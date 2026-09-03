Ez a nehezen kiigazodás szerintük „nem szégyen”, bár megjegyezném, hogy nem a legidő- és energiaigényesebb műfaj összeírni, amit az ember a neten lát, mondjuk utánajárni már nehezebb. Az is izgalmas ugyebár, hogy ők elvileg függetlenek és objektívek, amivel például társítani szoktunk egyfajta stílusbeli visszafogottságot, magyarán azt, hogy nem rágjuk az olvasó szájába, hogy mit kell gondolni. Azt értem, hogy a ténycikk és véleménycikk szigorú megkülönböztetése egyetemlegesen véget ért, és egy – khm, mondjuk így – összefoglaló cikkbe az újságíró nem csak érezteti, hanem arcba is mondja, hogy mit gondol, csak ez nem függetlenség és nem objektivitás. Kivéve persze, ha ezesetben véleménycikkel van dolgunk, de hát ugye ők A 444-nél gonzók, ott meg mindegy (nem gonzók).

Mindenesetre a 444-es szerző, bizonyos Mohos Máté azzal próbálkozott, hogy „a szcénával kapcsolatban antropológiai jellegű érdeklődést mutató olvasók” számára „összeszedje”, hogy „kifélék-micsodák az új posztfideszes lapok, és mire számíthatunk tőlük.” Jelentem, a vállalt feladat csak töredékesen sikerült.

Mohos kilistázza a Különutas.hut, a KözTéret , a Szamizdatot, a Reakciót, a Mandineres kollégáim által nemsokára elindítandó új portált, a Huth Gergely-féle Revansot; majd hirtelen ezekkel egy kategóriába eső médiának tételeződik Tóth Elizabeth Dobbanjon-mozgalma és –csatornája. Aztán előhozzák Bohár Dánielt és Deák Dánielt. Szemben a 444-gyel én mindegyik kezdeményezésnek és személyiségnek drukkolok.