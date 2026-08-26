„Hasonlóképp érezhetnek a politikai mező túloldalán is, mert a választások óta egyre azt bizonygatják, hogy aki kormánypárti volt az elmúlt 16 esztendőben, az csak megalkuvásból, pénzért vagy hatalomért tette ezt, és itt volna az ideje a szembenézésnek részünkről. Szerencsére az én fülem mellett ezek a megjegyzések elsuhannak, legfeljebb csodálkozom, hogy valaki ennyire nem tud kilépni magából (hogy stílszerű legyek, ennyire önmaga),

és fel sem tudja tételezni, hogy akadnak, akik markánsan másképp látják a világot, mint ők.

A korszellem valami kifacsart egyoldalúsággal a mai napig balos, materialista és horizontális (ld. »Világ proletárjai egyesüljetek!«, a proletárt ki-kicserélve az aktuális elnyomott vagy annak vélt osztályokra és az egyformára átmosott agyakra), míg én jobbos, idealista (hívő) és vertikális (tehát a világot elsősorban az időből szemlélő) vagyok.