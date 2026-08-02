„(...) De érteni vélem, Orbánnak miért Venezuela jutott eszébe. Ott Trump előzékenyen beavatkozott, és elraboltatta az útjában (pontosabban olajüzletei útjában) álló diktátort. Ha nem is Magyar Péter eltüntetésében, de Orbán is Trumpban bízik.

Putyint már nem vállalhatja fel, az felérne egy beismerő vallomással. Egyetlen mentorként maradt Trump, hátha valamilyen nemzetközi megbízást eszközöl ki neki.

Vele nem tudott most tárgyalni, de embereivel igen. Tudhatott az azóta kiadott külügyminisztériumi jelentésről is, amely szintén a (Kubából irányított) nemzetközi kommunista világösszeesküvésről beszél, McCarthy legjobb napjait idézve. Mint minden népámításban, vannak mögötte valóságelemek is. Az amerikai baloldalon, a DSA (Amerika Demokratikus Szocialistái) mozgalomban jelen vannak jogos civil, szociális törekvések, de abszurd (pl. Maot éltető, vagy a rendőrség feloszlatását követelő) szólamok és az Izraelt kritizáló újbalos megmozdulásokon a vállalhatatlan Hamasz-párti, antiszemita indulatok is. De akikre Trump emberei valójában tüzelnek, az a Demokrata Párt és a teljes, lekommunistázott baloldal.