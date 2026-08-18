Aki a magyar nyelvet Magyarország legfájdalmasabb gyengéjének és hendikepjének tartja, majd egy sorral lejjebb ezt azzal fejeli meg, hogy anyanyelvünkkel kapcsolatban »civilizációs mozgáskorlátozottságról” beszél, annak fogalma sincs arról, mit jelent a számunkra, magyarok számára nyelvünk egyedisége. Mit köszönhetünk annak a nyelvi elszigeteltségnek, ami ezerszáz éven át megtartott bennünket. Segített megőrizni nemzeti megmaradásunkat és védőpajzsot képezett a számunkra a ránk zúduló újabb és újabb gyarmatosítási, illetve modernizációs kísérletekkel szemben. Az új idők új dalai ugyanis nem mindig egyenlők a jóval, a követendőkkel. Nem mindig érdemes őket azonnal, kellő szűrő nélkül a magunkévá tennünk. Csakhogy olyan példákat mondjak, amik még Péterfy számára is érthetőek: a maga idejében a fasiszta és náci eszmék felettébb modernek és haladók voltak, ahogy a kommunista ideológia is maga volt a progresszió. A magyar nyelvnek köszönhetően is megőrzött magyar identitás, ami az Olaszhonban élő szerző számára nyilvánvalóan csak a begyöpösödött, sőt kulturálisan megnyomorodott bugrisok számára jelent értéket, mindezeknek a haladó ideológiáknak ellentartott, ahogy erre a Péterfy szerint többek között olyan nyilvánvalóan maradi és jelentéktelen szerzők, mint Ady, Babits, Németh László és a sor még sokáig folytatható, hivatkoztak. Nyelvünk most is segít nekünk, hogy ne üljünk fel a fejlettek hülyeségvonatára, annak ellenére se, ha mint arra a fenti interjúmban hivatkoztam, a mesterséges intelligencia azonnal mindent átültet magyar nyelvre. Mire is gondolok? Arra, hogy Írországban most vezették be a szülési- és szoptatási segélyt a »férfiak« számára, tíz észak-amerikai államban pedig a terhesség egész időszaka alatt, a magzat 9 hónapos koráig, elabortálhatóvá tették a gyermekeket. De van még tovább is: Hollandiában eutanáziának hívják, ha 4 éves gyermekeket orvosi és szülői döntéssel meggyilkolnak.

Péterfy nyilván azért költözött Umbriába, hogy a fejlettek között élhessen. Biztos hatott rá az a másság iránti nyitottság, a kisebbségek jogainak tisztelete, ami arrafelé mindenkitől elvárható. Ennek figyelembevételével, tisztelettel kérdezem, megengedhetné magának, hogy így beszéljen azokról az afrikai, sokszor törzsi nyelvekről, amiket az Olaszországot elárasztó illegális migránsok beszélnek? Nyilván nem. Hiszen ahogy Németh László is megállapítja: »A nyelv élő geológia; megőrzi egy nép történeti korszakait, s tájak külön sorsát s az elmúlt természetet.«