Ft
Ft
40°C
24°C
Ft
Ft
40°C
24°C
08. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
eu tagság Ukrajna EU-csatlakozása reformok ukrajna

Economist: Ukrajna elkummantja az EU-tagsághoz szükséges reformokat

2026. augusztus 03. 18:51

Ez a Magyarország felé tett vállalásokat is súlyosan érintheti.

2026. augusztus 03. 18:51
null

„Ukrajnának arra van szüksége, hogy az EU rákényszerítse a reformokra” – kongatja a vészharangot Ukrajna reformfolyamata kapcsán az Economist, hozzátéve, hogy „a kormány kihúzza magát a tagsághoz szükséges munka alól”.

„Bár Ukrajna végső célja az EU-tagság, a szükséges reformokkal késlekedik” – fogalmaz a tekintélyes brit lap, amely hozzáteszi: Ukrajnának a csatlakozási folyamat alapvető kérdésekkel foglalkozó első klaszterének megnyitása előtt már fél évvel el kellett volna kezdenie a szükséges törvényjavaslatok elfogadását a tavaly decemberi tízpontos terv alapján,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

ugyanakkor a tízből egyelőre még csak négyet nyújtott be a kormány, és csak kettőt fogadott el a parlament, melyek közül az egyik szakértők vélekedése szerint „teli van kiskapukkal”.

Az Economist szerint különösen aggasztó az igazságügyi reformok állása, s a botrányok ezen a téren rendszeresek; ráadásul június 9-én az ukrán parlament egy olyan törvényt is elfogadott, amely visszalépésnek tekinthető, mert megkönnyíti a bírák számára, hogy elrejtsék vagyonukat. Két legendásan átpolitizált és korrupt intézmény, a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészség kapcsán pedig alig történt bármiféle reform. Ennek ellenére az EU „fél szemét becsukja e problémák kapcsán”:

hiába volt az igazságügyi reform a további európai pénzügyi támogatás egyik alapvető feltétele, június 8-án a kilencvenmilliárd eurós hitel egy hetedik részletét, 2,8 milliárd eurót bármiféle előrelépés nélkül is kiutaltak Ukrajnának.

„Ukrajna azt tanulja meg, hogy megúszhatja” – figyelmeztet a lap. Mihajlo Zsernakov korábbi bíró, jelenleg a Dejure Alapítvány nevű NGO vezetője szerint Ukrajna kormányának reformellenes részei könnyen előteremtik az érveket a reformok akadályozása mellett: azt mondják, hogy az EU által elvárt reformok alkotmányellenesek, sértik Ukrajna szuverenitását, háború idején megvalósíthatatlanok, túl drágák, vagy nem mennének át a parlamenten. „Ezt hívjuk reformellenes bullshitbingónak” – fogalmaz Zsernakov.

A lap úgy látja: az EU-nak nehezére esik rászólni Ukrajnára. Az Európai Bizottság a lapnak nyilatkozó egyik szóvivője szerint a háttérben azért igyekeznek tagjelöltjükre nyomást gyakorolni. Az ukrán kormányban azonban egy parlamenti képviselő állítása szerint az a benyomás alakult ki, hogy a teljesítést mérő „benchmarkokat majd újratárgyalják, leveszik a napirendről”.

(Ez hazánk számára is igen fontos, ugyanis a megnyitott első fejezet egyik úgynevezett interim benchmarkjába kerültek feltételként beépítésre a kárpátaljai magyarok joga kapcsán Budapest felé tett vállalások, ezen kívül más jogi garanciája a magyar-ukrán megállapodásnak nincs.)

Az Economist rámutat: az ukránok nagy többsége továbbra is akarja az EU-tagságot, és azt is, hogy a külföldi szövetségesek fenntartsák a kormányon a nyomást a reformok kapcsán. Választások ugyanakkor nincsenek kilátásban a háború alatt, így „az egyszerű embereknek kevés a befolyásuk a kormány fölött”, s a jogállami kérdések nem is mozgatják meg őket annyira, mint a nemrég menesztett védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov, vagy a súlyosan népszerűtlen korábbi vezérkari főnök, Olekszandr Szirszkij ügye. Az ukránok „elfáradtak, pénzük 80 százalékát élelemre költik. Nem annyira érdekli őket, hogy haladnak a reformok” – fogalmaz Zsernakov, aki szerint épp emiatt nagyon fontos, hogy legalább Európa kemény legyen az ukrán kormánnyal.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aaabbbccc
2026. augusztus 03. 20:31
hamar kulfoldi cikkeket vesz at a mandiner, nem lehetne egy olyan forditot alkalmazni,aki kepes ertelmes forditasra? az angol "turn a blind eye"-t "fél szemét becsukja"-nak forditja egyszeruen nem megfelelo, helyesen: "nem nez oda" mar alig varom hogy kaukazusi emberekrol irjatok
Válasz erre
1
0
Laci1970
2026. augusztus 03. 20:29
Ukrajna csak pénzt fogad el, nem törvényeket.
Válasz erre
5
0
angie1
2026. augusztus 03. 20:24
Nahát! Ki gondolta volna ezt a minta jogállamról?!
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
2026. augusztus 03. 19:57
Én lehetek a hibás, de még sohasem hallottam az elkummantásról. Ukrajna max. arra jó, hogy minél hamarabb szétkúrja ezt az EU- nak elkeresztelt ganédombot. Közben persze kummanthat is, ha nagyon akar.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!