európai uniós csatlakozásért miniszterelnök-helyetteseként, illetve igazságügyi miniszterként is szolgált, és júliusban került az Egyesült Államokba.
Utódjának személye egyelőre nem ismert.
Nyitókép: Paul Faith / AFP