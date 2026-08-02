Maduro után senki sem fog sírni – Trump pedig az egész világnak üzent ezzel az akciójával
Nem tért vissza a neokon Amerika, de a világ kicsit jobb hely lett Maduro nélkül. Veszprémy László Bernát írása.
Putyint már nem vállalhatja fel, az felérne egy beismerő vallomással. Egyetlen mentorként maradt Trump, hátha valamilyen nemzetközi megbízást eszközöl ki neki.
„(...) De érteni vélem, Orbánnak miért Venezuela jutott eszébe. Ott Trump előzékenyen beavatkozott, és elraboltatta az útjában (pontosabban olajüzletei útjában) álló diktátort. Ha nem is Magyar Péter eltüntetésében, de Orbán is Trumpban bízik.
Putyint már nem vállalhatja fel, az felérne egy beismerő vallomással. Egyetlen mentorként maradt Trump, hátha valamilyen nemzetközi megbízást eszközöl ki neki.
Vele nem tudott most tárgyalni, de embereivel igen. Tudhatott az azóta kiadott külügyminisztériumi jelentésről is, amely szintén a (Kubából irányított) nemzetközi kommunista világösszeesküvésről beszél, McCarthy legjobb napjait idézve. Mint minden népámításban, vannak mögötte valóságelemek is. Az amerikai baloldalon, a DSA (Amerika Demokratikus Szocialistái) mozgalomban jelen vannak jogos civil, szociális törekvések, de abszurd (pl. Maot éltető, vagy a rendőrség feloszlatását követelő) szólamok és az Izraelt kritizáló újbalos megmozdulásokon a vállalhatatlan Hamasz-párti, antiszemita indulatok is. De akikre Trump emberei valójában tüzelnek, az a Demokrata Párt és a teljes, lekommunistázott baloldal.
A foci mellett ezt a meccset is figyelte odakint Orbán. Trumpon át villámgyorsan eljutott McCarthyhoz. Ellenségkereső iránytűje őket követve új irányba mutat.
Most itt áll, új szerepben. A farmeres-liberális ifjú politikus, majd az antiliberális, álkeresztény kurzusvezér után a kommunista összeesküvést leleplező magyar McCarthy. A jelmez megkopott, szűkecske, a varrásai felfeslettek azóta, hogy igaz antikommunistaként a szovjet katonákat egy szavával hazaparancsolta. De ő itt van, a színpadon.
Anélkül nem élhet.”
(Nyitókép: Pedro MATTEY / AFP)
Ezt is ajánljuk a témában
Nem tért vissza a neokon Amerika, de a világ kicsit jobb hely lett Maduro nélkül. Veszprémy László Bernát írása.
***