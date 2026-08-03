Zelenszkij kirúgta Ukrajna washingtoni nagykövetét

Felmentette Ukrajna washingtoni nagykövetét, Olha Sztefanyisinát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – jelenti az AFP.

A döntésre már számítani lehetett, miután a nemrégiben lezajlott kormányátalakítás után sokan Julija Szviridenko leváltott miniszterelnököt várták a washingtoni nagyköveti székbe.

Sztefanyisina ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy leváltása „a saját döntése” következtében történt, melyet „személyes körülményei diktáltak”, s a washingtoni nagyköveti szolgálat „élete legnagyobb megtiszteltetése” volt. A személyes körülményeknek lehet némi közük ahhoz, hogy ukrán sajtóértesülések szerint Sztefanyisina ellen nyomoz az ukrán korrupcióellenes hatóság.