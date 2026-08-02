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putyin caracas Magyar Péter trump baloldal

Orbán szerint „Irány Caracas”?

2026. augusztus 02. 06:23

Putyint már nem vállalhatja fel, az felérne egy beismerő vallomással. Egyetlen mentorként maradt Trump, hátha valamilyen nemzetközi megbízást eszközöl ki neki.

2026. augusztus 02. 06:23
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Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„(...) De érteni vélem, Orbánnak miért Venezuela jutott eszébe. Ott Trump előzékenyen beavatkozott, és elraboltatta az útjában (pontosabban olajüzletei útjában) álló diktátort. Ha nem is Magyar Péter eltüntetésében, de Orbán is Trumpban bízik.

Putyint már nem vállalhatja fel, az felérne egy beismerő vallomással. Egyetlen mentorként maradt Trump, hátha valamilyen nemzetközi megbízást eszközöl ki neki.

Vele nem tudott most tárgyalni, de embereivel igen. Tudhatott az azóta kiadott külügyminisztériumi jelentésről is, amely szintén a (Kubából irányított) nemzetközi kommunista világösszeesküvésről beszél, McCarthy legjobb napjait idézve. Mint minden népámításban, vannak mögötte valóságelemek is. Az amerikai baloldalon, a DSA (Amerika Demokratikus Szocialistái) mozgalomban jelen vannak jogos civil, szociális törekvések, de abszurd (pl. Maot éltető, vagy a rendőrség feloszlatását követelő) szólamok és az Izraelt kritizáló újbalos megmozdulásokon a vállalhatatlan Hamasz-párti, antiszemita indulatok is. De akikre Trump emberei valójában tüzelnek, az a Demokrata Párt és a teljes, lekommunistázott baloldal.

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A foci mellett ezt a meccset is figyelte odakint Orbán. Trumpon át villámgyorsan eljutott McCarthyhoz. Ellenségkereső iránytűje őket követve új irányba mutat.

Most itt áll, új szerepben. A farmeres-liberális ifjú politikus, majd az antiliberális, álkeresztény kurzusvezér után a kommunista összeesküvést leleplező magyar McCarthy. A jelmez megkopott, szűkecske, a varrásai felfeslettek azóta, hogy igaz antikommunistaként a szovjet katonákat egy szavával hazaparancsolta. De ő itt van, a színpadon.

Anélkül nem élhet.”

(Nyitókép: Pedro MATTEY / AFP)

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Összesen 45 komment

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tapir32
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2026. augusztus 02. 10:36 Szerkesztve
Az Orbán kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! Az Orbán kormány aláírta a szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. Le a hazug, korrupt Zselenszkij diktatúrával! Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat.
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5
0
angolpuska
2026. augusztus 02. 10:24
Takarodj már a köz éltből, cenzúrák királynője? Hány embernek tetted tönkre az életét?
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6
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zakar zoltán béla
2026. augusztus 02. 10:06
Csókol az aczélosan felizzított munkásőrség dala: Légy asztronauta MAMMA!
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za-firka
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