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volhíniai mészárlás ukrajna áldozat

Újabb holttesteket találtak Ukrajnában a volhíniai mészárlás helyszínén

2026. július 28. 21:23

Még mintegy 300 áldozat maradványait keresik ezen a helyszínen.

2026. július 28. 21:23
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Negyvenkilenc ember földi maradványait tárták fel a „volhíniai mészárlás” során elpusztított egykori lengyel falvak, Ostrówki (Osztrovki) és Wola Ostrowiecka (Volja Osztrovecka) területén zajló exhumálások második szakaszában Nyugat-Ukrajnában - közölte kedden a varsói Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN).

Az IPN varsói sajtótájékoztatóján Karol Polejowski alelnök ismertette az exhumálások második szakaszának eddigi eredményeit. Az ásatások első szakaszát áprilisban végezték el, a jelenlegi munkálatok pedig augusztus 7-ig tartanak.

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„Az IPN szakértői két hét alatt 49 ember földi maradványait tárták fel” – mondta Polejowski. Hozzátette: az áldozatok ünnepélyes újratemetését július 30-án, a két faluban elkövetett 1943-as mészárlás évfordulóján tervezik megtartani az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) áldozatainak közeli temetőjében. Ehhez még várják az ukrán hatóságok engedélyét.

Elmondta, hogy még mintegy 300 áldozat maradványait keresik ezen a helyszínen. Közlése szerint Kijevben további 14 lengyel exhumációs kérvény vár elbírálásra.

Az intézet arra kérte a hozzátartozókat, hogy DNS-minták rendelkezésre bocsátásával segítsék az újonnan feltárt maradványok azonosítását.

A mostani feltárások több évtizedes kutatómunka folytatását jelentik. A helyszíneken, a ma már nem létező falvak területén 1992-ben, 2011-ben és 2015-ben végzett korábbi exhumálások során 674 áldozat földi maradványait emelték ki, majd temették újra.

A munkálatokat az IPN, a Wroclawi Orvostudományi Egyetem, valamint a Voliny Antiquities LLC ukrán történeti intézet szakembereiből álló interdiszciplináris csoport végzi. Ukrajna június elején adott engedélyt az exhumálások folytatására.

A lengyel történészek szerint 1943 és 1945 között az UPA nacionalista alakulatai több mint százezer, többségében civil lengyelt öltek meg a náci megszállás alatt álló Volhíniában és Kelet-Galíciában. A vérengzések csúcspontját az 1943. július 11-i, úgynevezett "véres vasárnapi" falutámadások jelentették. A gyászos eseményeket a lengyel szejm népirtásnak minősítette, és július 11-ét emléknapnak nyilvánította.

A lengyel megtorló akciók ukrán áldozatainak száma a történészi becslésektől függően eltér. A lengyel IPN 10-12 ezer közé teszi az áldozatok számát, míg ukrán történészek és hivatalos források 15-30 ezerre becsülik.

A volhíniai mészárlás máig a lengyel-ukrán kapcsolatok egyik legérzékenyebb, részben feldolgozatlan történelmi és diplomáciai kérdésének számít.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Piotr Nowak

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
negyedik-kokrowatz-3
2026. július 28. 22:09
nahát, milyen érzékenyek lettünk az ilyesmire. azt tudja valaki, hogy melyik európai ország nem ismerte el a szrebrenyicai mészárlást?
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0
2
patópál
2026. július 28. 22:05
Abszolút megértem, hogy a lengyelek miért rühellik a ruszkikat. Az viszont sehogy se megy a fejembe, hogy miért gondolják, hogy az ukránoktól nem ugyanarra számíthatnak.
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5
0
Dixtroy
2026. július 28. 21:29
Helikopter zuhant a temetőre. Eddig 1222 embert ástak ki a roncsok alól.
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0
1
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