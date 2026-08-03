Economist: Ukrajna elkummantja az EU-tagsághoz szükséges reformokat

A lap úgy látja: az EU-nak nehezére esik rászólni Ukrajnára. Az Európai Bizottság a lapnak nyilatkozó egyik szóvivője szerint a háttérben azért igyekeznek tagjelöltjükre nyomást gyakorolni. Az ukrán kormányban azonban egy parlamenti képviselő állítása szerint az a benyomás alakult ki, hogy a teljesítést mérő „benchmarkokat majd újratárgyalják, leveszik a napirendről”.

(Ez hazánk számára is igen fontos, ugyanis a megnyitott első fejezet egyik úgynevezett interim benchmarkjába kerültek feltételként beépítésre a kárpátaljai magyarok joga kapcsán Budapest felé tett vállalások, ezen kívül más jogi garanciája a magyar-ukrán megállapodásnak nincs.)

Az Economist rámutat: az ukránok nagy többsége továbbra is akarja az EU-tagságot, és azt is, hogy a külföldi szövetségesek fenntartsák a kormányon a nyomást a reformok kapcsán. Választások ugyanakkor nincsenek kilátásban a háború alatt, így „az egyszerű embereknek kevés a befolyásuk a kormány fölött”, s a jogállami kérdések nem is mozgatják meg őket annyira, mint a nemrég menesztett védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov, vagy a súlyosan népszerűtlen korábbi vezérkari főnök, Olekszandr Szirszkij ügye. Az ukránok „elfáradtak, pénzük 80 százalékát élelemre költik. Nem annyira érdekli őket, hogy haladnak a reformok” – fogalmaz Zsernakov, aki szerint épp emiatt nagyon fontos, hogy legalább Európa kemény legyen az ukrán kormánnyal.