Újabb holttesteket találtak Ukrajnában a volhíniai mészárlás helyszínén

A munkálatokat az IPN, a Wroclawi Orvostudományi Egyetem, valamint a Voliny Antiquities LLC ukrán történeti intézet szakembereiből álló interdiszciplináris csoport végzi. Ukrajna június elején adott engedélyt az exhumálások folytatására.

A lengyel történészek szerint 1943 és 1945 között az UPA nacionalista alakulatai több mint százezer, többségében civil lengyelt öltek meg a náci megszállás alatt álló Volhíniában és Kelet-Galíciában. A vérengzések csúcspontját az 1943. július 11-i, úgynevezett "véres vasárnapi" falutámadások jelentették. A gyászos eseményeket a lengyel szejm népirtásnak minősítette, és július 11-ét emléknapnak nyilvánította.