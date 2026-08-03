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julija szviridenko Olha Sztefanyisina egyesült államok ukrajna

Zelenszkij kirúgta Ukrajna washingtoni nagykövetét

2026. augusztus 03. 22:03

Még nem világos, ki válthatja.

2026. augusztus 03. 22:03
Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks at a press conference after meetings with the heads of the EU and Ireland, following a formal ceremony to mark the launch of Irelands eighth EU presidency, at Dublin Castle in Dublin on July 1, 2026. Ireland

Felmentette Ukrajna washingtoni nagykövetét, Olha Sztefanyisinát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – jelenti az AFP.

A döntésre már számítani lehetett, miután a nemrégiben lezajlott kormányátalakítás után sokan Julija Szviridenko leváltott miniszterelnököt várták a washingtoni nagyköveti székbe.

Sztefanyisina ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy leváltása „a saját döntése” következtében történt, melyet „személyes körülményei diktáltak”, s a washingtoni nagyköveti szolgálat „élete legnagyobb megtiszteltetése” volt. A személyes körülményeknek lehet némi közük ahhoz, hogy ukrán sajtóértesülések szerint Sztefanyisina ellen nyomoz az ukrán korrupcióellenes hatóság.

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Sztefanyisina korábban Ukrajna európai uniós csatlakozásért miniszterelnök-helyetteseként, illetve igazságügyi miniszterként is szolgált, és júliusban került az Egyesült Államokba.

Utódjának személye egyelőre nem ismert.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

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Összesen 1 komment

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scorpicores
2026. augusztus 03. 22:44
Úgy látszik, nem eléggé agresszíven tarhált...
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